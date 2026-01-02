Καναδάς: Η παρακμή της βιομηχανίας επιμηκύνεται καθώς οι νέες παραγγελίες φτάνουν σε χαμηλό τριών μηνών

Ο μεταποιητικός τομέας του Καναδά συρρικνώθηκε για 11ο συνεχόμενο μήνα τον Δεκέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα στο εμπόριο συνέβαλε σε εντονότερη πτώση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Ο δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της καναδικής μεταποίησης της S&P Global αυξήθηκε οριακά στις 48,6 μονάδες τον περασμένο μήνα από 48,4 τον Νοέμβριο, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο των 50 μονάδων από τον Φεβρουάριο, γεγονός που υποδηλώνει συρρίκνωση του κλάδου, σύμφωνα με το Investing.

«Η καναδική μεταποιητική οικονομία έκλεισε τη χρονιά σε υποτονικό κλίμα», δήλωσε ο Πολ Σμιθ, διευθυντής οικονομικής ανάλυσης της S&P Global Market Intelligence. «Για ακόμη μία φορά, οι δασμοί αποτέλεσαν βασικό θέμα για τους συμμετέχοντες στην έρευνα PMI, με ένα γενικό κλίμα αβεβαιότητας να συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επίπεδα παραγωγής για το επόμενο έτος».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει δηλώσει ότι μια προγραμματισμένη εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βασικούς τομείς θεωρείται απίθανη, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αναθεώρησης της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–Καναδά–Μεξικού το 2026.

Ο δείκτης παραγωγής υποχώρησε στις 47,8 μονάδες από 48,0 τον Νοέμβριο, ενώ ο δείκτης νέων παραγγελιών διαμορφώθηκε στις 47,3 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

«Η αγοραστική δραστηριότητα περιορίστηκε και πάλι τον Δεκέμβριο, αν και οι καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζονται, ενώ το κόστος των εισροών αυξήθηκε – κάτι που οι επιχειρήσεις συνέδεσαν εκ νέου στενά με τους δασμούς», ανέφερε ο Σμιθ.

Ο δείκτης τιμών εισροών αυξήθηκε στις 56,9 μονάδες από 56,6 τον Νοέμβριο, ενώ ο δείκτης τιμών εκροών ανήλθε στις 54,7 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, καθώς οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες.