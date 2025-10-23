Intralot: Τριπλή αναβάθμιση από τη Fitch μετά την εξαγορά της Bally's

Η Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Intralot κατά τρεις βαθμίδες, από CCC+ σε B+, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally International Initiative, θυγατρικής της Bally's. Το outlook παραμένει σταθερό.

Ο οίκος επισημαίνει ότι η εξαγορά έχει ενισχύσει το επιχειρηματικό προφίλ του συνδυασμένου ομίλου, με μεγαλύτερη κλίμακα, ισχυρότερη προϊοντική και γεωγραφική διασπορά, υψηλή λειτουργική κερδοφορία και δυνατότητες δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών.

Παράλληλα, η εξαγορά μετατοπίζει το μείγμα εσόδων της Intralot από εταιρεία κυρίως B2B (με έκθεση 90%) σε επιχείρηση που απευθύνεται κυρίως σε καταναλωτές, μειώνοντας την ορατότητα για τα έσοδα.

Η συνδυασμένη εταιρεία έχει μεγαλύτερη παρουσία στη βρετανική αγορά, που παραμένει η κύρια αγορά της, με το 73% των εσόδων να προέρχεται από αθλητικό στοιχηματισμό και iGaming, σε μια ώριμη αλλά λιγότερο διασφαλισμένη αγορά που αναμένεται να αναπτυχθεί με σταθερό ρυθμό.