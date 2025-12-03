Lamda: Στα 2,2 δισ. τα έσοδα του Ελληνικού, οι πωλήσεις στα οικιστικά και πώς τρέχουν τα έργα

Συνολικές επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ και εισπράξεις 1,6 δισ. γράφει το κοντέρ στο project του Ελληνικού για το 2025,ανεβάζοντας τα έσοδα έως σήμερα στα 2,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία επενδυτική παρουσίαση με στοιχεία Δεκεμβρίου που δημοσιοποίησε χθες η Lamda Development.

Το μεγαλύτερο τμήμα των εξασφαλισμένων εσόδων, δηλαδή 1,77 δισ., προέρχεται από τις πωλήσεις κατοικιών και οικοπέδων και αφορά στην συνολική αξία συμβολαίων. Από το ποσό αυτό 0,95 δισ. έχουν εισπραχθεί με το αναμενόμενο υπόλοιπο να ανέρχεται στα 0,8 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, με βάση τα σχετικά στοιχεία το 2023 οι συνολικές εισπράξεις από το Ελληνικό που αφορούν σε κατοικίες και γη είχαν διαμορφωθεί σε 0,5 δισ., το 2024 ανήλθαν σε 1,1 δισ., ενώ η εκτίμηση για φέτος είναι ότι θα φτάσουν τα 1,6 δισ. ευρώ με τα 0,5 δισ. να είναι οι εισπράξεις του 2025.

Οι επενδυτικές δαπάνες

Επιτάχυνση παρατηρείται και στο επενδυτικό «μέτωπο» για υποδομές και κατασκευές κτιρίων με το νούμερο να φθάνει στα 500 εκατ. ευρώ για το σύνολο της εφετινής χρονιάς εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο και τα υπόλοιπα εντός του τρέχοντος, β’ εξαμήνου.

Μέχρι το τέλος του 2024 οι συνολικές δαπάνες για επενδύσεις από την αρχή του έργου έφταναν τα 600 εκατ. ευρώ, νούμερο που προβλέπεται να ανέβει φέτος στα 1,1 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Lamda στις επενδυτικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές επενδύσεις υποδομών, τα κόστη κατασκευής κτιρίων, μελετών και τεχνικής διαχείρισης, ενώ δεν περιλαμβάνεται το κόστος των δύο εμπορικών κέντρων, του The Ellinikon Mall στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028 και του Riviera Galleria, με χρόνο ολοκλήρωσης το 2026, στην περιοχή της μαρίνας.

Η πρόοδος των έργων και οι προκλήσεις

Σε σχέση με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στην παρουσίαση σημειώνεται ότι «οι κατασκευαστικές εργασίες του Πύργου Κατοικιών και των υποδομών του έργου αντιμετωπίζουν προκλήσεις και παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικές, ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων με στόχο την επιτάχυνση στο μέλλον», με τις ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό να αποτελούν κρίσιμο ζήτημα.

Παρά τις προκλήσεις εντός χρονοδιαγράμματος προχωρούν τα έργα της α’ φάσης, και ειδικότερα το Riviera Galleria, ενώ επιταχυνόμενοι είναι οι ρυθμοί κατασκευής στην οικιστική γειτονιά του Little Athens, που αναμένεται να συνεισφέρει περισσότερο, όσο προχωρούν τα έργα στην κερδοφορία του ομίλου. Αντίστοιχα, είναι σημαντική η πρόοδος στην κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο έργο με παράδοση εντός του 2026.

Ειδική αναφορά γίνεται για τον Πύργο Κατοικιών με τα 173 σπίτια πραγματοποιούνται οι εργασίες σκυροδέτησης για τις βασικές κατασκευές του 31ου επιπέδου του Πύργου και τις πλάκες του 28ου επιπέδου.

Να θυμίσουμε ότι αυτά τα σπίτια ήταν τα πρώτα που πουλήθηκαν μαζί με τα 27 οικόπεδα για την κατασκευή βιλών και τα χαμηλά συγκροτήματα των 115 κατοικιών όπου οι πωλήσεις είναι στο 100%.

Πιο συγκεκριμένα στις οικιστικές αναπτύξεις έχει πουληθεί το σύνολο, δηλαδή 315 κατοικίες αυτών που κατασκευάζονται στην παραλιακή ζώνη του Ελληνικού σε Riviera Tower, Cove Villas και Cove Residences καθώς και το 93% της γειτονιάς Little Athens που αντιστοιχεί σε 559 κατοικίες.

Άξιο αναφορά είναι η επισήμανση που γίνεται στην παρουσίαση με συγκριτική ανάλυση που δείχνει ότι τα οικιστικά οικόπεδα εντός του Ελληνικού διαθέτουν σημαντική κρυμμένη αξία.

Όπως αναφέρεται με τιμή πώλησης στα 2.250 ευρώ/τ.μ. και κόστος περίπου 800 ευρώ/τ.μ., η δυνητική υπεραξία φτάνει τα 1.450 ευρώ/τ.μ., δηλαδή συνολικά 1,3 δισ. ευρώ. Εάν ενσωματωθεί στο τρέχον NAV (Net Asset Value — Καθαρή Αξία Ενεργητικού 1,585 δις. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου και ανά μετοχή 9,22 ευρώ) η θεωρητική αξία ανά μετοχή θα άγγιζε τα 16,7 ευρώ με την τιμή της μετοχής να κλείνει χθες στα 7,04 ευρώ.

Πώς προχωρούν τα εμπορικά

Ως προς τα εμπορικά κέντρα του ομίλου, με βάση τη σχετική παρουσίαση, η κατασκευή για το μεγαλύτερο mail της χώρας το «The Ellinikon Mall», με 350 καταστήματα, προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2028 ενώ ήδη έχουν υπάρξει προκαταρκτικές συμφωνίες για το 64% των χώρων.

Νωρίτερα, προς το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή για το υπό κατασκευή Riviera Galleria με 100 καταστήματα και αρχικές συμφωνίες για το 78% επί της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα έργα που τρέχουν, στο project Parki Rise είναι σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης 4ου ορόφου η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος με ανάδοχο την ΑΒΑΞ βρίσκεται στο 91% των εκσκαφών και το 83% των κατασκευών σκυροδέματος έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Τέλος, στο «The Ellinikon Mall Underpass» που αφορά την υπογειοποίηση στο εμπορικό κέντρο, καταγράφεται πρόοδος 100% των εκσκαφών και 80% των σκυροδεμάτων μέχρι σήμερα, σε γειτονιές της «Liitle Athens» είναι σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης ανωδομής ή σκυροδέτησης ενώ στην περιοχή Promenade Heights σε κάποια οικόπεδα έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση και σε άλλα το ποσοστό σκυροδέτησης φθάνει το 90%.