ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την εξαγωγή τσιπ της Nvidia στα Εμιράτα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν εξαγωγές τσιπ Nvidia αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Τετάρτη.

Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου εξέδωσε πρόσφατα τις άδειες εξαγωγής της Nvidia σύμφωνα με τους όρους μιας διμερούς συμφωνίας για την Τεχνητή οημοσύνη που σύναψαν οι δύο πλευρές τον Μάιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η συμφωνία θα ενισχύσει την κατασκευή data centers στα ΗΑΕ, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση.

«Το Υπουργείο Εμπορίου είναι πλήρως προσηλωμένο στη μετασχηματιστική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και των ΗΑΕ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο Bloomberg.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια, ενώ δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους των ΗΑΕ.

Οι ΗΠΑ έχουν συνάψει προκαταρκτική συμφωνία με τα Εμιράτα που τους επιτρέπει να εισάγουν 500.000 από τα πιο προηγμένα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia ετησίως, ξεκινώντας από το 2025, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον Μάιο.

Η συμφωνία θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι το 2027, αλλά υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει σε ισχύ μέχρι το 2030.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως βασικό στόχο της κυβέρνησής του τη βελτίωση των σχέσεων με ορισμένες χώρες του Κόλπου.

Τον Μάιο, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην περιοχή του Κόλπου, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνίες αξίας 600 δισ. δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών για την αγορά μεγάλων ποσοτήτων τσιπ από τις Nvidia, Advanced Micro Devices και Qualcomm.