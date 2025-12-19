IRIS Payments από τη Worldline Greece: Η νέα εποχή των άμεσων πληρωμών είναι ήδη εδώ

Η Worldline [Euronext:WLN], παγκόσμια ηγέτιδα στις υπηρεσίες πληρωμών παρουσιάζει την υπηρεσία άμεσων πληρωμών IRIS, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η Worldline Greece ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς και του σύγχρονου επαγγελματία προσφέροντας την υπηρεσία IRIS, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποδοχής άμεσων πληρωμών στα φυσικά και online καταστήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς τη χρήση κάρτας. Η λειτουργία της είναι πλήρως συμβατή με τις υφιστάμενες λύσεις της Worldline — POS, Smart POS app, e-Commerce Gateway και Payment Link — προσφέροντας μια ολοκληρωμένη (end-to-end) εμπειρία πληρωμών.

Κατά τη συναλλαγή, πραγματοποιείται άμεση πίστωση του λογαριασμού του πληρωτή και η ενημέρωση για το αποτέλεσμα της συναλλαγής γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Η υπηρεσία είναι συμβατή και με τα διασυνδεδεμένα ταμειακά συστήματα ECR/ERP, βάσει πρωτοκόλλων ΑΑΔΕ. Οι συναλλαγές IRIS δεν έχουν περιορισμό στο ποσό και εκκαθαρίζονται ως ξεχωριστό σύνολο στον εταιρικό λογαριασμό, διακριτό από τις συναλλαγές καρτών. Αυτό διευκολύνει την επιχείρηση προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη εικόνα επί του συνόλου των συναλλαγών της σε καθημερινή βάση.

Η Worldline Greece, μέσα από τις λύσεις που παρέχει, τις οποίες διαρκώς ανανεώνει και αναβαθμίζει, στηρίζει τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, με εργαλεία που διευκολύνουν τη διαχείριση κάθε τύπου συναλλαγής: με κάρτα, ψηφιακό πορτοφόλι και μέσω τραπεζικού λογαριασμού.