Μασκ για Twitter: Μόνο οι επιβεβαιωμένοι χρήστες θα προτείνονται στη ροή «Για εσάς»

Συνεχίζει τις σαρωτικές αλλαγές στο Twitter ο Έλον Μάσκ με σκοπό να καθιερώσει νέα πολιτική στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τις 15 Απριλίου.

Σε νέα ανάρτησή του στο twitter ο Μάσκ αναφέρει ότι «από τις 15 Απριλίου, μόνο οι επαληθευμένοι λογαριασμοί θα μπορούν να συμπεριληφθούν στις συστάσεις «For You». Αυτός είναι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα προηγμένα "σμήνη" ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά, είναι μια μάχη χωρίς ελπίδα. Η ψηφοφορία στις δημοσκοπήσεις θα απαιτεί επαλήθευση για τον ίδιο λόγο».

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.