«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova έκανε επίσημη πρεμιέρα

Η Nova, είναι συμπαραγωγός στη ταινία «Καποδίστριας» η οποία έκανε Avant premiere τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσία πλήθους επώνυμων καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό χώρο, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα. Η ταινία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025 και στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

Στην επίσημη πρεμιέρα το «παρών» από πλευράς Nova έδωσε η κα Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director η οποία δήλωσε για τη νέα μεγάλη συμπαραγωγή: «H Νοva βρίσκεται εδώ σαν συμπαραγωγός της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή "Καποδίστριας" η οποία εξιστορεί την ζωή και την δράση του διπλωμάτη, πολιτικού και πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. Διαβάσαμε ένα πολύ καλά δομημένο σενάριο που αφηγείται με σεβασμό την ιστορία και σήμερα απολαύσαμε μια ολοκληρωμένη δημιουργία πλαισιωμένη από ένα πολύ δυνατό καστ με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Μυριαγκό στον ρόλο του Καποδίστρια. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες 25 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια θα προβληθεί από τα κινηματογραφικά κανάλια της Nova».

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, όταν η Βίκυ Μπαφατάκη, εκπροσωπώντας το Βατικανό, βράβευσε την εκλιπούσα Ελένη Σμαραγδή, παραγωγό και σύζυγο του σκηνοθέτη, για την προσφορά της στον πολιτισμό.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (European Academy of Sciences and Arts), μέσω του καθηγητή και αντιπροέδρου της Ιωάννη Λυριτζή, έθεσε επίσημα υπό την αιγίδα της Ακαδημίας την πρεμιέρα της ταινίας, καθώς και το σύνολο του έργου του Γιάννη Σμαραγδή. Ο σκηνοθέτης, μετά την ολοκλήρωση της προβολής, κάλεσε στη σκηνή τους ηθοποιούς και τους συντελεστές, οι οποίοι έλαβαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.