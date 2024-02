Μ.Αναργύρου - Νίκολιτς (Coca Cola - Τρία Έψιλον): Στρατηγικός πυλώνας για την ανάπτυξη η HORECA

Η ενίσχυση του brand equity καθώς και η προώθηση και προβολή των προϊόντων μέσω της premium αγοράς HORECA είναι οι βασικοί στόχοι της Coca Cola - Τρία Έψιλον για το 2024 και συγκεκριμένα για την νέα τουριστική σεζόν, με στόχο την διεύρυνση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς.

Όπως ανέφερε η κυρία Μαρία Αναργύρου - Νίκολιτς, γενική διευθύντρια της Coca Cola 3Ε για την Ελλάδα και την Κύπρο, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσiο της πρώτης ημέρας της φετινής έκθεσης HORECA 2024, η συγκεκριμένη αγορά αποτελεί, πλέον, στρατηγικό πυλώνα για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Η συμμετοχή της Coca Cola - Τρία Έψιλον στη HORECA σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, για την οποία, όπως ανέφερε «αναμένουμε να πάει καλύτερα».

Άλλωστε, όπως είπε, οι τελευταίες εξελίξεις, όπως η πανδημία και οι γεωπολιτικές κρίσεις που επιδρούν αρνητικά στην οικονομία «μας έχουν μάθει να έχουμε ευελιξία στις αντιξοότητες που θα βρούμε μπροστά μας».

Η κυρία Αναργύρου - Νίκολιτς αναφέρθηκε ακόμη στο concept 24/7, δηλαδή η εταιρεία να διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων για όλες τις ώρες της ημέρας, όπως καφέδες, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά και μίξεις κοκτέιλ. Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες τάσεις στην αγορά.

Παράλληλα, η Coca Cola - Τρία Έψιλον στον τομέα της ενίσχυσης των σχέσεων της με τους πελάτες της προωθεί και νέα «εργαλεία» για την αποτελεσματικποτερη εκπαίδευση του προσωπικού τους καθώς και σε δεξιότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ήδη, όπως ανέφερε η κυρία Αναργύρου - Νίκολιτς περί τα 1.700 καταστήματα είναι, πλέον, μέλη του προγράμματος Zero Waste HORECA. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, μέσω της πλατφόρμας Zero Waste HoReCa Hub, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής τους θέσης, μπορούν να βρουν δωρεάν τις πληροφορίες και τα απαραίτητα «εργαλεία» που χρειάζονται για να υιοθετήσουν στην πράξη μία Zero Waste φιλοσοφία, αλλά και να αποκτήσουν σχετική διάκριση, βάσει μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων της διαχείρισης των απορριμμάτων τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα νέα brands της Vodka Finlandia, την οποία εξαγόρασε η Coca Cola - Τρία Έψιλον τον περασμένο Ιούνιο έναντι 220 εκατ.δολαρίων. Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Pekka Pellinen, master mixologist της Finlandia.

Ο κ. Ευάγγελος Παπαδημητρίου, διευθυντής πωλήσεων αναφέρθηκε στα εργαλεία που χρησιμοποιεί τόσο η εταιρεία όσο και οι συνεργάτες και πελάτες της προκειμένου να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται γι΄αυτόν τον σκοπό.

Ο κ. Βασίλης Καλατζής, συνιδρυτής της threecents, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Coca Cola - Τρία Έψιλον, στον τομέα των premium mixes, που παράγει, η οποία φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια. Στόχος, όπως είπε ο ίδιος, είναι η περαιτέρω ενίσχυση του brand με την προώθηση του στην Premium HORECA αγορά.