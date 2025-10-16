Mapei Hellas: Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ σε αποθήκες, νέο εργοστάσιο και προϊόντα

Με βάση την ανοδική πορεία στον περσινό τζίρο, περίπου 40 εκατ. ευρώ, αλλά και την φετινή απόδοση που αναμένεται να έχει αύξηση κατά 30%, ήτοι κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, η Mapei Hellas συνεχίζει τις επενδύσεις για επέκταση της παραγωγής, ενώ παρουσιάζει νέα προϊόντα με πυρήνα την βιωσιμότητα.

Ο Σπύρος Παπαγιαννάκης, Γενικός Διευθυντής της Mapei Hellas, σε ειδική εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα και το πλάνο βιωσιμότητας, επεσήμανε ότι αιχμή στην εταιρεία είναι οι επενδύσεις για καινοτόμα προϊόντα, ενώ δήλωσε περήφανος που από τα 39 εργαστήρια Έρευνας που έχει ο Ιταλικός Όμιλος παγκοσμίως, το ένα βρίσκεται στην Ελλάδα. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι στόχος της Mapei Hellas είναι να ενισχύει σταθερά τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία, λειτουργώντας ως καταλύτης για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, πράσινης και εξωστρεφούς βιομηχανίας.

Στην εκδήλωση το παρών έδωσε και ο Ιταλός Πρέσβης, Paolo Cuculi, που δήλωσε ότι δύο είναι τα κρίσιμα πράγματα στις επιχειρήσεις αυτή την στιγμή, η καινοτομία και η βιωσιμότητα. «Η ιταλική MAPEI διαθέτει και τα δύο από αυτά τα συστατικά και είμαι ενθουσιασμένος για τις επενδύσεις που πραγματοποιεί στην Ελλάδα και για την καθόλα πετυχημένη πορεία της παγκοσμίως».

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Αυτή την περίοδο, όπως αποκάλυψε ο κ. Παπαγιαννάκης η εταιρεία ψάχνει χώρο στην Θεσσαλονίκη για να φτιάξει νέα μονάδα παραγωγής. Η συγκεκριμένη επένδυση θα στοιχίσει περίπου 20 εκατ. ευρω. Παράλληλα σχεδιάζεται μεταφορά γραμμών παραγωγής από την Ιταλία στην Ριτσώνα. «Στην Ριτσωνα αγοράσαμε σχεδον το διπλάσιο γης από ότι ειχαμε. Τώρα έχουμε σχεδόν 100 στρεμματα και εξεταζουμε επεκταση αποθηκων που θα στοιχίσει γυρω στα 10 εκατ. ευρώ. Γενικότερα το πλάνο επενδύσεων είναι τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ στα επομενα 5 χρονια εχουμε μπροστα μας», σημείωσε ο κ. Παπαγιαννάκης.

Σημειωτέον, ότι ο λόγος που επιλέχθηκε η Βόρεια Ελλάδα είναι για να θέσει τις βάσεις δυναμικής επέκτασης στην αγορά των Βαλκανίων. Επιπρόσθετα, οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις για περισσότερα προϊόντα MAPEI ελληνικής παραγωγής θα ισχυροποιήσουν την εξαγωγική δύναμη της εταιρείας. «Η Ελλάδα έχει στρατηγική θέση και το χρησιμοποιούμε για να γίνουμε κόμβος εξαγωγών σε χώρες όπως το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Μάλτα, η Λιβύη και το Μαρόκο», είπε ο κ. Παπαγιαννάκης.

Βιωσιμότητα

Η εταιρεία παρουσίασε τα καινοτόμα βιώσιμα προϊόντα δόμησης Zero Line και το στρατηγικό της πλάνο αναφορικά με όλες τις κινήσεις γύρω από το πεδίο αυτό, όπως η χρήση φωτοβολταϊκών, συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας, ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και αντικατάσταση του 30% του στόλου με ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα.

Για την βιώσιμη ανάπτυξη μίλησε στην εκδήλωση και η Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου του ΣΕΒ, Ντιάνα Γεωργακοπούλου.

H Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Manager της Mapei S.p.A δήλωσε: «Δεσμευόμαστε σταθερά να μεταμορφώσουμε τον κατασκευαστικό κλάδο προωθώντας μια κουλτούρα βιωσιμότητας που βασίζεται στην υπευθυνότητα, την καινοτομία και την ποιότητα. Επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη για να προσφέρουμε λύσεις χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ήδη από το στάδιο της σύνθεσης, αντισταθμίζοντας τις υπολειπόμενες εκπομπές μέσω έργων αναδάσωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας. Η εισαγωγή της σειράς Zero στη γκάμα προϊόντων της Mapei Hellas θα συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για την βιομηχανία κατασκευών στη χώρα».

Τα νέα προϊόντα

Η νέα σειρά προϊόντων Zero Line έχει σχεδιαστεί και παράγεται στην Ελλάδα με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της πράσινης δόμησης. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν πιστοποίηση EPD και σύνθεση με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμ, στοιχεία που τα καθιστούν ιδανικά για την κατασκευή περιβαλλοντικά πιστοποιημένων έργων με βάση πρότυπα όπως LEED, BREEAM.