ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Σταθερή κερδοφορία, επενδυτικό πλάνο και διεθνής διείσδυση

Το 2024, η εταιρεία κατέγραψε μία ακόμη χρονιά ανοδικής πορείας, με ισχυρή κερδοφορία, αύξηση μεριδίων και σαφές πλάνο ανάπτυξης με έμφαση στις εξαγωγές και περεταίρω επενδύσεις για το 2026.

Με μερίδιο περίπου 30% στην ελληνική αγορά και πάνω από το 50% των εξαγωγών ζυμαρικών της χώρας, η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως βασικός «παίκτης» του κλάδου. Το όνομα ΜΑΚΒΕΛ διατηρεί σταθερή παρουσία στα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ οι συνεργασίες της EURIMAC με αλυσίδες λιανεμπορίου, ιδίως στην κατηγορία των private label, ενισχύουν τη θέση της σε ένα κομμάτι της αγοράς που αναπτύσσεται ταχύτερα από τα branded προϊόντα.

Παράλληλα, η EURIMAC διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Με σταθερές συνεργασίες με κορυφαίους retailers, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει εδραιώσει ένα δίκτυο που της επιτρέπει να αξιοποιεί τις παραγωγικές της δυνατότητες με συνέπεια και αποδοτικότητα.

Οικονομικά μεγέθη

Το 2024 ήταν για την εταιρεία μία χρονιά-ορόσημο. Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών από τα 74 εκατ. ευρώ το 2023 στα 72,6 εκατ. ευρώ, λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών στα αγροτικά προϊόντα, οι όγκοι πωλήσεων εκτοξεύθηκαν στα 76,25 εκατομμύρια κιλά – επίπεδο-ρεκόρ για τη βιομηχανία.

Η συγκράτηση των τιμών δεν επηρέασε την κερδοφορία, αντιθέτως, την ενίσχυσε σημαντικά. Το μικτό κέρδος ανέβηκε στα 19,7 εκατ. ευρώ από 16 εκατ. ευρώ, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 13,5 εκατ. ευρώ από 11,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση, φτάνοντας τα 10,63 εκατ. ευρώ, έναντι 7,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί μηδενικό δανεισμό, στοιχείο που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της ευρωστία και της επιτρέπει να σχεδιάζει το επενδυτικό της μέλλον με απόλυτη αυτονομία, χωρίς να εξαρτάται από τις διακυμάνσεις του τραπεζικού συστήματος.

Στρατηγική εξωστρέφειας και νέα προϊόντα

Η EURIMAC έχει ήδη ξεκινήσει το 2025 με σαφή στόχευση: την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της. Η εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει νέες αγορές-στόχους και να διευρύνει τις συνεργασίες της με ξένες αλυσίδες, αξιοποιώντας το ισχυρό προφίλ του ελληνικού ζυμαρικού ως προϊόν με ποιοτικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Στην εγχώρια αγορά, η στρατηγική επικεντρώνεται στην ενίσχυση του brand ΜΑΚΒΕΛ, το οποίο επιχειρεί να απαντήσει στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις με καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σημερινού καταναλωτή. Από τις πιο υγιεινές επιλογές με βάση δημητριακά ολικής άλεσης μέχρι εξειδικευμένες σειρές για ειδικές διατροφές, η εταιρεία θέλει να τοποθετηθεί στην αιχμή της ζήτησης.

Προοπτική 2026: Επενδύσεις στο Κιλκίς και διεύρυνση του εξαγωγικού αποτυπώματος

Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εργοστάσιο της Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026. Το σχέδιο περιλαμβάνει ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε η εταιρεία να μπορέσει να ανταποκριθεί στη μεγαλύτερη ζήτηση από το εξωτερικό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, Οδυσσέας Παπαδόπουλος, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα: «Τα αποτελέσματα του 2024 αποδεικνύουν τη δυναμική της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC και τη σταθερή πορεία ανάπτυξής μας. Με μηδενικό δανεισμό και ισχυρή κερδοφορία, είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές, να στηρίζουμε την ελληνική παραγωγή και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία».