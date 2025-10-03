INTRALOT: Υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές στα 400 εκατ. η αύξηση με τιμή διάθεσης από 1,10 έως 1,12 ευρώ

Στα 1,10 έως 1,12 αναμένεται να διαμορφωθεί τελικά η τιμή διάθεσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, σύμφωνα με πληροφορίες, με τη ζήτηση να έχει ήδη από τη δεύτερη μέρα φέρει υπερκάλυψη κατά 3 φορές.

Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και η υπερκάλυψη της αύξησης που ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου οδήγησαν το ύψος της αύξησης στο υψηλότερο σημείο των υπό άντληση κεφαλαίων στα 400 εκατ. ευρώ.

Χθες η Intralot με σχετική ανακοίνωση ενημέρωσε ότι υπερκαλύφθηκε η διεθνής προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τις εντολές ζήτησης να κυμαίνονται μεταξύ €1,07 και €1,12 ανά μετοχή. Έτσι η εταιρεία που όπως έχει ήδη ανακοινωθεί διατηρεί το δικαίωμα να δώσει χαμηλότερη τιμή από την αρχική τιμή διάθεσης των1,27 ευρώ ανά μετοχή πρόκειται να κλείσει στα 1,10- 1,12 ευρώ ανά μετοχή, τιμή που συγκλίνει με την δημόσια πρόταση του κορεάτη Σου Κιμ.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνδυασμένη προσφορά της ΑΜΚ σε Ελλάδα και Εξωτερικό το 79% της ΑΜΚ θα καλυφθεί από την διεθνή επενδυτική κοινότητα και το 21% από την Ελλάδα. Η αποδοχή του εγχειρήματος εξαγοράς της Ballys Interactive έχει διαφανεί ήδη με τους διεθνείς επενδυτές να έχουν επιδείξει ισχυρό ενδιαφέρον για το growth story της εταιρείας και το deal εξαγοράς της Bally’s όπως φάνηκε και από την έκδοση του ομολόγου που εξέδωσε η Intralot που συγκέντρωσε 900 εκατ. από 850 αρχικά με κεφάλαια άνω των 3,5 δις να προσφέρονται.

Στο ελληνικό κομμάτι της έκδοσης το ενδιαφέρον έχει χτυπήσει ψηλά με την υπερκάλυψη να δίνει, με βάση χρηματιστηριακές πηγές, τη δυνατότητα η ζήτηση να ικανοποιηθεί περίπου στο 1/3.

Για τους Έλληνες επενδυτές θα υπάρξει η δυνατότητα προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους, με βάση τα δεδομένα στη διαμόρφωση του μετοχολογίου, της ημερομηνίας προ την έναρξης της δημόσιας εγγραφής και σε συνάρτηση του ποσοστού που κατέχουν.

Στην ΑΜΚ πέραν των ιδιωτών αναμένεται να συμμετάσχουν μερικώς τόσο η Intrakom όσο και ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος Σωκράτης Κόκκαλης αλλά και επιχειρηματίες που έχουν υποστηρίξει τη διοίκηση πρόσφατα.

Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα γνωστοποιηθεί η τελική τιμή διάθεσης, ενώ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ.

Η Ιntralot σε μια κίνηση που αλλάζει εκ βάθρων το αποτύπωμά της μέσω μιας συμφωνίας συνολικής αξίας περίπου €2,7 δισ. επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και να επιταχύνει τη μετάβασή της σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο με την εξαγορά της Ballys που θα γίνει με την ανάληψη δανεισμού 1,53 δισ. ευρώ και με την έκδοση νέων μετοχών της Intralot (873.707.073 σε μία εκτιμώμενη αξία 1,30 ευρώ ανά μετοχή) που θα καταλήξουν στους μετόχους της Ballys.



Η δυναμική της εξαγοράς της λονδρέζικης εταιρείας αποτυπώνεται στα μεγέθη της νέας Intralot, εταιρείας που με την Bally's Interactive θα αποτελέσουν έναν όμιλο με τις δραστηριότητες στο online gaming να αντιπροσωπεύουν περί το 70% των εσόδων του και με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί την κύρια αγορά του.

Το νέο σχήμα με στοιχεία 2024 αντιπροσωπεύει έσοδα άνω του 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA 410- 420 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα στην δημοσιότητα προ ημερών δόθηκαν στοιχεία και αναλυτική εικόνα για το πως θα διαμορφώνονταν τα οικονομικά της μεγέθη αν είχε ήδη ενσωματώσει τη Bally’s, σύμφωνα με τα pro forma στοιχεία.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, ο κύκλος εργασιών του 2024 θα έφθανε τα 1,04 δισ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 65,4 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, τα έσοδα θα διαμορφώνονταν σε 534,2 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων 168 εκατ. ευρώ από την Intralot και 366,2 εκατ. ευρώ από τη Bally’s. Τα καθαρά κέρδη της περιόδου θα ανέρχονταν σε 75,7 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο η Bally’s θα εμφάνιζε καθαρά κέρδη 116 εκατ. ευρώ.

Το χρηματοοικονομικό κόστος στο εξάμηνο υπολογίζεται στα 52,8 εκατ. ευρώ, ενώ σε ετήσια αναγωγή μέχρι τον Ιούνιο του 2025 τα καθαρά κέρδη θα διαμορφώνονταν σε 143,6 εκατ. ευρώ. Ο ισολογισμός, με τα δεδομένα της συγχώνευσης, θα έδειχνε ίδια κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ, μακροπρόθεσμο δανεισμό 1,59 δισ. ευρώ, βραχυπρόθεσμο 36,5 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 119,9 εκατ. ευρώ.