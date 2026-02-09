Κατασκευές: Ξεκινά η κούρσα των Big 4 για τις Πρότυπες Προτάσεις ύψους 2 δισ. ευρώ

Το κουμπί της έναρξης για δύο μεγάλα οδικά άνω των 2 δισ. ευρώ που έχουν προταθεί μέσω των Πρότυπων Προτάσεων, πάτησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με νέο θεσμικό πλαίσιο, θέτοντας τους big 4 στην εκκίνηση για την διεκδίκηση αυτών των έργων.

Με το νέο νομοσχέδιο που έθεσε προ ημερών σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών» το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιχειρεί να ασχοληθεί εκ νέου με μια σειρά μεγάλων έργων υποδομών στην Αττική, τα οποία έχουν προταθεί από την αγορά μέσω της διαδικασίας των Πρότυπων Προτάσεων.

Τα συγκεκριμένα projects παραμένουν επί μακρόν ανενεργά, καθώς ο νόμος που θεσπίστηκε το 2021 για τις Πρότυπες Προτάσεις δεν εφαρμόστηκε στην πράξη, με αποτέλεσμα οι σχετικοί φάκελοι να μην προχωρήσουν σε στάδιο αξιολόγησης.

Η σημερινή πολιτική ηγεσία φαίνεται πως προτίθεται να αξιοποιήσει τις Πρότυπες Προτάσεις, βάσει νέων ρυθμίσεων που έχουν περιληφθεί σε νομοσχέδιο με θέματα του τομέα των Μεταφορών και το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η Παράκαμψη Αττικής Ελευσίνα-Οινόφυτα και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παραπάνω διαδικασίας και της αγοράς βρίσκονται η Παράκαμψη Αττικής Ελευσίνα-Οινόφυτα και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού που αφορούν στη Σήραγγα Ηλιούπολης και την επέκταση προς Ραφήνα και Λαύριο και στοχεύουν στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού της Αττικής.

Η Πρότυπη Πρόταση για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού αφορά ένα πακέτο οδικών παρεμβάσεων στο Λεκανοπέδιο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,5 δις και έχει υποβληθεί από την κοινοπραξία των ΓΕΚ Τέρνα, Aktor και Άβαξ.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι η κατασκευή της σήραγγας Ηλιουπόλεως, έργο που εκτιμάται ότι θα αλλάξει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αττικής, βελτιώνοντας τη σύνδεση του Ελληνικού τόσο με το διεθνές αεροδρόμιο όσο και με τα βόρεια προάστια. Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο.

Η δεύτερη πρόταση, που έχει κατατεθεί από τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, αφορά στην κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου μήκους περίπου 45 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει την Ελευσίνα με τα Οινόφυτα, με βασική επιδίωξη την αποσυμφόρηση του Κηφισού και τη μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης στη δυτική Αττική.

Η επανεξέταση του νέου αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Οινόφυτα έχει εκτιμώμενο κόστος 500 εκατ. ευρώ και με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την θέση της Ελευσίνας και τα σχέδια για τον λιμένα της πόλης θεωρείται ζωτικής σημασίας αφού θα λειτουργήσει ως παρακαμπτήριος για τα βαρέα οχήματα, αποσυμφορώντας τον «κορεσμένο» Κηφισό.

Επιπρόσθετα θα εξυπηρετήσει την ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά των Logistics στη Δυτική Αττική και τέλος θα προσφέρει διέξοδο προς τη Βόρεια Ελλάδα χωρίς τη χρήση του ΠΑΘΕ εντός του αστικού ιστού.

Να θυμίσουμε ότι από τον Μάιο του 2023 έχουν κατατεθεί οι Πρότυπες Προτάσεις από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τον νέο οδικό άξονα Ελευσίνα-Οινόφυτα και από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤOR GROUP-ΑΒΑΞ για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο αλλά και για την Σήραγγα Ηλιούπολης.

Οι Πρότυπες Προτάσεις αποτελούν ένα νέο εργαλείο υλοποίησης έργων καθώς ιδιώτες μπορούν να προτείνουν έργα έχοντας εκπονήσει προμελέτες και εφόσον το αρμόδιο υπουργείο το αποφασίσει μπορούν να οδηγήσουν στην έναρξη διαγωνισμού χωρίς απαραίτητα αυτό να οδηγήσει το έργο στην εταιρεία ή το σχήμα που το πρότεινε.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο προβλέπει ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία αξιολόγησης των Πρότυπων Προτάσεων. Μεταξύ άλλων, αίρεται ο περιορισμός που επέβαλε συγκεκριμένο χρόνο για την υποβολή τους, επιτρέποντας πλέον την κατάθεση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Επιπλέον, εγκαταλείπεται το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας στην εξέταση των προτάσεων, με την αρμόδια επιτροπή να αποκτά τη δυνατότητα να ιεραρχεί τους φακέλους βάσει των εκάστοτε αναγκών και προτεραιοτήτων του Δημοσίου.

Παράλληλα, τίθενται νέα όρια στα έξοδα προετοιμασίας των Πρότυπων Προτάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναλογικότητά τους, ενώ καταργούνται ειδικές ρυθμίσεις που αφορούσαν τις ελάχιστες προθεσμίες για την υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και προσφορών μετά την έγκριση μιας πρότασης.