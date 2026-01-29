ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: 32 τόνοι ζυμαρικών για ευπαθείς ομάδες το 2025

Με συνέπεια στη δέσμευσή της απέναντι στην ελληνική κοινωνία, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC προσέφερε συνολικά 32.000 κιλά ζυμαρικών κατά τη διάρκεια του 2025, στηρίζοντας ευπαθείς ομάδες και κοινωνικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) της εταιρείας.

Με γνώμονα τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC ενίσχυσε για μία ακόμη χρονιά το κοινωνικό της αποτύπωμα, υλοποιώντας δράσεις που εντάσσονται στον κοινωνικό πυλώνα του ESG. Η εταιρεία συνεργάστηκε με ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών φορέων και υποστήριξε έμπρακτα το έργο δεκάδων οργανισμών κοινωνικής φροντίδας.

Συγκεκριμένα, η προσφορά αφορούσε κοινωνικά παντοπωλεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Τράπεζα Τροφίμων, η Π.Ο.Σ.Ε.Α., ο Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδας, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης, η Πράξη Αγάπης – ACT of Kindness, το MAZI – Με Αλληλεγγύη Ζούμε Καλύτερα, ο Σύλλογος Φίλων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, καθώς και πολλοί ακόμη φορείς.

Η συνολική αυτή προσφορά μεταφράζεται σε 400.000 γεύματα, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και δεσμεύεται να συνεχίσει με την ίδια συνέπεια το κοινωνικό της έργο και το 2026, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η σύγχρονη επιχειρηματικότητα μπορεί και οφείλει να έχει ανθρώπινο πρόσωπο.

Όπως δήλωσε η κα Ξανθή Γκιάλη, Οικονομική Διευθύντρια & HR Manager «Για εμάς στη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, η κοινωνική προσφορά δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική υποχρέωση, αλλά μια διαρκή δέσμευση. Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, με πράξεις ουσίας, πιστεύοντας ότι η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα μόνο όταν μοιράζεται.»