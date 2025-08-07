ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μια νέα υπηρεσία παρουσίασε η Lenovo αποδεικνύοντας ότι βιωσιμότητα και εξοικονόμηση κόστους μπορούν να συμβαδίζουν αποτελώντας στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που το αξιοποιούν.

Το TruScale Device as a Service (DaaS) προσφέρει καλύτερους δείκτες βιωσιμότητας σε μια επεκτάσιμη λύση που βοηθά τις επιχειρήσεις να πετύχουν τους στόχους βιωσιμότητάς τους, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζουν τα συστήματα πληροφορικής τους.

Το TruScale Device as a Service παρέχει στους οργανισμούς νέα εργαλεία για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα, να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των συσκευών τους και να επιταχύνουν τη μετάβασή τους σε μια κυκλική οικονομία, σε μία λύση που υποστηρίζεται από πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας της Lenovo στο asset recovery, με περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές να έχουν αποσυρθεί υπεύθυνα.

Σημαντική μείωση κόστους ΙΤ και μεγαλύτερο ROI

Σε ορισμένες εφαρμογές του, το TruScale DaaS έχει επιφέρει μειώσεις έως και 35% στο κόστος IT που σχετίζεται με τις συσκευές, χωρίς την επιβάρυνση της αρχικής επένδυσης και αποφεύγοντας τις πολύπλοκες διαδικασίες προμηθειών. Πρόσφατη έρευνα του κλάδου δείχνει ότι το 62% των οργανισμών επενδύουν στη βιωσιμότητα λόγω της σχετικής εξοικονόμησης κόστους, υπογραμμίζοντας έτσι τόσο την οικονομική, αλλά και την περιβαλλοντική αξία του Lenovo TruScale DaaS, όσον αφορά στην Βιωσιμότητα.

Σε αυτή την πιο πρόσφατη προσθήκη στην πλατφόρμα TruScale DaaS της Lenovo, η οποία έχει ήδη διαχειριστεί εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως, το μοντέλο εστιάζει στη βιωσιμότητα και ενοποιεί συσκευές, υπηρεσίες και χρηματοδότηση σε μία επεκτάσιμη λύση που βασίζεται σε συνδρομές.

Από την πρώτη κιόλας μέρα, κάθε συσκευή υποστηρίζει μια πιο κυκλική, οικονομικά αποδοτική και βιώσιμη στρατηγική IT και προσφέρει μετρήσιμη απόδοση επένδυσης (ROI), σε μόλις λίγες εβδομάδες.

«Οι επιχειρήσεις επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το IT, την πληροφορική – όχι μόνο για καλύτερη απόδοση, αλλά και για καλύτερη βιωσιμότητα», δήλωσε ο John Stamer, Vice President and General Manager, Global Product Services της Lenovo. «Το TruScale DaaS για Βιωσιμότητα αντικατοπτρίζει το όραμά μας για το μέλλον της πληροφορικής: κυκλικό εξ ορισμού, έξυπνο εκ σχεδιασμού και υπεύθυνο, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματά του. Πρόκειται για έναν πιο έξυπνο τρόπο να προσφέρουμε αξία σε ολόκληρη την επιχείρηση».

Ενισχύοντας τη Βιωσιμότητα μέσω της Κυκλικής Πληροφορικής

Οι επιλογές επεκτάσιμων μονάδων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της συσκευής βοηθούν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, στην ανάκτηση αξίας και στη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, με υπηρεσίες όπως:

Carbon Impact Portal – πληροφορίες συσκευής σε πραγματικό χρόνο για την καλύτερη υποστήριξη της αναφοράς ESG.

– πληροφορίες συσκευής σε πραγματικό χρόνο για την καλύτερη υποστήριξη της αναφοράς ESG. Πιστοποιημένες Refurbished Συσκευές – χαμηλότερο κόστος ανανέωσης και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

– χαμηλότερο κόστος ανανέωσης και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Υπηρεσίες Αντιστάθμισης CO₂ – ενσωματωμένη αντιστάθμιση εκπομπών άνθρακα στο σύνολο του κύκλου ζωής της συσκευής, με δράσεις για την κλιματική αλλαγή.

– ενσωματωμένη αντιστάθμιση εκπομπών άνθρακα στο σύνολο του κύκλου ζωής της συσκευής, με δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Υπηρεσίες Asset Recovery – με προστατευμένη απόσυρση και ανάκτηση υπολειμματικής αξίας

Σύμφωνα με την McKinsey, έως και 60% των εκπομπών άνθρακα που αντιστοιχούν σε συσκευές τελικών χρηστών μπορούν να μειωθούν μέσω στρατηγικών όπως η προμήθεια λιγότερων συσκευών ανά χρήστη και η παράταση της διάρκειας ζωής των ήδη υπαρχόντων συσκευών.

Το Lenovo TruScale DaaS for Sustainability υποστηρίζει αυτό το είδος βιωσιμότητας, προσφέροντας επεκτεινόμενες επιλογές για την παράταση της διάρκειας ζωής των συσκευών, την ανανέωση hardware και την αντιστάθμιση των εκπομπών σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Αποδεδειγμένα οφέλη

Όφελος στο κόστος:

Το 57% των χρηστών DaaS αναφέρουν χαμηλότερο κόστος ανά χρήστη.

Οι πελάτες της Lenovo βλέπουν μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO) κατά 20%.

Η εξοικονόμηση από κόστη συντήρησης IT κυμαίνεται από 10 έως 40% (Moor Insights & Strategy, 2024).



Ενεργειακή απόδοση συσκευών:

Το 100% των επιχειρηματικών laptop & desktop υπολογιστών της Lenovo, καθώς και το 98% των οθονών είναι πιστοποιημένα με ENERGY STAR® (Lenovo ESG Report 2023/2024).



Αποτελέσματα Πελατών

Ο Όμιλος του Πανεπιστημίου Coventry αντικατέστησε τον πεπαλαιωμένο IT στόλο του με το Lenovo TruScale DaaS και αντιστάθμισε 223 τόνους CO₂ χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Αντιστάθμισης CO₂ της Lenovo που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της λύσης TruScale DaaS. Η αλλαγή αυτή εξοικονόμησε 40 ώρες εργασίας IT την εβδομάδα και βελτίωσε την ταχύτητα παροχής συσκευών, αλλά και την υποστήριξη υπηρεσιών στα παγκόσμια δίκτυα του Πανεπιστημίου.

«Το Lenovo TruScale μας προσφέρει την επεκτασιμότητα και την ευελιξία που χρειαζόμαστε για να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον τεχνολογικό μας στόλο και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας για μείωση των εκπομπών άνθρακα», δήλωσε ο Ian Dunn, Πρύτανης του Coventry University Group. «Έχει μειώσει την πίεση στις εσωτερικές μας ομάδες, επιτρέποντάς μας να επικεντρωθούμε περισσότερο στην παροχή εξαιρετικών εμπειριών για τους φοιτητές».

Δείτε την εδώ περισσότερες πληροφορίες | Case study

Μια πιο έξυπνη πορεία προς τη βιώσιμη πληροφορική

Το Lenovo TruScale DaaS για τη Βιωσιμότητα προσφέρει αξία που βασίζεται σε αποτελέσματα στα πέντε βασικά στάδια του κύκλου ζωής της συσκευής: Συμβουλευτική, Υλοποίηση, Υποστήριξη, Διαχείριση και Απόσυρση & Ανανέωση. Αυτή η δομημένη προσέγγιση διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι πληροφορικής μπορούν να εξορθολογήσουν τόσο την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, όσο και την περιβαλλοντική ευθύνη σε όλο τον στόλο πληροφορικής που διαχειρίζονται.

Εργαλεία που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως το Lenovo Intelligent Sustainability Solutions Advisor (LISSA) και το Care of One™ βοηθούν στην επέκταση των στρατηγικών βιώσιμης ανανέωσης και στη βελτίωση των εμπειριών των εργαζομένων.

«Η βιώσιμη πληροφορική (Sustainable IT) πρέπει να προσφέρει αξία, όχι επιπλέον πολυπλοκότητα», δήλωσε ο Rakshit Ghura, Vice President and General Manager, Digital Workplace Solutions της Lenovo. «Οι CIOs έχουν ολοένα και περισσότερο την ευθύνη να παρέχουν παράλληλα τόσο επιχειρηματική απόδοση, όσο και πρόοδο στη βιωσιμότητα. Το Lenovo TruScale DaaS for Sustainability ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη προσφέροντας πληροφορική που αποδεδειγμένα στοχεύει σε μια πιο κυκλική οικονομία, ενώ παράλληλα βοηθά στην απλοποίηση της λήψης αποφάσεων και στην καλύτερη απόδοσης της επένδυσης (ROI) από την πρώτη κιόλας ημέρα».

Δείτε εδώ περισσότερα για το Lenovo TruScale DaaS for Sustainability και πώς να σχεδιάσετε το δικό σας sustainability stack.

Η νέα υπηρεσία TruScale βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα που σχετίζεται με τις συσκευές και το συνολικό κόστος επένδυσης έως και 35%, αλλά και να βελτιώσουν την εμπειρία των εργαζομένων, χωρίς αρχική επένδυση

Το Carbon Impact Portal, οι Πιστοποιημένες Refurbished Συσκευές, το Asset Recovery, αλλά και οι Υπηρεσίες Αντιστάθμισης μετατρέπουν τη βιωσιμότητα σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία

Η Lenovo είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός κολοσσός με έσοδα US$69 δισεκατομμυρίων, που κατατάσσεται στη θέση #196 στο Fortune Global 500 και εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες καθημερινά σε 180 αγορές.

Εστιάζοντας σε ένα τολμηρό όραμα για την παροχή Εξυπνότερης Τεχνολογίας για Όλους, η Lenovo έχει βασίσει στην επιτυχία της ως η μεγαλύτερη εταιρεία υπολογιστών στον κόσμο με ένα χαρτοφυλάκιο “from pocket to cloud” AI-enabled, AI-ready, and AI-optimized συσκευών (PC, σταθμοί εργασίας, smartphone, tablet), υποδομές (data center, storage, edge, high performance computing και software defined infrastructure), λογισμικό, λύσεις και υπηρεσίες.

Η συνεχής επένδυση της Lenovo στην καινοτομία που αλλάζει τον κόσμο χτίζει ένα πιο δίκαιο, αξιόπιστο και πιο έξυπνο μέλλον για όλους, παντού. Η Lenovo είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ υπό την Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.lenovo.com και διαβάστε τα τελευταία νέα μέσω του StoryHub.