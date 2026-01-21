Johnson & Johnson: Πρόβλεψη για αυξημένα έσοδα και πωλήσεις το 2026

Η Johnson&Johnson ανακοίνωσε προβλέψεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες των αναλυτών της Wall Street, καθώς η εταιρεία εμφανίζεται έτοιμη να σπάσει το φράγμα των 100 δισ. δολαρίων σε ετήσιες πωλήσεις, ακόμη και αν συμπεριληφθεί η απώλεια «εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων» από τη συμφωνία για τις τιμές των φαρμάκων που υπέγραψε με την κυβέρνηση Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η J&J είναι μία από τις 16 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν συνάψει συμφωνίες για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για εξαιρέσεις από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ.

«Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά πρόκειται για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Joseph Wolk σε συνέντευξή του. «Είναι προς τιμήν της ομάδας μας ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες (των αναλυτών) για το 2026 κατά ένα αρκετά σημαντικό ποσό, ενώ ταυτόχρονα αφομοιώσαμε αυτόν τον αντίκτυπο».

Η εταιρεία προβλέπει για το 2026 λειτουργικές πωλήσεις από 99,5 δισεκατομμύρια έως 100,5 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 98,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η J&J αναμένει ότι τα κέρδη για ολόκληρο το 2026 θα κυμανθούν από 11,43 έως 11,63 δολάρια ανά μετοχή. Οι αναλυτές έχουν προβλέψει κέρδη 11,45 δολάρια ανά μετοχή.

Η J&J ανακοίνωσε επίσης κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, χάρη στις ισχυρές πωλήσεις του φαρμάκου Darzalex για τη θεραπεία του καρκίνου του αίματος, τη σταθερή ανάπτυξη του φαρμάκου Tremfya για την ψωρίαση και την ανθεκτικότητα του τομέα των ιατρικών συσκευών.

Τα τριμηνιαία έσοδα ύψους 24,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες της Wall Street για 24,16 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι πωλήσεις στον τομέα της Καινοτόμου Ιατρικής, τον μεγαλύτερο τομέα της εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 10% σε 15,76 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 15,37 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι τριμηνιαίες πωλήσεις για τον τομέα των ιατρικών συσκευών αυξήθηκαν κατά 7,5% σε 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια.