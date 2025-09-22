ΚΡΙ ΚΡΙ: Στρατηγικές επενδύσεις για το μέλλον με το βλέμμα στο εξωτερικό

Η ΚΡΙ ΚΡΙ ολοκληρώνει ένα εξάμηνο αντιθέσεων, καθώς από τη μια πλευρά παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και ισχυρή εξαγωγική δυναμική, από την άλλη πιεσμένα περιθώρια και προκλήσεις στις εγχώριες branded κατηγορίες. Η στρατηγική της εταιρείας να επενδύσει σε παραγωγή, καινοτομία και διεθνή δίκτυα δείχνει να αποτελεί το «κλειδί» για το μέλλον. Με το project “Greek Yogurt Dynamo” να δρομολογείται, οι βάσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη έχουν ήδη τεθεί με επενδύσεις που θα φτάσουν συνολικά τα 52,2 εκατ. ευρώ.

Η πίεση στην κερδοφορία

Το κόστος στην πρώτη ύλη, ήτοι στο γάλα έπαιξε ρόλο στις πιέσεις του Ομίλου στην κερδοφορία. Συγκεκριμένα η τιμή του ελληνικού γάλακτος έχει αυξηθεί κατά 4,9% και του ευρωπαϊκού κατά 15,2%, έτσι το κόστος παραγωγής πήρε την ανιούσα, όπως είπε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης, κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές την Παρασκευή.

«Ακολουθούμε συνετή πολιτική και δεν εστιάζουμε σε deals που μπορεί να φέρουν ζημία. Το εμπορικό μας πλάνο θα είναι ισχυρότερο στις ΗΠΑ την επόμενη σεζόν», σημείωσε, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στη δυναμική του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι συνεχίζει να είναι έντονη. «Πέρυσι, αν θυμάμαι σωστά, η ανάπτυξη αυτού του τμήματος της αγοράς ήταν πάνω από 40% και φέτος συνεχίζει με επιπλέον 60%», ανέφερε ο κ. Σαρμαδάκης.

Παρόλα ταύτα, η διοίκηση της Κρι Κρι παραμένει αισιόδοξη για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2025 και προβλέπει πως οι συνολικές πωλήσεις θα ξεπεράσουν τελικά τα 300 εκατ. ευρώ.

Εκρηκτική άνοδος στον κύκλο εργασιών

Αναλυτικότερα για τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου να αναφέρουμε ότι η ΚΡΙ ΚΡΙ είχε σημαντική αύξηση πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 161,9 εκατ. ευρώ, έναντι 130,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, καταγράφοντας άνοδο +23,7%.

Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στη διψήφια ανάπτυξη του κλάδου γιαουρτιού, με αιχμή τις εξαγωγές, αλλά και στη θετική συμβολή του παγωτού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση των πωλήσεων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ενίσχυση της κερδοφορίας. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων υποχώρησαν κατά 26% στα 19,4 εκατ. ευρώ, από 26,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Το περιθώριο μικτού κέρδους περιορίστηκε στο 27,5% (έναντι 34,5% πέρυσι), λόγω της επιμονής του κόστους πρώτων υλών σε υψηλά επίπεδα, με κυριότερο τον παράγοντα το γάλα, όπως αναφέραμε και παραπάνω.

Διπλή εικόνα στην αγορά γιαουρτιού: Εξαγωγική έκρηξη, εγχώριες πιέσεις

Ο κλάδος γιαουρτιού παραμένει η αιχμή του δόρατος για την εταιρεία. Συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 26,2% σε αξία και 26,1% σε όγκο.

Στις αγορές του εξωτερικού, η ΚΡΙ ΚΡΙ κατέγραψε άλμα +39,3%, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 88 εκατ. ευρώ και να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% της δραστηριότητας στα γαλακτοκομικά. Οι δύο βασικές αγορές, το Ηνωμένο Βασίλειο (+56%) και η Ιταλία (+19%), έδωσαν το μεγαλύτερο στήριγμα. Ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία κεφαλαιοποιεί την αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι, διεκδικώντας μερίδιο σε μια αγορά με υψηλή κατανάλωση.

Αντιθέτως, στην Ελλάδα η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Οι πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν μεν κατά 4,4% σε αξία, όμως η στροφή των καταναλωτών προς τα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζεται, συμπιέζοντας τα μερίδια των επώνυμων προϊόντων. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ανέβηκε στο 38% (+2,2 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ τα επώνυμα γιαούρτια της ΚΡΙ ΚΡΙ απώλεσαν 1,7 μονάδες, πέφτοντας στο 13,7%, αν και η εταιρεία διατηρεί τη δεύτερη θέση στην αγορά.

Η διοίκηση αντισταθμίζει την απώλεια μεριδίων στα branded, ενισχύοντας την παρουσία της στα private label, όπου κατέχει ηγετική θέση, καθιστώντας την ΚΡΙ ΚΡΙ τον μεγαλύτερο παραγωγό γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας στην εγχώρια αγορά.

Παγωτό: Στήριξη από τον τουρισμό και νέες διεθνείς συνεργασίες

Στον κλάδο του παγωτού, η εγχώρια αγορά συνέχισε να προσφέρει θετική συνεισφορά, με άνοδο 6% σε αξία. Η επέκταση του δικτύου πωλήσεων, το εμπλουτισμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και η αύξηση του τουρισμού ενίσχυσαν τα έσοδα. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση στο εξωτερικό, όπου οι πωλήσεις παγωτού αυξήθηκαν κατά 42,7%, χάρη στο Greek Frozen Yogurt και σε νέες συνεργασίες στην κατηγορία private label.

Η στρατηγική εξωστρέφειας δείχνει να αποδίδει, με τη διοίκηση να στοχεύει σε περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ. Η αμερικανική αγορά ωστόσο παραμένει πρόκληση, καθώς οι πωλήσεις Greek Frozen Yogurt ήταν περιορισμένες λόγω της πιλοτικής εισόδου, ενώ η αβεβαιότητα για την επιβολή δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα συγκράτησε την εμπορική ανάπτυξη. Η εταιρεία σχεδιάζει ισχυρότερη παρουσία από την επόμενη σεζόν, με πιο επιθετικό εμπορικό πλάνο.

Το project «Greek Yogurt Dynamo»

Στον τομέα των επενδύσεων, το μεγαλύτερο νέο αφορά την ένταξη του στρατηγικού έργου “Greek Yogurt Dynamo” στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων. Το πρόγραμμα, ύψους 52,2 εκατ. ευρώ, προβλέπει ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας σε γιαούρτι και παγωτό, αναβάθμιση της αποδοτικότητας μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και αυτοματισμών και επέκταση της μονάδας βιοαερίου για διαχείριση αποβλήτων και ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται στα τέλη του 2027, με την εταιρεία να εξασφαλίζει φορολογικά κίνητρα ύψους 23,5 εκατ ευρώ. και fast track διαδικασίες αδειοδότησης

Για το 2025, οι συνολικές επενδύσεις εκτιμώνται στα 21-25 εκατ. ευρώ, με το πρώτο εξάμηνο ήδη να έχουν δαπανηθεί 13 εκατ. ευρώ, κυρίως σε μηχανολογικό εξοπλισμό, αποθήκες και καταψύκτες.