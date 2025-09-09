Ισραήλ: Σχεδόν οι μισές τεχνολογικές startup επιλέγουν να συσταθούν στο εξωτερικό

Σχεδόν οι μισές από τις νέες ισραηλινές startup επιλέγουν να συσταθούν εκτός Ισραήλ, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ (IATI), επικαλούμενος ευκολότερες ρυθμίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με έρευνα του IATI, ενός οργανισμού-ομπρέλας για τον τομέα υψηλής τεχνολογίας του Ισραήλ, το 45% περίπου 460 νεοσύστατων επιχειρήσεων το 2025 επέλεξαν να μην συσταθούν στο Ισραήλ. Το 2022, το 80% των νεοσύστατων επιχειρήσεων συστάθηκαν στο Ισραήλ.

Η τάση για σύσταση των startup στις ΗΠΑ ξεκίνησε το 2023, πυροδοτούμενη από ένα σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος της χώρας. Παρότι το σχέδιο αυτό αναβλήθηκε μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι εταιρείες συνεχίζουν να επιλέγουν να συσταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στο Ντέλαγουερ.

Η υψηλή τεχνολογία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της ισραηλινής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της οικονομικής δραστηριότητας, περίπου το 15% των θέσεων εργασίας και περισσότερο από το ήμισυ των εξαγωγών.

Επίσης, στο συνέδριο του IATI την Τρίτη, οι ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου δήλωσαν ότι μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας είναι η ανάγκη για περισσότερα τοπικά κεφάλαια, καθώς κυριαρχούν τα ξένα κεφάλαια, ενώ η τεχνολογία υγείας θα πρέπει να αποτελέσει βασικό επίκεντρο των επενδύσεων μετά την πρόσφατη ύφεση.