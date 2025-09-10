Κάτι «μαγειρεύεται» στα καταστήματα ΙΚΕΑ

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του ομίλου Fourlis, σας προσκαλεί να φορέσετε τις ποδιές σας και να ανακαλύψετε τι «μαγειρεύεται» στα καταστήματα ΙΚΕΑ. H καρδιά του σπιτιού, η κουζίνα, είναι το σημείο όπου ξεκινούν όλα, από τις πιο νόστιμες δημιουργίες μέχρι τις πιο ζεστές αναμνήσεις.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, ελάτε φορώντας την ποδιά σας, και λάβετε συμμετοχή σε έναν μοναδικό διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μία μεγάλη κουζίνα IKEA!

Όσοι φορέσουν τη μαγειρική ποδιά τους θα απολαύσουν ένα δωρεάν ζεστό πιάτο και αναψυκτικό από το Σουηδικό εστιατόριο ή το Swedish Deli, ενώ ο τροχός τύχης θα περιμένει τους επισκέπτες στις 17:00 με μοναδικά δώρα στα καταστήματα ΙΚΕΑ Κηφισός, ΙΚΕΑ Αεροδρόμιο, ΙΚΕΑ Πειραιάς, ΙΚΕΑ The Mall Athens, ΙΚΕΑ Ηράκλειο, ΙΚΕΑ Ιωάννινα, ΙΚΕΑ Θεσσαλία, ΙΚΕΑ Πάτρα και ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκη! Για τους μικρούς επισκέπτες, δραστηριότητες και παιχνίδια με θέμα τη μαγειρική θα δώσουν ζωντάνια και χαρά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, θα τρέχουν και μοναδικές προσφορές, όπως κουπόνι επιστροφής 10% με αγορά κουζίνας από 3000€ και πάνω και -20% σε σκεύη φούρνου, φόρμες, γάντια και πετσέτες κουζίνας, ώστε να δημιουργήσετε τον χώρο που ονειρεύεστε. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τα 6 συστατικά που συνεισφέρουν σε μια όμορφη και λειτουργική κουζίνα, τα οποία είναι η προετοιμασία, το μαγείρεμα, το σερβίρισμα, το φαγητό, το πλύσιμο και η οργάνωση και αποθήκευση.

Σας περιμένουμε σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ όπου ό,τι και αν «μαγειρεύεται», ξεκινάει από την κουζίνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το ΙΚΕΑ.gr.