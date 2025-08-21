Μασκ και X Corp συμφωνούν σε διακανονισμό 500 εκατ. δολαρίων για απολύσεις στο Twitter

Ο Έλον Μασκ και η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης X Corp κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για τον διακανονισμό αγωγής πρώην υπαλλήλων του Twitter, οι οποίοι διεκδικούσαν αποζημίωση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω των απολύσεων που υπέστησαν.

Οι δικηγόροι των δύο πλευρών υπέβαλαν την Τετάρτη στο δικαστήριο έγγραφο με το οποίο ζητούν την αναβολή επερχόμενης ακρόασης, ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία που θα αποζημιώνει τους απολυμένους υπαλλήλους και θα τερματίζει τη δικαστική διαμάχη. Οι οικονομικοί όροι δεν έγιναν γνωστοί.

Μετά την εξαγορά του Twitter το 2022 και τη μετονομασία του σε X, ο Μασκ απέλυσε περίπου 6.000 εργαζόμενους. Πολλοί από αυτούς μήνυσαν την εταιρεία για τις αποζημιώσεις τους, ενώ άλλες αγωγές εκκρεμούν ακόμη σε δικαστήρια στη Καλιφόρνια και το Ντέλαγουερ.

Ο διακανονισμός αφορά την ομαδική αγωγή που κατατέθηκε στην Καλιφόρνια από την Courtney McMillian, πρώην επικεφαλής των προγραμμάτων παροχών εργαζομένων του Twitter, και τον Ronald Cooper, πρώην διευθυντή λειτουργιών.

Η αγωγή ανέφερε ότι το σχέδιο αποχώρησης του 2019 προέβλεπε ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι θα λάμβαναν δύο μήνες βασικού μισθού συν μία εβδομάδα μισθού για κάθε χρόνο υπηρεσίας, ενώ ανώτεροι υπάλληλοι, όπως η McMillian, δικαιούνταν έξι μήνες βασικού μισθού. Στην πράξη, όμως, το Twitter παρείχε το πολύ έναν μήνα αποζημίωσης και πολλοί δεν έλαβαν τίποτα, σύμφωνα με την αγωγή.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Σαν Φρανσίσκο είχε απορρίψει την αγωγή τον Ιούλιο του 2024 και οι εργαζόμενοι είχαν ασκήσει έφεση στο 9ο Εφετείο των ΗΠΑ, με προγραμματισμένη ακρόαση στις 17 Σεπτεμβρίου 2025.