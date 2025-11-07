Lamda: Πού θα πάνε τα κεφάλαια από το ομόλογο των €500 εκατ.

Ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη 12 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου η δημόσια προσφορά για την έκδοση, από την Lamda Development, κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) συνολικού ποσού έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ., 7ετούς διάρκειας.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δημοσιευτεί η την έναρξη διαπραγμάτευσης, στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. να προγραμματίζεται για τις 19 Νοεμβρίου.

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο τα νέα κεφάλαια αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τα οικιστικά project του Ελληνικού, αφού η Lamda τρέχει με φουλ τις μηχανές για να υποδεχθεί τους πρώτους ενοίκους, αρχής γενομένης στα τέλη του 2026 από τα Cove Residences.

Στόχος της διοίκησης είναι να ενισχυθεί περαιτέρω χρηματοοικονομικά η εταιρεία και να στηρίξει το μεγάλο επενδυτικό project στο Ελληνικό, το οποίο πλέον έχει γίνει ορατό από την διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι τελευταίες ειδήσεις για την IOBN, το placement αλλά και η είδηση ότι η ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει την κατασκευή του The Ellinikon Mall δείχνουν ότι τα πράγματα κινούνται πλέον γρήγορα και χρειάζεται κεφαλαιακή άνεση.

Το project του The Ellinikon Mall αποτελεί ορόσημο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αφού με εκμίσθωση επιφάνεια 100.000 τ.μ. και σχεδιασμό από την AEDAS, προαλείφεται να αποτελέσει έναν σύγχρονο κόμβο ζωής, αγορών και ψυχαγωγίας που μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε μεγάλα ευρωπαϊκά malls.



Όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο, που εγκρίθηκε εχθές από το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, που μπορούν να φτάσουν ως 485 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν στο σύνολό τους σε επενδύσεις της Ελληνικό Μ.Α.Ε. για την ανάπτυξη ακινήτων ως το 2030.

Θα χρηματοδοτήσουν, δηλαδή, το κόστος ανάπτυξης οικιστικών ακινήτων, επιμέρους τμήματα των οποίων ενδέχεται να έχουν εμπορική χρήση.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι οικιστικές αναπτύξεις συμπεριλαμβάνουν τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments, ήτοι, στις βίλες στο παραθαλάσσιο μέτωπο και σε projects της γειτονιάς κατοικιών «Little Athens» κ.α.

Από το ενημερωτικό προκύπτει και η πρόοδος των εργασιών, αλλά και των εσόδων από πωλήσεις, καθώς η εταιρεία έχει υπογράψει οριστικά συμβόλαια πώλησης 2,1 δισ., εκ των οποίων η αναγνώριση εσόδων για το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθε σε 230 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα όπως αναγράφεται, «για το σύνολο της χρήσης 2025, αναμένεται να συνεχισθεί η θετική πορεία των εσόδων από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης.

Σημειώνεται πως από την έναρξη του Έργου έως την 30.06.2025 η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. είχε υπογράψει οριστικά συμβόλαια πώλησης οικοπέδων και οικιστικών ακινήτων, συμβάσεις συμμετοχής των πελατών στο αναλογούν κόστος υποδομών, καθώς και συμβάσεις διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευαστικών έργων επί πωληθέντων οικοπέδων συνολικού τιμήματος ποσού 2,1 δισ., εκ των οποίων η αναγνώριση εσόδων για το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθε σε 230 εκατ. ευρώ.

Εναπομένον ποσό 1,1 δισ., αναμένεται να αναγνωριστεί ως έσοδο στις επόμενες περιόδους, είτε σε βάθος χρόνου (over time – ενδεικτικά βάσει της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών), είτε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (point in time – ενδεικτικά βάσει της εκπλήρωσης συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων σχετικές με τη μεταβίβαση του ελέγχου πωληθέντων οικοπέδων στους αγοραστές).



Αναφορικά με την αξιοποίηση του Ακινήτου στο Ελληνικό την 30.06.2025 είχαν αναληφθεί και δεν είχαν ακόμη εκτελεστεί κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις (εκτός ισολογισμού/Κατάστασης Οικονομικής Θέσης) για υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών, project management, καθώς και εργολαβιών κατασκευής ύψους 494,6 εκατ. Επίσης, σημειώνεται πως, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 25.08.2025 ξεπέρασαν τα 1,4 δισ. (με τις εισπράξεις το Α’ εξάμηνο 2025 να ανέρχονται σε 245 εκατ.), ενώ έως το τέλος του 2025, το νούμερο αυτό θα ανέλθει σε 1,6 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σημαντική ζήτηση συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens καθώς μέχρι και την 25.08.2025 από τα 559 διαμερίσματα που είχαν διατεθεί προς πώληση, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις συνολικά από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 522 διαμερίσματα ή 93%. Έως το τέλος του 2025 σχεδιάζεται η προώθηση επιπλέον 100-120 κατοικιών στη γειτονιά Little Athens, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 300-350 κατοικίες ξεκινώντας το πρώτο τρίμηνο του 2026, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση του έργου. Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις κατά το Α’ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε 150 εκατ., αυξημένα 80% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, δείχνοντας έτσι την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων.

Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η πρόοδος των εργασιών στα έργα υποδομών, ενώ σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα προχωρούν οι εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων στο Little Athens καθώς και στα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η κατασκευαστική μονάδα της Εταιρείας (Construction Business Unit).

Ομοίως, και τα υπόλοιπα έργα στον Μητροπολιτικό Πόλο, συμπεριλαμβανομένων του Riviera Galleria και του Sports Complex, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με τα πρώτα αθλητικά γήπεδα να αναμένεται να παραδοθούν στους αθλητές μέχρι το τέλος του 2025.

Στις 11/11 το εύρος απόδοσης

Η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης αναμένεται στις 11 του μήνα. Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»).

Εφόσον καλυφθεί πλήρως η έκδοση, τα συνολικά καθαρά κεφάλαια ύψους θα φτάσουν έως τα 485 εκατ., αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου έως 15 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εκδότρια θα μεταφέρει το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας στην κατά 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. Διευκρινίζεται ότι πρόωρη αποπληρωμή του παραπάνω ενδοομιλικού δανείου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του ΚΟΔ. Το επιτόκιο του παραπάνω ενδοομιλικού δανείου θα καθοριστεί βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) στο πλαίσιο κανόνων ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing).

Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ, σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των 400 εκατ., η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την Εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι «EUROBANK», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «ALPHA» και «ΕΘΝΙΚΗ», κύριοι ανάδοχοι οι «CREDIA BANK» και «OPTIMA», ενώ σύμβουλοι έκδοσης οι Eurobank, Πειραιώς.