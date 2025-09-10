Intralot: Στην Νέα Υόρκη για το Roadshow της ΑΜΚ 400 εκατ., μετά το Λονδίνο

Πτήση για Νέα Υόρκη περιλαμβάνει ο προγραμματισμός σήμερα για την ηγετική ομάδα της Intralot, μετά την πετυχημένη παρουσία μέσω Roadshow στο Λονδίνο, όπου παρουσιάστηκε το αφήγημα της εισηγμένης προς ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια για την στήριξη της ΑΜΚ 400 εκατ. ευρώ που η επιτυχία της αποτελεί το last mile για την εξαγορά της λονδρέζικης Bally’s από την ελληνική εταιρεία.

Η διοίκηση της Intralot βρέθηκε από την αρχή της εβδομάδας στο Λονδίνο προκειμένου να παρουσιάσει το μετασχηματισμό της εταιρείας, μετά την εξαγορά της Bally’s, που θα επιφέρει τριπλασιασμό μεγεθών, στους ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων είναι ιδιαίτερα αυξημένο αφού στο διήμερο που προηγήθηκε ενημερώθηκαν περισσότερα από 150 θεσμικά χαρτοφυλάκια με τις παρουσιάσεις να γίνονται σε πολύ θετικό κλίμα.

Η αύξηση κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ και η ανάλυση των μεγεθών της Intralot παρουσιάστηκαν στο Andaz Hotel, στο Λονδίνο με τους οίκους Deutsche Bank, Jefferies και Goldman Sachs να έχουν κεντρικό ρόλο. Δυναμικό ρόλο στην αύξηση και στις παρουσιάσεις έχουν επίσης η Ambrosia Capital και Euroxx, όπως και στην προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει οι Robeson Reeves CEO της Bally’s, Νίκος Νικολακόπουλος, CEO του ομίλου Intralot και Χρυσόστομος Σφά τος, αναπληρωτής CEO της Intralot.

Αντίστοιχη αναμένεται και η εικόνα για το Roadshow στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αφού η ομάδα της Intralot, φθάνει στην Νέα Υόρκη με σειρά κλεισμένων παρουσιάσεων και αυξημένο επίσης ενδιαφέρον.

Η εξαγορά της λονδρέζικης Bally’s από την ελληνική εισηγμένη προαλείφεται να αλλάξει το status της Intralot από μια εξειδικευμένη εταιρεία στις λοταρίες σε μια εταιρεία με πλήρως ανταγωνιστικό τμήμα στα online τυχερά παιχνίδια.

Το νέο σχήμα θα έχει έσοδα 1,1 δισ. ευρώ και μέσο margin EBITDA στο 38% (περίπου 416 εκατ. ευρώ). Τα κεφάλαια της αύξησης θα αξιοποιηθούν για να μηδενιστεί ο υφιστάμενος δανεισμός της Intralot ώστε να συναφθεί νέος ύψους 1,6 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσει μέρος του τιμήματος για την εξαγορά της Bally’s.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης έγινε με επιτυχία και τώρα το βάρος πέφτει στην αύξηση κεφαλαίου, για την οποία δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες με βασικότερη την τιμή διάθεσης.

Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει την αποτίμηση στα 1,12 δισ. ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό.

Το τίμημα εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων της Bally’s περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές καθώς και ανάληψη δανεισμού.

Θα δοθούν 873,7 εκατ. μετοχές με τιμή 1,30 ευρώ που προσθέτει στην αποτίμηση 1,13 δισ. ευρώ ή 1,05 δισ. ευρώ με την τρέχουσα τιμή.

Με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών η Intralot θα έχει αποτίμηση 2,2 δισ. ευρώ περίπου από 730 εκατ. ευρώ σήμερα.

Όσον αφορά στα μεγέθη της Intralot, σύμφωνα με την εταιρεία και συγκεκριμένα με την παρουσίαση που έγινε τον Ιούλιο από την διοίκηση, ο τζίρος της Bally’s και της Intralot για το 2024 ήταν 1,08 δισ. ευρώ και τα EBITDA προ συνεργειών στα 416 εκατ. ευρώ.

Υπολογίζονται ωστόσο συνέργειες 35-40 εκατ. ευρώ (12-24 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) το νέο σχήμα θα έχει πολύ ισχυρό προφίλ περιθωρίου margin και πολύ ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες για το 2024 υπολογίζονται στα 394 εκατ. ευρώ από 357 εκατ. ευρώ το 2023.

Στόχος του νέου σχήματος είναι η δημιουργία υψηλών ταμειακών ροών αλλά και η σχέση καθαρού χρέος προς EBITDA που σήμερα είναι στο 3,3X μετά από δύο χρόνια να υποχωρήσει στο 2,5x λόγω της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας.

Στον σχεδιασμό της διοίκησης είναι η διανομή μερισμάτων στο 35% των κερδών με δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερες διανομές ανάλογα με τη δομή και την απόδοση του κεφαλαίου.

Μετά το 2025 στόχος είναι να υπάρχει αύξηση υψηλού μονοψήφιου ποσοστού στο τζίρο, ενώ από το 2026 θα μπορούσαν νέες ευκαιρίες να οδηγήσουν σε αύξηση εσόδων και το περιθώριο EBITDA αναμένεται από 30% έως 35% συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών ανάπτυξης και των συνεργειών.

Σημειώνεται ότι η Bally’s διαθέτει σύγχρονο software στα οn line παιχνίδια το οποίο είναι διαθέσιμο σε Αγγλία και στην Ηβηρική και με την συνένωση με την Intralot ανοίγεται ο δρόμος για 40 χώρες στον κόσμο όπου έχει παρουσία η ελληνική εταιρεία με ευρύ πελατολόγιο.