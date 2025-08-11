Κάμψη στον κλάδο της κομπόστας το 2025 «βλέπει» η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας

Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα και από το 2024, όταν εξήχθησαν 243.000 τόνοι κομπόστας, εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2025 για την Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ). Ο πρόεδρός της Κώστας Αποστόλου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάνει λόγο για τη χειρότερη χρονιά της τελευταίας τετραετίας, τουλάχιστον.

«Η κατηφόρα στις εξαγωγές συνεχίζεται με ανησυχητικό ρυθμό, με τη μέση ετήσια μείωση να "αγγίζει" το 3%», τονίζει ο κ. Αποστόλου και προσθέτει: «Μπορεί να φαίνεται μικρό το ποσοστό, αλλά η συσσωρευμένη πτώση από το 2022 και μετά έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στους Έλληνες κονσερβοποιούς, οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις με αυξανόμενη απογοήτευση και προβληματισμό. Το μέλλον φαντάζει αβέβαιο και οι προοπτικές για ανάκαμψη, μακρινές».

Ανταγωνισμός, αποθέματα και ποιότητα: Το τρίγωνο της πίεσης

Ο πρόεδρος της ΕΚΕ περιγράφει με μελανά χρώματα το διεθνές τοπίο: «Η διεθνής αγορά μοιάζει να κοιμάται βυθισμένη σε έναν ύπνο που δύσκολα διαταράσσεται», σημειώνει και εξηγεί ότι η ασφυκτική πίεση από την Κίνα, οι χαμηλές τιμές, τα υψηλά αποθέματα από το 2024 και η κακή ποιότητα της φετινής παραγωγής πυρηνοκάρπων, δημιουργούν ένα «εκρηκτικό» μείγμα αβεβαιότητας.

«Το 2025 δεν προβλέπεται απλώς δύσκολο, αλλά αποτελεί καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον του ελληνικού κονσερβοποιημένου φρούτου», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας ότι η αγορά βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Από τους 300.000 τόνους στην καθοδική πορεία

Όπως αποτυπώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις, η ΕΚΕ αναμένει φέτος οι εξαγωγές να διαμορφωθούν μόλις στους 240.000 τόνους. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ήταν στους 243.000 τόνους, το 2023 στους 250.000 τόνους, με την αξία τους στα 615 εκατ. ευρώ, και το 2021 είχαν φτάσει τους 264.000 τόνους. «Υπήρξαν και χρονιές που ξεπεράσαμε τους 300.000 τόνους», αναφέρει ο κ. Αποστόλου, σημειώνοντας πως η πτώση είναι συστηματική και όχι συγκυριακή.

Κρίσιμες οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες

Επισημαίνοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ένα σημείο που απαιτεί στοχευμένες πολιτικές και διεθνείς συμμαχίες, ο κ. Αποστόλου τονίζει: «Είναι οι προσεκτικοί και έγκαιροι χειρισμοί των εξαγωγέων και της κυβέρνησης που θα κρίνουν αν θα υπάρξει ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στο εξωτερικό ή αν θα υποστούμε δυσμενείς συνέπειες».

Υπενθυμίζει πως οι εξαγωγές κομπόστας, χυμών και κατεψυγμένων φρούτων αποφέρουν στην ελληνική οικονομία περίπου 500 εκατ. ευρώ ετησίως και εκφράζει την ανάγκη να «τρέξουν» οι εμπορικές συμφωνίες με Μεξικό, χώρες Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη) και Ινδία, που θα μπορούσαν να δώσουν «ανάσα» στον κλάδο.

Στο 30% κάτω η φετινή παραγωγή, ωστόσο επαρκεί

Η παραγωγή συμπύρηνου ροδάκινου το 2025 αναμένεται μειωμένη κατά 30%, στους 260.000 τόνους. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Αποστόλου επισημαίνει ότι «ακόμα κι αυτή η ποσότητα είναι υπεραρκετή να τη διαχειριστούμε με βάση τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς».

Όσον αφορά τις τιμές προς τους παραγωγούς, που κυμαίνονται στα 0,35-0,37 ευρώ/κιλό, παρά τις αρχικές αντιδράσεις, ο πρόεδρος της ΕΚΕ σημειώνει πως «η συνεργασία μας με τους παραγωγούς εξελίσσεται κανονικά και ομαλά».

Η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας

Η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ) ιδρύθηκε το 1995 και εκπροσωπεί σήμερα 16 βιομηχανίες μεταποίησης που παράγουν κομπόστα (ροδάκινο, αχλάδι, βερίκοκο, φρουτοσαλάτα), χυμούς (απλούς ή συμπυκνωμένους) και κατεψυγμένα φρούτα.

Οι μονάδες αυτές βρίσκονται κυρίως σε Πέλλα, Ημαθία, Λάρισα, αλλά και Θεσσαλονίκη και Αργολίδα, ενώ τα φρούτα προέρχονται κυρίως από Ημαθία και Πέλλα, αλλά και από Φλώρινα, Λάρισα, Αργολίδα και Κορινθία. Περισσότερες από 12.000 αγροτικές οικογένειες παράγουν τα φρούτα που αξιοποιεί ο κλάδος, ενώ πάνω από 10.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στις βιομηχανίες, σε μόνιμη ή εποχιακή βάση.