Lidl Ελλάς: Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ και 5 νέα καταστήματα το 2026

Ο Martin Brandenburger, CEO και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lidl Ελλάς, ανέλυσε το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για τη διετία 2026-2027, ενώ τόνισε ότι εστιάζουν κυρίως σε νέα καταστήματα και στην αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων.

Αναλυτικότερα, όπως παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση, μέχρι την εκπνοή του 2025 θα ανοίξει τις πόρτες του νέο κατάστημα της αλυσίδας στο Μαρούσι, ενώ παράλληλα, προγραμματίζεται για το 2026 το άνοιγμα πέντε νέων καταστημάτων.

Εκτός όμως από τα νέα καταστήματα ανακαινίσεις θα γίνουν και στα υφιστάμενα, όπως αυτά που είναι στον Νέο Κόσμο, στον Εύοσμο, στην Κομοτηνή, στην Ιερισσό κ.α.

Το κέντρο διανομής στην Ελευσίνα

Μέσα στο χρονοδιάγραμμα είναι οι σχεδιασμοί για το νέο κέντρο διανομής στην Ελευσίνα. Ο κ. Brandenburger επεσήμανε ότι με το νέο κέντρο ενισχυθούν περαιτέρω οι λειτουργίες της καθημερινής τροφοδοσίας των φρέσκων προϊόντων στα καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα. Η ολοκλήρωση του κέντρου, ύψους 120 εκατ. ευρώ αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2029 και θα έχει έκταση 62.000 τμ. ενώ θα δημιουργήσει περίπου 150-200 νέες θέσεις εργασίας.

Σε τροχιά εκσυγχρονισμού βρίσκεται και το logistic center στα Τρίκαλα, το οποίο εξυπηρετεί τον ανεφοδιασμό 50 καταστημάτων της κεντρικής Ελλάδας. Αυτό το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το 2026.

Αυτή την στιγμή η Lidl Ελλάς έχει πέντε κέντρα διανομής, 231 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα όπου απασχολούνται 6.772 εργαζόμενοι, ενώ συνεργάζεται με 2.321 Έλληνες προμηθευτές.

Τα αυτόματα ταμεία και ο επανασχεδιασμός των non food τμημάτων

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί αυτόματα ταμεία σε περίπου 40 καταστήματα, ενώ το πλάνο της εταιρείας για το 2026 είναι να υπάρχουν self checkout ταμεία σε 120-130 σημεία πώλησης. Απώτερος στόχος μέχρι το τέλος του 2027 να έχουν εγκατασταθεί σε όλο το δίκτυο της αλυσίδας, σε μια αναλογία έξι περίπου self checkout ταμεία σε κάθε κατάστημα, έναντι πέντε παραδοσιακών ταμείων.

Σημειωτέον, ότι τον Μάρτιο του 2026 θα ξεκινήσει και επανασχεδιασμός των τμημάτων της αλυσίδας που δεν αφορούν στο τρόφιμο, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών. Ο λόγος που θα προχωρήσουν σε αλλαγές είναι ο σαφής διαχωρισμός ανά κατηγορία για την βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας.

Οι συνέργειες με Έλληνες παραγωγούς

Αξιοσημείωτο, ότι ο κύκλος εργασιών από τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ, αγγίζοντας χαρακτηριστικά τα 527,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 8% έναντι του 2023.

Αυτό καταδεικνύει την σημασία που έχει για την εταιρεία η συνεργασία της με Έλληνες παραγωγούς και όπως υπογράμμισέ ο κ. Brandenburger «Οι δυνατότητές μας εκτείνονται πολύ πιο πέρα από τα 231 καταστήματά μας στην Ελλάδα. Ανοίγουμε τις πόρτες μας σε περισσότερα από 12.000 καταστήματα παγκοσμίως».

Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μέσω του δικτύου της Lidl χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Στα προϊόντα των θεματικών εβδομάδων με την επωνυμία Eridanous, στα προϊόντα σταθερής γκάμας και τέλος στα φρούτα και στα λαχανικά.

Για το Lidl House ο κ. Martin Brandenburger απλά ανέφερε ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία του στους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς και θα είναι ένας ανοιχτός χώρος στην Αθήνα, όπου θα φιλοξενεί πληθώρα δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, workshops, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων. Δεν έδωσε όμως ούτε ακριβή ημερομηνία, αλλά ούτε και την τοποθεσία του νέου εγχειρήματος.

Η απάντηση της Lidl στην ακρίβεια

Σχετικά με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια, ο κ. Brandenburger δήλωσε χαρακτηριστικά «Είμαστε πάνω από 10% φθηνότεροι από τον ανταγωνισμό». Μάλιστα, ανέφερε πρόσφατη έρευνα της IWD, η οποία δείχνει ότι το καλάθι της Lidl με 44 βασικά προϊόντα αποδείχθηκε κατά 11,75% φθηνότερο έναντι των άλλων σούπερ μάρκετ. Ο επικεφαλής της αλυσίδας είπε: «Σε μια εποχή που οι τιμές ανεβαίνουν παντού, εμείς επιλέγουμε να μείνουμε σταθεροί. Από εσωτερικές έρευνες και δειγματοληψίες που διεξάγουμε, φαίνεται πως είμαστε γενικά πάνω από 10% φθηνότεροι από τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα».