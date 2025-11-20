Lamda: Ποδαρικό στο 2026 με υπογραφές στη συμφωνία με ΙΟΝ

Στην τελική ευθεία εισέρχεται με την έλευση του νέου έτους η διαδικασία για την ολοκλήρωση του mega deal της Lamda Development που ξεπερνά το 1,5 δις ευρώ με τον όμιλο ION, των 25 δισ. ευρώ και τον Αντρέα Πινιατάρο. Ειδικότερα, η LAMDA Development αναμένει οριστικές υπογραφές για τη συμφωνία με τον ιταλικό όμιλο ION Group εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους.

Μια συμφωνία που προαλείφεται να καταστήσει την Ελλάδα σε HUB Καινοτομίας για όλη την Ευρώπη, με την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Sillicon Valley τοποθετώντας την όχι απλώς στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αλλά στην καρδία αυτής και ειδικότερα στο χώρο του Ελληνικού.

Η LAMDA Development θα λάβει 450 εκατ. ευρώ για τη διάθεση της γης, ενώ ο ION Group ολοκληρώνει τον νομικό και τεχνικό έλεγχο. Σημαντικό σημείο της συμφωνίας εκτός από την εισροή 450 εκατ. ευρώ στα ταμεία της εισηγμένης, αποτελεί και η χωροθέτηση του Κέντρου Καινοτομίας το οποίο ουσιαστικά θα κατασκευαστεί στο τμήμα της έκτασης που προοριζόταν εξαρχής για επιχειρηματικό κέντρο και γραφεία – εκεί όπου η Lamda είχε συμφωνήσει με τις τράπεζες για τη δημιουργία office spaces. Πλέον, το masterplan περιλαμβάνει και κατοικίες για τα στελέχη του ομίλου ION.

Στην πορεία της επένδυσης αναφέρθηκε χθες ο ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου στο περιθώριο της εκδήλωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την έναρξη της διαπραγμάτευσης του ομολόγου της εταιρίας, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Όπως σημείωσε δε ο κ. Αθανασίου «η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση που εκδηλώθηκε για την νέα αυτή ομολογιακή έκδοση της LAMDA αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στην εταιρεία και τις προοπτικές της. Αυτό είναι το τρίτο ομόλογο της LAMDA Development η οποία το 2020 και το 2022 ολοκλήρωσε με επιτυχία αντίστοιχα εγχειρήματα, αλλά και το τρίτο ομόλογο για το 2025 που ξεκινά τη διαπραγμάτευσή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών».

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει αντλήσει πάνω από 1 δισ. ευρώ ομολόγων μέσα σε 5 χρόνια, και συγκεκριμένα το 2020, το 2022 και τώρα, ενώ εκτός της επιτυχούς άντλησης 500 εκατ. ευρώ ρευστότητας σε μία και μόνο συναλλαγή, το ομόλογο αυτό θα χαμηλώσει το κόστος δανεισμού του ομίλου σε σχέση με το κόστος στις 30/6/2025 και η αποπληρωμή του θα είναι μετά και την τελευταία δόση του ΤΑΙΠΕΔ.

Όσον αφορά στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50χιλ. τ.μ. χώρους γραφείων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200χιλ. τ.μ. οικιστικές αναπτύξεις για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η LAMDA ανέρχεται σε €450 εκατ. Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το €1,5 δισ. κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030.

Σημειώνεται ότι οι οικιστικές αναπτύξεις εντός της έκτασης, όπως ανέφερε χθες ο κ. Αθανασίου, που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ομόλογο, τρέχουν με ικανοποιητικούς ρυθμούς με το ενδιαφέρον από το εξωτερικό, που φτάνει πλέον το 40% επί του συνόλου να βαίνει διαρκώς αυξανόμενο.

Αναφερόμενος εν συνόλω στο έργο ο κ. Αθανασίου σημείωσε πως σε λιγότερο από ένα χρόνο οι αθλητές θα μπορούν να αθλούνται στις εγκαταστάσεις του, σε περίπου 1,5 χρόνο θα λειτουργήσει ο εμπορικός προορισμός στο παραλιακό μέτωπο (Riviera Galeria) και σε περίπου δύο έτη τα πρώτα σπίτια θα κατοικηθούν από τους ιδιοκτήτες τους.