KPMG: Οι μεγάλες προκλήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών

Η τάση των επιχειρήσεων να μεταβάλουν συνεχώς τα δεδομένα και τις προτεραιότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, με βάση τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τα βασικά εμπόδια που εντοπίζονται, αναδεικνύονται σε έρευνα της KPMG με θέμα “Τransforming the enterprise of the future” (Μετασχηματισμός της επιχείρησης του μέλλοντος).

Αναφερόμενος στα ευρήματα της έρευνας ο κ. Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Advisory της KPMG στην Ελλάδα τονίζει ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός γίνεται όλο και πιο κρίσιμος καθώς ο ανταγωνισμός εξελίσσεται, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ηγέτες που θα χτίσουν και θα συντηρήσουν εμπιστοσύνη και ευέλικτες κουλτούρες. Οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες θα επικεντρωθούν στη δημιουργία αξίας, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την ενίσχυση των μετασχηματισμών τους. Αν και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις, να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων και να προάγουν την καινοτομία, η στρατηγική καθοδήγηση θα είναι αυτή που θα καθορίσει την επιτυχία στο μέλλον».

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, το 76% των ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων πιστεύει ότι η δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (genAI), τα νευρωνικά δίκτυα και τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins) θα ενισχύσουν σημαντικά την προοπτική επιτυχίας του μετασχηματισμού.

Πάντως, ενώ οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία συνεχίζουν να διαμορφώνουν την ατζέντα μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, λιγότερο από το ένα τρίτο (29%) των ανώτερων στελεχών θεωρούν ότι η τεχνολογική τους βάση βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα ετοιμότητας, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της KPMG International.

Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ο μετασχηματισμός δεν είναι πλέον περιστασιακός, αλλά μια κατάσταση συνεχούς επαναπροσδιορισμού. Στην πλειονότητα (88%) των επιχειρήσεων, υλοποιούνται πλέον δύο ή περισσότερα προγράμματα μετασχηματισμού, ενώ σε πάνω από τις μισές (54%) τρία ή περισσότερα ταυτόχρονα.

Στην έρευνα, παράλληλα, αναδεικνύονται τα πέντε κυριότερα εμπόδια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό: έλλειψη πόρων, δεξιοτήτων ή τεχνογνωσίας; αντίσταση των ενδιαφερόμενων μερών στην αλλαγή; αντίσταση από ενδιαφερόμενα μέρη και εργαζομένους; ανταγωνιστικοί επιχειρηματικοί στόχοι; και έλλειψη κεφαλαίων ή ασαφής επιχειρηματική περίπτωση (business case).

Με στόχο την απελευθέρωση δυναμικού και αξίας, η έκθεση της KPMG προβλέπει ότι όσοι σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στον μετασχηματισμό τους θα έχουν πλεονεκτήματα σε τέσσερις τομείς:

- Ανθεκτικές κουλτούρες: Η δημιουργία μιας κουλτούρας που διαπνέεται από εμπιστοσύνη, κοινές αξίες και εναρμόνιση με το στρατηγικό όραμα, είναι το κλειδί για την επιτυχία του μετασχηματισμού και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του οργανισμού. Η έρευνα αναδεικνύει ότι το 73% των ψηφιακά ώριμων επιχειρήσεων έχουν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στους ηγέτες τους.

- Ψηφιακή ωριμότητα: Οι ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν πλήρως την αξία των δεδομένων, της τεχνολογίας και των ανθρώπων τους. Τα δύο τρίτα των ανώτερων στελεχών αξιολόγησαν την τεχνολογική τους βάση ως απλά επαρκή, ενώ οι περισσότεροι αναμένουν ότι οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον μετασχηματισμό θα αυξηθούν τα επόμενα ένα έως τρία χρόνια.

- Ευθυγράμμιση του οικοσυστήματος των συνεργατών: Οι κορυφαίες εταιρείες αξιοποιούν τις συνεργασίες για να επιταχύνουν τις στρατηγικές εισόδου στην αγορά, με σκοπό να διαχειριστούν τις προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και να κάνουν άλματα στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Η έρευνά μας δείχνει ότι μόλις το ένα τρίτο των ηγετικών στελεχών πιστεύει ότι το τρέχον οικοσύστημα συνεργατών τους είναι σημαντικά ευθυγραμμισμένο με τους στόχους μετασχηματισμού τους. Στο μέλλον, αυτοί οι ηγέτες αναμένουν να επενδύσουν περισσότερο σε συνεργασίες παρά στην ανάπτυξη ή αγορά τεχνολογίας.

- Ισχυρές δυνατότητες συντονισμού: Περίπου το 60% των επικεφαλής και των ηγετικών στελεχών πιστεύουν ότι η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών θα αυξήσει τις προοπτικές επιτυχίας του μετασχηματισμού.

Στην έκθεση, ακόμη, τονίζεται ότι οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων βοηθούν τις επιχειρήσεις να παράγουν μεγαλύτερη αξία. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την καλύτερη κατανομή των πόρων, την ανάλυση δεδομένων και παραγωγή συμπερασμάτων, την κατανόηση των πελατών, τη διαχείριση κινδύνου και την καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες.