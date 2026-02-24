Ιστορικό deal ONEX - Hanwha στην Ουάσιγκτον

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω της ONEX υπό τον Πάνο Ξενοκώστα γράφεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον το πλαίσιο της ημερίδας Transatlantic Gas Security Summit, όπου εκπροσωπούνται 12 κράτη-μέλη της ΕΕ, (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Λιθουανία, Κροατία).

Με την Ναυπηγική να αποτελεί το κλειδί για την ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και την καθιέρωση της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο, μέσω των πλοίων μεταφοράς LNG και του FSRU αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συμφωνία που θα υπογραφεί στις 25 Φεβρουαρίου από την ONEX.

Ειδικότερα, η ONEX Shipyards and Technologies, διαχειρίστρια των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου, υπογράφει συμφωνία-ορόσημο με τον νοτιοκορεατικό κολοσσό Hanwha Power Systems, μέλος του Ομίλου Hawha ενός κολοσσού με τζίρο 64 δισ. δολαρίων, στοχεύοντας στην από κοινού κατασκευή εμπορικών και πολεμικών πλοίων.

Είναι σαφές ότι η πολυπληθής παρουσία ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στην αμερικανική πρωτεύουσα καταδεικνύει το ειδικό βάρος της επένδυσης και υπογραμμίζει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.

Στις 25 Φεβρουαρίου λοιπόν, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.

Η υπογραφή θα αποτελέσει την αρχή σειράς εξελίξεων, με την ΟΝΕΧ να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας.

Το εγχείρημα ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το America’s Maritime Action Plan, δηλαδή το σχέδιο ανασύνταξης της Αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, που έγινε γνωστό προ ημερών από τον Λευκό Οίκο.

Με βάση τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί, η αμερικανική βιομηχανία παράγει κάτω από το 1% της παγκόσμιας χωρητικότητας, καθιστώντας επιτακτική την απεξάρτηση από τα κινεζικά ναυπηγεία, το μερίδιο των οποίων αγγίζει το 65%.

Μέσω της μεταφοράς κορεατικής τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης υποδομών όπως το Hanwha Philly Shipyard, η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να θωρακίσει τις εφοδιαστικές της αλυσίδες, εστιάζοντας πρωτίστως στην ενέργεια και στις πλωτές υποδομές επαναεριοποίησης LNG.

Η συμφωνία αποτελεί μια ακόμη πτυχή της τριμερούς συνεργασίας που ήδη έχει εκφραστεί προ ημερών στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και αφορά τις ΗΠΑ – Ελλάδα και Κορέα. Η αρχή έγινε με τη συμφωνία για το τροχαίο υλικό και πλέον ξεδιπλώνεται με την συμφωνία με την Hanwha για την κατασκευή αμερικανικών πλοίων στα αμερικανικά ναυπηγεία από την ONEX.

Ειδικότερα, η συμφωνία εντάσσεται σε ένα σχέδιο το οποίο αγγίζει και εκφράζεται μέσα από δύο τομείς ιδιαίτερα κρίσιμους για την χώρα μας. Την κατασκευή πολεμικών πλοίων αμερικανικών προδιαγραφών, με παράλληλες γραμμές παραγωγής σε ΗΠΑ και Ελλάδα και τα εμπορικά πλοία μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων, με σαφή προοπτική ανάληψης ναυπηγικού έργου μικρότερης χωρητικότητας στις ελληνικές εγκαταστάσεις.

Έρχονται και εξαγορές ναυπηγείων

Η σχέση της ONEX με τις ΗΠΑ, έχει γερές βάσεις και όπως από τον Σεπτέμβριο του 2025 έχει αναφέρει με σχετικό ρεπορτάζ το Liberal.gr, η ελληνική εταιρεία μέσω του ισχυρού της άνδρα Πάνου Ξενοκώστα έχει βολιδοσκοπήσει τουλάχιστον τέσσερα ναυπηγεία στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Κίνηση η οποία έγινε στο πλαίσιο επίσκεψης του Πάνου Ξενοκώστα στην χώρα έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος σε επίσκεψή του στα Ναυπηγεία Ελευσίνας είχε δώσει το στίγμα για την σχέση των δύο πλευρών σημειώνοντας ότι: «Τα Ναυπηγεία ONEX Ελευσίνας αποτελούν ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας, για να υλοποιήσουμε το όραμα αυτής της κυβέρνησης για την υπεροχή της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας».

«Η συνεργασία αυτή δεν ενισχύει μόνο τις οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά θωρακίζει και τις ενεργειακές μας υποδομές, ενώ στερεί κρίσιμα έσοδα από αντιπάλους που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ελευθερία και τη σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν εξαιρετικό που επισκέφθηκα από κοντά αυτόν τον κρίσιμο ενεργειακό κόμβο, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στη διαφοροποίηση των πηγών LNG για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη».

Έχοντας ήδη αποδείξει τις δυνατότητές της, η ΟΝΕΧ συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή της στην Ελευσίνα, με έργα υποδομών, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη ισχυρής παραγωγικής βάσης διεθνών προδιαγραφών με στόχο την μετατροπή του σε έναν κρίσιμο μηχανισμό και τεχνολογικό κόμβο για την ενεργειακή μετάβαση, τον υλικό μετασχηματισμό και την εφοδιαστική ανεξαρτησία της χώρας.



Τα Ναυπηγεία Σύρου και Ελευσίνας του Ομίλου ONEX αποτελούν συνώνυμο της επανεκκίνησης της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας και βασικούς πυλώνες της ελληνικής ναυπηγικής υπεραξίας, ενώ εξελίσσονται σε έναν πολυλειτουργικό βιομηχανικό κόμβο και προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών.

Ποια είναι η Hanwha Power Systems

Η Hanwha Power Systems είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία στον τομέα του ενεργειακού εξοπλισμού και των συστημάτων συμπίεσης, με έδρα τη Νότια Κορέα. Αποτελεί θυγατρική του ομίλου Hanwha Group, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους (chaebol) της χώρας. Με έδρα τη Νότια Κορέα, διαθέτει παγκόσμια παρουσία με γραφεία σε ΗΠΑ, Κίνα, Ιταλία, Ρωσία και ΗΑΕ.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στη σχεδίαση και κατασκευή στροβιλομηχανών υψηλής τεχνολογίας, προσφέροντας λύσεις στους εξής τομείς:

Βιομηχανικοί Συμπιεστές: Παραγωγή συμπιεστών αέρα και αερίου για τη βιομηχανία πετρελαίου, φυσικού αερίου και χημικών.

Παραγωγή συμπιεστών αέρα και αερίου για τη βιομηχανία πετρελαίου, φυσικού αερίου και χημικών. Ενεργειακή Μετάβαση : Ανάπτυξη τεχνολογιών για υδρογόνο , αμμωνία και συστήματα δέσμευσης άνθρακα (CO2).

: Ανάπτυξη τεχνολογιών για , αμμωνία και συστήματα δέσμευσης άνθρακα (CO2). Ναυτιλιακές Λύσεις: Παροχή συστημάτων για πλοία μεταφοράς LNG και λύσεις αναβάθμισης (retrofitting) για τη συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς

Ο όμιλος Hanwha κατέγραψε συνολικές πωλήσεις ύψους περίπου 64,1 δισ. δολαρίων το 2024, παραμένοντας μία από τις 7 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη Νότια Κορέα βάσει περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, η Hanwha Systems παρουσίασε έσοδα για το 2024 που ανήλθαν σε 2,02 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8,53% σε σχέση με το 2023.

Για το 2025 (TTM), τα έσοδα προβλέπεται να φτάσουν τα 2,24 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη της Hanwha Systems το 2024 ανήλθαν σε περίπου 445,4 δισ. KRW (Νοτιοκορεατικά Γουόν).