Κομβικό το 2026 για την Dimand με έξοδο από τρία έργα υποστηρίζει η Εurobank Equities

Η πρόοδος που κατεγράφη το 2025 για την Dimand ήταν μεν υπαρκτή, αλλά σε πιο συγκρατημένο ρυθμό απ’ ό,τι ελπίζαμε, αναφέρει στο τελευταίο της report αναφέρει η Eurobank Equities και εξηγεί ότι ενώ η αρχική καθοδήγηση προέβλεπε τρεις εξόδους μέσα στο έτος (Μινιόν, το κτήριο της ΕΕΔΕ στην Πατησίων και ο Πύργος Πειραιά), μόνο το Μνιόν φαίνεται να είναι εντός χρονοδιαγράμματος για ολοκλήρωση το 2025, με τις υπόλοιπες συναλλαγές να μεταφέρονται στο 2026.

Παράλληλα, το 2025 σηματοδότησε και την περαιτέρω ενίσχυση του pipeline, με την εξαγορά της έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου έναντι περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται και το κλείσιμο της Καμπάς στις αρχές του 2026 – κάτι που ενισχύει την πορεία μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Dimand, αν και με υψηλότερες άμεσες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Πλέον η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποεπενδύσεων που είχαν προγραμματιστεί αρχικά για το 2025 θα ολοκληρωθεί το 2026, δηλαδή ο Πύργος Πειραιά, η ΕΕΔΕ Πατησίων και η ΔΙ Τέρνα, δημιουργώντας συνολικά χρηματικά κέρδη άνω των 30 εκατ. και στηρίζοντας τη στρατηγική κεφαλαιακής ανακύκλωσης της Dimand.



Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε φέτος υπογραμμίζει ότι ο χρονισμός των exits παραμένει ευάλωτος σε διαπραγματεύσεις με αγοραστές και στις συνθήκες της αγοράς, εισάγοντας κίνδυνο εκτέλεσης, ιδιαίτερα για μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία.



Η ευρύτερη επενδυτική θέση όμως παραμένει ισχυρή αφού η θεμελιώδης δημιουργία αξίας από το υπάρχον pipeline δεν έχει ουσιαστικά αλλάξει, με συσσωρευμένα χρηματικά κέρδη περίπου 170 εκατ. να αναμένονται έως το 2028.

Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής έχουν επικαιροποιήσει τις παραδοχές σχετικά με τη φάση κατασκευής και τον χρονισμό των exits, αφήνοντας αμετάβλητη την τιμή-στόχο στα 12 ευρώ ανά μετοχή με σύσταση «Αγορά» και αναμένουν ότι η μετοχή θα κινηθεί υψηλότερα στο φάσμα αποτίμησης όσο ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Dimand να διατηρεί διψήφια απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) και καθώς η διοίκηση υλοποιεί τις επερχόμενες εξόδους.

Η τρέχουσα τιμή της μετοχής ενσωματώνει τα γνωστά έργα σε εξέλιξη, το Skyline και την αξία της επιχειρηματικής μονάδας υπηρεσιών, καθώς και οριακή αξία από τα πρόσφατα ανακοινωμένα έργα (Λαύριο, Νotos, Καμπάς και Γουρνες), τα οποία ουσιαστικά προσφέρονται σχεδόν ως δωρεάν option.

Αυτό το σύνολο έργων σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή έχει συνολικό κόστος ανάπτυξης 1,2 δισ. και δυνητική επιπλέον δημιουργία αξίας περίπου 1,9 ευρώ ανά μετοχή, με όρους παρούσας αξίας.