Κρι Κρι: Ισχυρή ανάπτυξη και επενδυτική δυναμική το 9μηνο

Με βασικούς μοχλούς την εξαγωγική δραστηριότητα στον τομέα του γιαουρτιού και την εποχική δυναμική του παγωτού, η Κρι Κρι εδραιώνει τη θέση της στην εγχώρια αγορά αλλά και στο διεθνές ράφι.

Παρά τη μείωση της καθαρής κερδοφορίας, η συνολική εικόνα δείχνει μια εταιρεία με υγιή χρηματοοικονομική βάση και σταθερό επενδυτικό παλμό.

Ενίσχυση κύκλου εργασιών και μικτής κερδοφορίας

Ο κύκλος εργασιών το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 259,69 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (207,48 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη του γιαουρτιού στο εξωτερικό και στη σημαντική άνοδο των πωλήσεων παγωτού τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 72,16 εκατ. ευρώ, έναντι 69,45 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό περιθώριο δέχθηκε πίεση από το υψηλότερο κόστος πρώτων υλών, κυρίως γάλακτος. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 38,29 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 31,14 εκατ. ευρώ, έναντι 36,36 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2024, με την υποχώρηση να προκύπτει κυρίως από την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης (6,98 εκατ. ευρώ έναντι 3,70 εκατ. ευρώ) και την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών λόγω επέκτασης σε νέες αγορές.

Το κέρδος ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε 0,944 ευρώ (από 1,102 ευρώ), διατηρώντας όμως ιδιαίτερα ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους.

Ο κλάδος γιαουρτιού οδηγός ανάπτυξης – Δεύτερος κινητήρας το παγωτό

Κυρίαρχος μοχλός ανάπτυξης παραμένει ο κλάδος του γιαουρτιού, ο οποίος συνέχισε με ακόμη πιο ενισχυμένους ρυθμούς μέσα στο 2025.

Οι συνολικές πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν σε αξία κατά +28,7% και σε όγκο κατά +27,2%, με την εξαγωγική δραστηριότητα να αποτελεί τον βασικό παράγοντα διεύρυνσης. Οι εξαγωγές γιαουρτιού σημείωσαν εκρηκτική άνοδο +42,7%, υπερβαίνοντας τα €140 εκατ., και έτσι πλέον το 70% των πωλήσεων γαλακτοκομικών κατευθύνεται στο εξωτερικό. Ξεχωριστή επίδοση καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η ανάπτυξη έφτασε το +63%, καθώς και στην Ιταλία που ενισχύθηκε κατά +21%, ενδυναμώνοντας το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας με δυναμικούς ρυθμούς.

Αντίθετα, η εγχώρια αγορά γιαουρτιού διαμορφώνεται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι πωλήσεις της Κρι Κρι εντός Ελλάδας ξεπέρασαν τα €63 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +5,8%, όμως η στροφή των καταναλωτών σε value-for-money επιλογές αυξάνει συνεχώς το μερίδιο των private label προϊόντων. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ανέβηκαν στο 37,9% της αγοράς (+2 ποσοστιαίες μονάδες), προκαλώντας πίεση στα branded γιαούρτια. Έτσι, τα επώνυμα προϊόντα της Κρι Κρι σημείωσαν απώλεια -1,3 π.μ. σε αξία, με μερίδιο 13,8%, διατηρώντας ωστόσο σταθερά τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά (Circana, Ιαν.–Σεπ. 2025).

Στο παγωτό, ο συνδυασμός οργανωμένης εμπορικής παρουσίας και νέων σειρών προϊόντων συνέβαλε ώστε οι εγχώριες πωλήσεις να αυξηθούν κατά +8,3%, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και την υψηλή εποχικότητα του κλάδου. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς πωλήσεις παγωτού κινήθηκαν με ακόμη υψηλότερη ισχύ, παρουσιάζοντας ανάπτυξη +38,3%, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για frozen yogurt ελληνικού τύπου καθώς και των νέων συμφωνιών παραγωγής private label στο εξωτερικό. Ο συνδυασμός των δύο κατηγοριών —με σταθερό εισόδημα στο γιαούρτι και ενισχυμένη εποχιακή κερδοφορία στο παγωτό— προσφέρει στην εταιρεία λειτουργική ισορροπία και πολυδιάστατη ανάπτυξη.

Παράλληλα, η Κρι Κρι συνεχίζει το ισχυρό επενδυτικό της πρόγραμμα, το οποίο αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της καθαρής αξίας παγίων σε 116 εκατ. ευρώ, από 102 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, επενδύσεις που ενισχύουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων στις Σέρρες.

Με ταμειακά διαθέσιμα 15,39 εκατ. ευρώ και συνολικό δανεισμό μόλις 8,02 εκατ. ευρώ, η εταιρεία διατηρεί εξαιρετικά χαμηλή μόχλευση και ισχυρή χρηματοοικονομική ευελιξία .

Επιπλέον, η μερισματική πολιτική παραμένει συνεπής, με διανομή 0,40 €/μετοχή, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η Κρι Κρι αποδεικνύει πως αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά success stories της βιομηχανίας τροφίμων. Η εταιρεία αυξάνει δυναμικά τις πωλήσεις, αναπτύσσει ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα, διατηρεί στιβαρή κεφαλαιακή βάση, επενδύει συστηματικά σε παραγωγή και καινοτομία.

Παρά τη μείωση στα καθαρά κέρδη λόγω υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης, η συνολική της εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική. Με αιχμή το brand του ελληνικού γιαουρτιού και την αναγνωρισιμότητα του παγωτού της στην ευρωπαϊκή αγορά, η Κρι Κρι συνεχίζει να χτίζει μια σταθερή και εξωστρεφή αναπτυξιακή τροχιά.