Ίλον Μασκ: H αξία του Twitter έπεσε στο ήμισυ του ποσού εξαγοράς του

Ο Ίλον Μασκ εκτιμά την αξία του Twitter στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 44 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από πέντε μήνες, όταν ο επιχειρηματίας απέκτησε το κοινωνικό δίκτυο, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που είδαν διάφορα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η εσωτερική επιστολή προς τους εργαζόμενους αφορούσε την κατανομή των κερδών εντός του ομίλου με έδρα το Σαν Φρανσίσκο και την κατανομή των μετοχών της X Holdings, της εταιρείας που έχει τεθεί επικεφαλής του Twitter μετά την εξαγορά του στα τέλη Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα μετοχών αποτιμά την πλατφόρμα στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, κοντά στην κεφαλαιοποίηση της Snap (18,2 δισεκατομμύρια δολάρια), μητρικής εταιρείας του Snapchat, ή του κοινωνικού δικτύου και δημιουργικού ιστότοπου Pinterest (18,7 δισεκατομμύρια δολάρια), αμφότερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο.



Στο εσωτερικό έγγραφο, ο Ίλον Μασκ δικαιολογεί την απότομη συρρίκνωση της αποτίμησης με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε ο όμιλος, ο οποίος, όπως είπε, βρισκόταν κάποτε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. «Το Twitter ήταν έτοιμο να χάσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο», έγραψε σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα το Σάββατο. Είπε ότι το ποσό οφειλόταν σε απώλεια εσόδων 1,5 δισ. δολαρίων και λήξεις χρέους ίδιου ύψους. «Αλλά τώρα που οι διαφημιστές επιστρέφουν, φαίνεται ότι θα βγάλουμε τα έξοδά μας το δεύτερο τρίμηνο» του 2023, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος και μεγαλομέτοχος του Twitter.

Yeah, generally correct.



Titter was trending to lose ~$3B/year (revenue drop of ~$1.5B + debt servicing of ~$1.5B) and had $1B in cash, so only 4 months of money. Extremely dire situation.



Now that advertisers are returning, it looks like we will break even in Q2.