Ιταλία: Πρόστιμο 255 εκατ. ευρώ στην Ryanair για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επέβαλε πρόστιμο ύψους άνω των 255 εκατομμυρίων ευρώ στην αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair, κατηγορώντας την για φερόμενη κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της και για παρεμπόδιση της πρόσβασης των ταξιδιωτικών πρακτορείων στις υπηρεσίες της.

Η Ryanair, σε ανακοίνωσή της, δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, χαρακτηρίζοντάς την «περίεργη» και «αβάσιμη».

Η κίνηση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την επιβολή προστίμου 98 εκατομμυρίων ευρώ από την ίδια αρχή στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Apple, για φερόμενη κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά εφαρμογών για κινητά.

Η AGCM ανέφερε ότι η Ryanair χρησιμοποίησε «καταχρηστική στρατηγική» που δυσκόλεψε τα ταξιδιωτικά γραφεία να συνδυάσουν τις πτήσεις της με άλλες υπηρεσίες μεταξύ 2023 και τουλάχιστον Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με την αρχή, η στρατηγική αυτή «στόχευε στο να εμποδίσει, να παρεμποδίσει, να περιπλέξει ή να καταστήσει πιο ακριβή - οικονομικά ή τεχνικά - την αγορά πτήσεων της Ryanair από τον ιστότοπο ryanair.com, είτε σε συνδυασμό με πτήσεις άλλων αεροπορικών εταιρειών είτε με άλλες ταξιδιωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες».

«Αυτές οι πρακτικές έθεσαν σε κίνδυνο την ικανότητα των πρακτορείων να αγοράζουν πτήσεις της Ryanair και να τις συνδυάζουν με πτήσεις άλλων αεροπορικών εταιρειών ή/και πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, μειώνοντας τον άμεσο και έμμεσο ανταγωνισμό», πρόσθεσε η AGCM.

Η Ryanair είναι ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στην Ιταλία, με μερίδιο αγοράς 31,7%, σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, πολύ μπροστά από τον ιταλικό αερομεταφορέα ITA, που κατέχει 9,9%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι, υπενθύμισε ότι όταν η εταιρεία ξεκίνησε το 1985, το 20% των εσόδων από τα εισιτήρια προοριζόταν για ταξιδιωτικά γραφεία και διανομείς. Επισήμανε ότι η Ryanair «έχει μεταβιβάσει αυτές τις εξοικονομήσεις κόστους 20% με τη μορφή χαμηλότερων αεροπορικών εισιτηρίων στην Ιταλία και την Ευρώπη».

Η Ιταλία είχε προηγουμένως επιβάλει πρόστιμο τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Ryanair το 2019 για την πολιτική της να χρεώνει τους επιβάτες για χειραποσκευές, το οποίο τελικά ακυρώθηκε από διοικητικό δικαστήριο.