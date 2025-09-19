Jefferies: Η Visa είναι καλύτερη προετοιμασμένη από την Mastercard για το 2026

Τη θέση πως η Visa βρίσκεται σε καλύτερη θέση από την Mastercard εν όψει του 2026, παρόλο που συνεχίζει να θεωρεί την τελευταία ως την ισχυρότερη μακροπρόθεσμα, εξέφρασε σε ανάλυση της η Jefferies.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της χρηματιστηριακής, Τρέβορ Γουίλιαμς, η Mastercard εξακολουθεί να επωφελείται από «το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (VAS), τους ισχυρότερους μακροπρόθεσμους ευνοϊκούς παράγοντες με διεθνή μείγμα και το περιθώριο κέρδους», προσθέτοντας πως η Visa έχει την πιο ευνοϊκή βραχυπρόθεσμη διάρθρωση.

Ο αλγόριθμος ανάπτυξης της Visa για το οικονομικό έτος 2026 (FY26) δείχνει αύξηση των εσόδων σε σταθερή ισοτιμία λίγο πάνω από 10%, υποστηριζόμενη από μεγαλύτερους ευνοϊκούς παράγοντες τιμολόγησης και επιβράδυνση της αύξησης των κινήτρων για τους πελάτες. Ο Γουίλιαμς πρόσθεσε ότι εάν η ανάπτυξη των VAS φτάσει το 20% αντί για το 18% της βασικής περίπτωσης, η αύξηση των εσόδων της Visa θα μπορούσε να πλησιάσει το 11%.

Η Mastercard διαπραγματεύεται επί του παρόντος με περίπου 21% υψηλότερη αποτίμηση από τη Visa, σε σύγκριση με τον μέσο όρο πενταετίας που είναι 17%.

Σύμφωνα με το investing.com, ο Γουίλιαμς αναμένει ότι το χάσμα αυτό θα μειωθεί, καθώς η αύξηση των εσόδων της Visa το FY26 προβλέπεται να υπολείπεται της Mastercard μόνο κατά 0,5 έως 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με ένα χάσμα 2 έως 3 ποσοστιαίων μονάδων το FY25.

Ο αναλυτής βλέπει επίσης περισσότερες βραχυπρόθεσμες ανοδικές τάσεις στις εκτιμήσεις, δεδομένης της συντηρητικής πρόβλεψης της Visa για το τρίτο τρίμηνο.

Θεωρεί ότι η πορεία της Visa προς την ανάπτυξη είναι «απλή», με το πλεονέκτημα της επίδρασης των τιμών για 1,5 έτος, τη μείωση των κινήτρων και τη βελτίωση του διασυνοριακού μείγματος που αντισταθμίζει την ασθενέστερη μεταβλητότητα των νομισμάτων.

Από την άλλη πλευρά, η Mastercard αναμένεται να αντιμετωπίσει αντιξοότητες από την αποσύνδεση της Capital One στις ΗΠΑ και τη μετατροπή του χαρτοφυλακίου πιστώσεων της Lloyds U.K. σε Visa.

Ο Γουίλιαμς εκτιμά ότι αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν αρνητικά την αύξηση του όγκου της Mastercard, οδηγώντας την ανάπτυξη στις ΗΠΑ σε περίπου 4% στις αρχές του 2026, ενώ η Visa αναμένεται να ξεπεράσει τη Mastercard κατά 250 μονάδες βάσης στις ΗΠΑ στο αποκορύφωμά της.

Η χαμηλότερη μεταβλητότητα των νομισμάτων και οι υψηλότερες εκπτώσεις και κίνητρα προσθέτουν επίσης πίεση, με αποτέλεσμα η αύξηση των εσόδων της Mastercard να επιβραδυνθεί σε περίπου 11,5% από 13-14% το 2025. Ο Γουίλιαμς σημείωσε, ωστόσο, ότι αυτό εξακολουθεί να αφήνει τη Mastercard εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου της για διατήρηση χαμηλής διψήφιας ανάπτυξης.

Και οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή επέκταση στο VAS. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η αύξηση των VAS της Visa επιταχύνθηκε στο 26% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το 18% της Mastercard. Ο Γουίλιαμς προβλέπει ότι τα έσοδα της Visa από VAS θα αυξηθούν κατά 18% το 2026, ενώ η Mastercard θα διατηρήσει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.