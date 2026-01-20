Ισχυρή ανάπτυξη για το δίκτυο της Vodafone το 2025

Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G της Vodafone ξεπέρασε το 95%

FTTH: Διαθέσιμο σε >500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone.

Καινοτομία και διεθνείς τεχνολογικές πρωτιές στην πρώτη γραμμή, με δορυφορική επικοινωνία και υποθαλάσσια δίκτυα

Η Vodafone ολοκλήρωσε το 2025 έναν ακόμη κύκλο δυναμικών επενδύσεων και τεχνολογικών εξελίξεων, ενισχύοντας ουσιαστικά το δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας σε ολόκληρη τη χώρα και διαμορφώνοντας νέες προοπτικές συνδεσιμότητας για πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες.

Με σταθερή προσήλωση στη βελτίωση της εμπειρίας των συνδρομητών και στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, η Vodafone προχώρησε σε σημαντικές επεκτάσεις γεωγραφικής κάλυψης, αναβαθμίσεις υποδομών και καινοτομίες διεθνούς εμβέλειας, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Δυναμική επέκταση γεωγραφικής κάλυψης σε κινητή και σταθερή

Στη σταθερή τηλεφωνία, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών επεκτάθηκε με ισχυρό ρυθμό ξεπερνώντας τα 500.000 νοικοκυριά, ενώ συνολικά η υπηρεσία Vodafone Fiber κατέστη διαθέσιμη σε 900.000 επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσα στο 2025.

Στην κινητή, το δίκτυο 5G της Vodafone συνέχισε να αναπτύσσεται δυναμικά σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας σήμερα το 95% του πληθυσμού και συνολικά σε 249 πόλεις και 71 νησιά. Επιπλέον, το δίκτυο 5G επεκτάθηκε σε 13 ακόμη χώρους αθλητισμού και ψυχαγωγίας υψηλής επισκεψιμότητας, όπως το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ.

Αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα σε ταξίδια και μετακινήσεις

Το 2025, η εμπειρία συνδεσιμότητας αναβαθμίστηκε σε 10 επιπλέον αεροδρόμια της χώρας, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες και βελτιωμένη εμπειρία 5G σε χιλιάδες ταξιδιώτες. Σήμερα, το δίκτυο 5G της Vodafone καλύπτει σχεδόν τα μισά ελληνικά αεροδρόμια, ενώ η επέκταση και στα υπόλοιπα γεωγραφικά σημεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, το δίκτυο κινητής κάλυψε 26 ακόμη πλοία, διασφαλίζοντας αξιόπιστη επικοινωνία κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων μετακινήσεων στο 65% των πλοίων που εξυπηρετούν τη νησιωτική Ελλάδα.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου έργου κάλυψης σηράγγων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, με την ενεργοποίηση 21 νέων σταθμών βάσης στη Δυτική Εγνατία και πρόσθετες επεκτάσεις στην Ανατολική Εγνατία και το Άκτιο. Την ίδια στιγμή, το Αττικό Μετρό περνά δυναμικά στην εποχή του 5G, με πλήρη κάλυψη σε σταθμούς και σήραγγες και ταχύτητες που αγγίζουν το 1Gbps, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αναβάθμιση του ΗΣΑΠ με 5G. Συνολικά, πέντε νέοι σταθμοί μετρό και 4,9 χιλιόμετρα υπόγειων διαδρομών προστέθηκαν στο δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων 5G της Vodafone.

Καινοτομία και διεθνείς τεχνολογικές πρωτιές

Το 2025 η Vodafone πραγματοποίησε την πρώτη διαστημική βιντεοκλήση στον κόσμο, από δορυφόρο χαμηλής τροχιάς προς ένα συνηθισμένο smartphone, σε περιοχή χωρίς καμία επίγεια κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για αυτόματη δορυφορική συνδεσιμότητα κινητών συσκευών σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλάζοντας ριζικά το μέλλον της επικοινωνίας.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κυρίως τμήματος του 2Africa, του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών στον κόσμο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συνδέσει περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε 33 χώρες. Τον Φεβρουάριο, το καλώδιο προσαιγιαλώθηκε στον υπερσύγχρονο καλωδιακό σταθμό της Vodafone στο Τυμπάκι, τοποθετώντας την Ελλάδα στον χάρτη των διεθνών data hubs.

Τέλος, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Vodafone προχώρησε στη δημιουργία ενός υποθαλάσσιου εικονικού σεισμολογικού δικτύου γύρω από τη Σαντορίνη. Μέσω της αξιοποίησης οπτικών ινών του υποθαλάσσιου δικτύου που συνδέει την Αττική με τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ενεργοποιείται ένα δίκτυο εκατοντάδων εικονικών σεισμογράφων, ικανό να καταγράφει με ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής.