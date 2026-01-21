Lidl: Η επένδυση 4,6 εκατ. ευρώ στην Κομοτηνή και τα επόμενα βήματα

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς το επενδυτικό της πλάνο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της στρατηγικής είναι το ανακαινισμένο κατάστημα της Κομοτηνής, που εκτείνεται σε έναν χώρο πώλησης 1.644 τ.μ., συνδυάζοντας καινοτομία, άνεση και βιωσιμότητα.

Η επένδυση για το νέο κατάστημα στη Β’ Εθνική Οδό Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης ανήλθε σε 4,6 εκατ. ευρώ και σχεδιάστηκε με γνώμονα την ευχρηστία και την εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Οι πελάτες μπορούν να εκμεταλλευτούν 130 θέσεις στάθμευσης και να ολοκληρώσουν τις αγορές τους γρήγορα, χάρη στα πέντε παραδοσιακά ταμεία και τα επτά self-checkout. Παράλληλα, η Lidl Ελλάς ενισχύει τη δέσμευσή της για βιώσιμη κινητικότητα με την εγκατάσταση διπλού φορτιστή για ηλεκτρικά οχήματα, που αναμένεται σύντομα να τεθεί σε λειτουργία.

Στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού

Η ανακαίνιση της Κομοτηνής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο που ανακοίνωσε το περασμένο φθινόπωρο ο CEO της εταιρείας, Martin Brandenburger. Να υπενθυμίσουμε ότι η Lidl Ελλάς προγραμματίζει μέσα στη διετία 2026-2027 να επενδύσει συνολικά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ σε νέα καταστήματα και ανακαίνιση υφιστάμενων. Για το 2026 προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας πέντε επιπλέον καταστημάτων. Παράλληλα, ανακαινίσεις έχουν προγραμματιστεί για καταστήματα σε Νέο Κόσμο, Εύοσμο, Ιερισσό και άλλες περιοχές.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται και η ενίσχυση των κέντρων διανομής της εταιρείας. Το νέο logistics center στην Ελευσίνα, προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ και έκτασης 62.000 τ.μ., αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2029 και θα δημιουργήσει 150-200 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, προγραμματίζεται ο εκσυγχρονισμός του κέντρου στα Τρίκαλα, που τροφοδοτεί 50 καταστήματα της κεντρικής Ελλάδας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής διανομής των προϊόντων.

Μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης αφορά και την τεχνολογική αναβάθμιση των καταστημάτων. Μέχρι σήμερα, έχουν εγκατασταθεί self-checkout ταμεία σε περίπου 40 καταστήματα, ενώ το σχέδιο της εταιρείας είναι να φτάσουν τα 120-130 σημεία πώλησης με αυτοματοποιημένα ταμεία έως το 2026, με απώτερο στόχο την πλήρη κάλυψη του δικτύου έως το 2027. Επιπλέον, από τον Μάρτιο του 2026 θα ξεκινήσει επανασχεδιασμός των non-food τμημάτων των καταστημάτων, ώστε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανά κατηγορία και βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η Lidl Ελλάς διατηρεί σαφή στρατηγική για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. Τα νέα καταστήματα συνδυάζουν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και τεχνολογίες, ενώ η επένδυση σε υποδομές για ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της εταιρείας για πράσινη ανάπτυξη.

Με την Κομοτηνή να γίνεται σημείο αναφοράς της νέας εποχής της Lidl Ελλάς, η αλυσίδα συνεχίζει να δείχνει ότι η ανάπτυξη, η καινοτομία και η βιωσιμότητα δεν είναι μεμονωμένες πρωτοβουλίες, αλλά κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της για τα επόμενα χρόνια.