Λιγότερα κέρδη για το 2026 αναμένει η BMW, «βλέποντας» προς την Κίνα

Η γερμανική BMW μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του 2025 λόγω της αργής ανάπτυξης στην Κίνα και των εισαγωγικών δασμών των ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας την Τρίτη.

Η εταιρεία ανέφερε ότι αναμένει μια μικρή μείωση στα προ φόρων κέρδη του ομίλου, σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις που έκαναν λόγο για κέρδη περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2024.

Επίσης, μείωσε την αναμενόμενη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) για την αυτοκινητοβιομηχανία της σε 8% έως 10%, από 9% έως 13% που ήταν προηγουμένως.