Την στρατηγική, τις προοπτικές ανάπτυξης και όλα όσα χρειάζονται για να προσδιορίσουν την αγορά ΑΙ εξήγησε ο Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE στην παρουσίαση των όσων πέτυχαν οι εταιρείες Entersoft και SOFTONE, από την στιγμή που συνενώθηκαν.

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι το μεγάλο στοίχημα καθώς φαίνεται, ενώ ο κ. Κοτζαμανίδης είπε χαρακτηριστικά «στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το ΑΙ θα φτάνει σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους».

Η εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει τις πρώτες εφαρμογές επιχειρηματικού λογισμικού με ενσωματωμένες λειτουργίες ΑΙ, οι οποίες στοχεύουν στην αυτοματοποίηση ρουτινών, τη βαθύτερη ανάλυση δεδομένων και τη βελτιστοποίηση των εταιρικών διαδικασιών με τη χρήση ψηφιακών βοηθών. Στο νέο αυτό πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς εργαλείο παραγωγικότητας, αλλά παράγοντας ανασχηματισμού των επιχειρηματικών μοντέλων.

Η συνένωση που δημιούργησε υπεραξία

Με μια έμπειρη διοικητική ομάδα η εταιρεία δηλώνει ηγέτης στην αγορά παροχών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και όπως επισήμανε ο κ. Κοτζαμανίδης είναι ο λόγος που έχουν πάνω από 90.000 πελάτες, ενώ δραστηριοποιούνται εκτός από την Ελλάδα σε Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία. Στην τελευταία χώρα μάλιστα προσβλέπουν σε μεγαλύτερη επέκταση στο μέλλον.

«Η ενοποίηση των δύο κορυφαίων εταιρειών του κλάδου απέδειξε ότι το 1+1 μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE, Αντώνης Κοτζαμανίδης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς κοινής πορείας. Η εταιρεία σημειώνει 16% αύξηση στα ενοποιημένα έσοδα, που αναμένεται να διαμορφωθούν στα 137-140 εκατ. ευρώ το 2025, και άνω του 33% άνοδο στο EBITDA, το οποίο θα κινηθεί μεταξύ 42 και 44 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά, όπως τόνισε, αποδεικνύουν τη δύναμη των συνεργειών και τη σταθερή στρατηγική επένδυση σε Web, Cloud και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η έρευνα για την «AI ετοιμότητα» των ΜμΕ

Η εταιρεία παρουσίασε και τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο «Η AI Ετοιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα», που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρείται τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματική ετοιμότητα των ΜμΕ να υιοθετήσουν τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα αυτοματοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού, ωστόσο δηλώνουν έλλειψη γνώσης, καθοδήγησης και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο κ. Κοτζαμανίδης τόνισε ότι «η Ελλάδα χρειάζεται μια συστηματική πολιτική υποστήριξης της καινοτομίας», καλώντας το κράτος να μεταβεί «από την υποχρεωτικότητα και την επιβολή ψηφιακού κόστους στη στήριξη μέσω κινήτρων και προγραμμάτων χρηματοδότησης, όπως vouchers ή ΕΣΠΑ».

Στόχευση σε οργανική ανάπτυξη και εξαγορές

Η επόμενη διετία, όπως υπογράμμισε η διοίκηση, θα χαρακτηρίζεται από διψήφιους ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης, ενώ οι εξαγορές θα συνεχιστούν, αλλά με πιο στοχευμένο χαρακτήρα. Οι νέες κινήσεις θα αφορούν κυρίως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, στις χώρες όπου ήδη έχει παρουσία ο όμιλος, ήτοι Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του οικοσυστήματος λύσεων, αλλά και στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας που θα επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων και θα προσφέρουν περισσότερη αξία στους πελάτες και συνεργάτες. Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει στη δημιουργία νέων “AI-embedded” λειτουργιών στα προϊόντα του, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα επιχειρηματικό λογισμικό νέας γενιάς

Στρατηγική της ENTERSOFTONE

-Το ΑΙ γίνεται βασικός μοχλός ανάπτυξης και διαφοροποίησης με στόχο να απαλλάξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από εργασίες ρουτίνας, ώστε τα στελέχη να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε πιο αναβαθμισμένες εργασίες.

-Η ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πολύτιμο εργαλείο ενδυνάμωσης πελατών και συνεργατών με βαθύτερη ανάλυση δεδομένων, αναβαθμίζοντας τη γνώση και την εμπειρία της κάθε θέσης εργασίας που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχε.

-Αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών με ψηφιακούς βοηθούς.

Επένδυση στην καινοτομία και στους ανθρώπους

Σχετικά με τις οργανικές επενδύσεις ο κ. Κοτζαμανίδης τόνισε «θα επενδύσουμε οργανικά σε 200.000 ανθρωποημέρες που αντιστοιχούν περίπου σε 35 εκατ. ευρώ». Αναλυτικότερα, η εταιρεία δεσμεύεται για επένδυση 200.000 ανθρωποημερών εργασίας την επόμενη τριετία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης και τη μαζική υιοθέτησή τους μέσα από τα λογισμικά που ήδη χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος της επένδυσης σε τεχνολογίες AI για την επόμενη τριετία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση και ενεργοποίηση του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της, ενισχύοντας τη διάχυση της γνώσης και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα τεχνολογική εποχή.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 1.500 εργαζομένους και λειτουργεί ως πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης της ΑΑΔΕ, με την υπηρεσία Einvoicing να εκτιμάται ότι θα διαχειριστεί την έκδοση άνω του 1 δισ. ηλεκτρονικών παραστατικών εντός του 2025.