LAMDA Development – COSMOTE TELEKOM: Συμμαχία για την ψηφιακή «καρδιά» του Ellinikon

Σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση της πρώτης εξ ολοκλήρου σχεδιασμένης «έξυπνης» πόλης στην Ευρώπη αποτελεί η νέα στρατηγική συνεργασία που υπέγραψαν η LAMDA Development, μέσω θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., και η COSMOTE TELEKOM. Το μνημόνιο συνεργασίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας σύμπραξης με τον φιλόδοξο στόχο να εξασφαλίσει ότι το The Ellinikon θα αποκτήσει τηλεπικοινωνιακές υποδομές που όχι μόνο ανταποκρίνονται, αλλά υπερβαίνουν τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.

Μια «έξυπνη» πόλη

Το μεγάλο στοίχημα του The Ellinikon ήταν από την πρώτη στιγμή η ψηφιακή του ταυτότητα. Η ανάπτυξη δικτύων και υποδομών από την αρχή, χωρίς τα βάρη παλαιών εγκαταστάσεων, προσφέρει σπάνια ευκαιρία για εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής σε πραγματικό χρόνο και κλίμακα. Η συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM έρχεται να καλύψει αυτό το ακριβώς κενό, θέτοντας θεμέλια για μια πόλη που θα λειτουργεί σε ρυθμούς υπερυψηλών ταχυτήτων και αυτοματισμών.

Κεντρικός πυλώνας της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη ενός πλήρως οπτικού δικτύου νέας γενιάς (FTTH) σε όλη την έκταση του έργου. Το δίκτυο θα είναι «ουδέτερο» ως προς τους παρόχους, επιτρέποντας σε όλες τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να προσφέρουν υπηρεσίες στο The Ellinikon. Πρόκειται για επιλογή που όχι μόνο διασφαλίζει υψηλή ποιότητα και ανταγωνισμό, αλλά ενισχύει και τη φιλοσοφία της ανοιχτής πρόσβασης σε μια αστική ανάπτυξη διεθνούς βεληνεκούς.

Ψηφιακό οικοσύστημα για κατοίκους και επιχειρήσεις

Πέρα από τις υποδομές, η συνεργασία επεκτείνεται και στο επίπεδο των υπηρεσιών. LAMDA Development και COSMOTE TELEKOM σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα πλήρες πακέτο λιανικών προϊόντων, προσαρμοσμένων ειδικά στις ανάγκες των κατοίκων και των επιχειρήσεων του The Ellinikon. Στα σχέδια περιλαμβάνονται προγράμματα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες pay-TV, καθώς και ένα φάσμα λύσεων ICT, από cloud και data management, έως προηγμένες εφαρμογές smart building.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, υπογράμμισε «Το The Ellinikon είναι ένα έργο-ορόσημο για τη χώρα. Ως συνεργάτης επιλογής της LAMDA Development, και ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα, θέτουμε τις βάσεις στις οποίες θα στηριχθεί η έξυπνη πόλη του μέλλοντος - σημείο αναφοράς για τους κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και για τις επόμενες γενιές».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα αποτελέσουν μέρος ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, ενσωματωμένου στην καθημερινότητα όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται την περιοχή. Στόχος είναι το The Ellinikon να αποτελέσει «πιλότο» για νέα μοντέλα αστικής λειτουργίας, με εφαρμογές που θα κυμαίνονται από έξυπνη στάθμευση και διαχείριση ενέργειας έως real-time υπηρεσίες αστικής κινητικότητας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ στο κοινό μας ταξίδι για την παροχή υπερσύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του The Ellinikon. Παραμένοντας σταθεροί στην υλοποίηση του οράματός μας για μια σύγχρονη και έξυπνη πόλη, η στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM αποτελεί ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση».

Για τη LAMDA Development, η συνεργασία αυτή δεν είναι μόνο τεχνική ή επιχειρησιακή. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που θέλει το The Ellinikon να εξελιχθεί σε νέο ευρωπαϊκό πρότυπο αστικής ανάπτυξης, έναν προορισμό ανοιχτό και προσβάσιμο, όπου η τεχνολογία υπηρετεί την ποιότητα ζωής. Με την COSMOTE TELEKOM στο πλευρό της, η εταιρεία φιλοδοξεί να προσφέρει ένα περιβάλλον όπου οι ψηφιακές υποδομές δεν αποτελούν απλώς εξυπηρέτηση, αλλά βασικό χαρακτηριστικό της εμπειρίας ζωής στην πόλη. Και καθώς το έργο περνά σταδιακά στη φάση υλοποίησης, η τεχνολογική διάσταση του The Ellinikon αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ζωτικούς μοχλούς της μελλοντικής του ταυτότητας.