Κίνα: Εκτόξευση 700% για τη μετοχή της MetaX στο ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο

H μετοχή της κινεζικής εταιρείας κατασκευής ΑΙ τσιπ MetaX Integrated Circuits σημείωσε άνοδο άνω του 700% από την τιμή της δημόσιας προσφοράς, εν μέσω της ισχυρής ζήτησης των εγχώριων επενδυτών για μετοχές τοπικών εταιρειών τσιπ.

Η MetaX, που ιδρύθηκε από τον πρώην στέλεχος της Advanced Micro Devices (AMD) Chen Weiliang, συγκέντρωσε περίπου 600 εκατ.δολάρια στην αρχική δημόσια προσφορά της στο STAR Market της Σαγκάης.

Η μετοχή της εταιρείας άνοιξε στα 700 γιουάν έναντι τιμής IPO 104,66 γουάν και σημείωσε άνοδο έως και 688% στα 824,5 γουάν.

Η ισχυρή πρεμιέρα ακολουθεί μια εξίσου ενθουσιώδη υποδοχή από την αγορά για την ανταγωνιστική Moore Threads Technology, μια άλλη κινεζική εταιρεία σχεδιασμού GPU και AI-chip, η οποία είδε τις μετοχές της να σημειώνουν απότομη άνοδο νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι κατασκευαστές τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σπεύδουν να πουλήσουν μετοχές στην Κίνα για να επωφεληθούν από το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε από την κυβερνητική πρωτοβουλία να ενισχύσει την τοπική παραγωγή σε ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ.

Το ντεμπούτο της MetaX εκτίναξε την αξία της πενταετούς νεοφυούς επιχείρησης σε πάνω από 300 δισεκατομμύρια γιουάν (42,58 δισεκατομμύρια δολάρια) και αύξησε τον πλούτο του 49χρονου Chen Weiliang.

Αφού εργάστηκε για 13 χρόνια στην AMD Shanghai, ο Chen ίδρυσε τη MetaX με αποστολή να «συμβάλει στην αναζωογόνηση και την εθνική ευημερία της Κίνας». Στην ιδρυτική ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Peng Li και Yang Jian, και οι δύο πρώην μηχανικοί της AMD.

«Η εταιρεία είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές GPU στην Κίνα χάρη στο γονίδιο της AMD», δήλωσε ο Li Hui, αναλυτής της Huajin Securities, σε μια έκθεση πριν από την εισαγωγή της MetaX στο χρηματιστήριο.

«Πιθανότατα θα επωφεληθεί από τη συνεχή προσπάθεια της Κίνας να αντικαταστήσει τους ξένους προμηθευτές με εγχώρια τεχνολογία».

Η MetaX, η οποία ελέγχει το 1% της κινεζικής αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, προβλέπει ότι οι πωλήσεις της εταιρείας θα υπερδιπλασιαστούν φέτος λόγω της προσπάθειας τεχνολογικής αυτονομίας και αναμένει να επιτύχει το σημείο ισορροπίας ήδη από το επόμενο έτος.