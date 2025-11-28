Κάρελ Κόμαρεκ: Αllwyn, ΟΠΑΠ θα επεκταθούν και θα πετύχουν τους στόχους

Η συνένωση ΟΠΑΠ- Αllwyn είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους μετόχους, για πρώτη φορά στην ιστορία της Αllwyn να γίνουν συν-επενδυτές και εταίροι στο σπουδαίο μας ταξίδι για το μέλλον, δήλωσε ο Κάρελ Κόμαρεκ, σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια του investor day των δύο εταιρειών.

Ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Αllwyn ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εχουμε επενδύσει στον ΟΠΑΠ πάνω από 10 χρόνια. Εφαρμόσαμε την ίδια προσέγγιση που εφαρμόσαμε και σε άλλες χώρες. Φέραμε γρήγορα τους καλύτερους ανθρώπους και τη βέλτιστη διοίκηση.

Ξεκινήσαμε να επενδύουμε στην καινοτομία, την αποδοτικότητα και το ψηφιακό περιεχόμενο. Η συναλλαγή συνένωσης θα μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε δημόσιας εταιρεία (σ.σ εισηγμένη) ώστε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και να είμαστε πιο ανοιχτοί σε άλλους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στον όμιλό μας. Πιστεύω ότι για τους επενδυτές και τους εταίρους είναι μια ευκαρία, για πρώτη φορά στην ιστορία της Allwyn μπορούν να γίνουν συν-επενδυτές και εταίροι στο σπουδαίο μας ταξίδι προς το μέλλον. Η εταιρεία είναι καλά προετοιμασμένη. Είμαστε σε θέση να επεκταθούμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο. Το λέω αυτό μετά από 30 χρόνια στην αγορά, όπου είχα την ευκαιρία να είμαι εταίρος, δημιουργός και να διευθύνω πολλές άλλες επιχειρήσεις».

H συνένωση του ΟΠΑΠ με τη μητρική Allwyn αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 δημιουργώντας το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως φορέα λοταριών και τυχερών παιχνιδιών, με συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων 16 δισ. ευρώ. Η νέα οντότητα θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευση στο ΧΑ, ενώ θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η νέα εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα μεταφερθεί στην Ελβετία, ευθυγραμμιζόμενη με την παγκόσμια έδρα της Allwyn.

Η Allwyn, η οποία ήδη κατέχει το 51,8% του ΟΠΑΠ, θα διατηρήσει το 78,5% της συγχωνευμένης οντότητας, αφήνοντας στους μετόχους μειοψηφίας του ΟΠΑΠ το 21,5%. Η συναλλαγή, που εγκρίθηκε ομόφωνα και από τα δύο διοικητικά συμβούλια, θα υλοποιηθεί μέσω μεταφοράς των δραστηριοτήτων του ΟΠAΠ σε ελληνικές θυγατρικές, ακολουθούμενης από διασυνοριακή μετατροπή στο Λουξεμβούργο και επακόλουθη μεταφορά στην Ελβετία.

Τι δήλωσε η διοίκηση για το δικαίωμα εξόδου και το ποσοστό του 5%

Οι μέτοχοι που διαφωνούν μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα εξόδου στην τιμή 19,04 ευρώ ανά μετοχή, με τη συμφωνία να είναι δεσμευτική εφόσον λιγότερο από 5% του μετοχικού κεφαλαίου ασκήσει το δικαίωμα εξόδου. Κατά τη διάρκεια του investor day η διοίκηση ρωτήθηκε αν έχει αλλάξει κάποιος όρος από την αρχική συμφωνία και η απάντηση ήταν αρνητική. Αρά αν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου προτιμήσουν τα μετρητά, ενδεχομένως το deal να μην ολοκληρωθεί.

Η νέα Allwyn θα έχει προ φόρμα έσοδα 5,2 δισ. το 2025 και ebitda 1,9 δισ. ευρώ. Το 70% των ebitda θα προέλθουν από τις 7 λοταρίες που διαθέτει σήμερα η Αllwyn και το 30% από τις νέες εξαγορές που είναι προς ολοκλήρωση (πχ.PrizePicks).

Η διοίκηση ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι η επικείμενη εξαγορά της Novibet θα «κολλήσει» στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αφού μαζί με την Stoiximan και Το Πάμε Στοίχημα θα έχουν μερίδιο αγοράς πάνω από 70%. Η διοίκηση τόνισε ότι δεν μπορεί να προδικάσει την απόφαση των αρχών αλλά επισήμανε ότι έχει εναλλακτικές αν δεν προχωρήσει η εξαγορά.

Χωρίς επιπλέον φόρους το μέρισμα του νέου σχήματος

Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι το νέο σχήμα θα μοιράζει τουλάχιστον 1 ευρώ μέρισμα το χρόνο. Για το φόρο στο μέρισμα επειδή η έδρα θα είναι στην Ελβετία, η διοίκηση ήταν καθησυχαστική, καθώς έχουν αφορολόγητα απόθεματικά για πάνω από πέντε χρόνια. Όπως τόνισαν το μέρισμα θα φορολογείται στην Ελλάδα με τον υφιστάμενο συντελεστή του 5%.

Επίσης, η διοίκηση ρωτήθηκε αν η αύξηση των φόρων στα τυχερά παιχνίδια στην Αγγλία επηρεάζει και την Αllwyn με τη διοίκηση να απαντά ότι οι λοταρίες δεν θα έχουν αύξηση φόρων.

Διψήφια άνοδος για το ebitda αναμένεται για το 2026

Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη διάρκεια του investor day έγινε στις αποδόσεις των μετόχων του ΟΠΑΠ. Από το 2013 έχουν μοιραστεί 13 ευρώ μερίσματα και μαζί με τα κεφαλαιακά κέρδη της μετοχής η απόδοση έχει φτάσει το 560% Επίσης, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ομίλου Allwyn από το 2019 έως το 2025 είναι 21% για τα έσοδα, 19% για τα ebitda και 18% για τις επενδύσεις. Η σχέση καθαρός δανεισμός προς ebitda βρίσκεται στο 2,7x με στόχο να υποχωρήσει στο 2,5χ.

Για το 2026 η διοίκηση ανέφερε ότι το νέο σχήμα αναμένεται να εμφανίσει διψήφια αύξηση στα ebitda.