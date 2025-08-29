Intralot: Roadshow για την ΑΜΚ, η παρουσία Σου Κιμ, οι προοπτικές και η επόμενη μέρα στο ΧΑ

Τις προοπτικές που δημιουργεί η συνένωση των Bally’s και Intralot σε μια συμφωνία 2,67 δισ. ευρώ, και τον οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα, ανέπτυξε κατά την διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης η διοίκηση της εισηγμένης, παρουσία του μεγαλομετόχου του ομίλου Bally’s, αμερικανο-κορεάτη επενδυτή Σου Κιμ, αλλά και του Robeson Reeves, CEO της Bally’s.

Προοπτικές που ήδη έχουν ξεκινήσει να παρουσιάζονται σε διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια και προγραμματισμένο roadshow στο Λονδίνο στις 8 Σεπτεμβρίου, ενόψει της ΑΜΚ που τοποθετείται χρονικά τον Οκτώβριο, ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Intralot, Νίκος Νικολακόπουλος έγινε με αποτίμηση 2,67 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,530 δισ. ευρώ είναι μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 1,136 δισ. ευρώ είναι με έκδοση νέων μετοχών της Intralοt.

Ο κ. Νικολακόπουλος υπενθύμισε επίσης ότι η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με ένα νέο δάνειο 1,6 δισ. ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνει και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων της εταιρείας και με ΑΜΚ με μετρητά ύψους 400 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Bally’s Corporation θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, η οποία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Intralot, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά της Bally’s International θα μετασχηματιστεί σε έναν όμιλο που οι δραστηριότητες στο online gaming θα αντιπροσωπεύουν περί το 73% των εσόδων και το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελεί την κύρια αγορά του νέου σχήματος , με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, και την ελληνική εταιρεία να συνεισφέρει το legacy που έχει δημιουργήσει στις λοταρίες και στο επίγειο δίκτυο και την Bally’s International να προσθέτει την ισχυρή της προοπτική και τεχνογνωσία στον τομέα των διαδικτυακών παιχνιδιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intralot, Νίκος Νικολακόπουλος, παρουσίασε στους μετόχους τη στρατηγική πορεία της εταιρείας μετά τη συμφωνία εξαγοράς της Bally’s, που αλλάζει τα δεδομένα και την τοποθετεί δυναμικά στο παγκόσμιο επίκεντρο του online gaming.

Με την εξαγορά, όπως δήλωσε ο κ. Νικολακόπουλος, η Intralot μετασχηματίζεται σε έναν όμιλο όπου το online gaming θα αντιπροσωπεύει πλέον το 73% των εσόδων, με κύρια αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Να σημειωθεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η Bally’s είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τη τάξει «παίκτης» στο κομμάτι του online καζίνο, με περίπου 6 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και ένα περιθώριο κέρδους γύρω στο 40%, που είναι σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και διπλάσιο από τους ανταγωνιστές της.

Η στρατηγική πίσω από την εξαγορά βασίζεται στο γεγονός ότι η αγορά του online gaming είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή της λοταρίας- στην οποία δραστηριοποιείται παραδοσιακά η Ιntralot - και συνεχώς αναπτύσσεται. Η συνένωση των δύο εταιρειών αναμένεται να διαμορφώσει έναν ισχυρό επιχειρηματικό «πόλο» στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, με την Intralot να διαθέτει κυρίαρχη θέση στα επίγεια παίγνια και τη Bally’s να φέρει τεχνογνωσία στον τομέα των διαδικτυακών παιχνιδιών.

«Οι δραστηριότητες της Intralot και της Bally’s Interactive είναι απολύτως συμπληρωματικές σε γεωγραφική κάλυψη, τεχνολογία και κανάλια διανομής. Η Intralot διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στα retail συστήματα, ενώ η Bally’s προσφέρει μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα online. Ο συνδυασμός τους δημιουργεί μια ολοκληρωμένη λύση, που ανοίγει το δρόμο για διεθνή ανάπτυξη και επέκταση σε νέες αγορές», σημείωσε ο κ. Νικολακόπουλος. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η ενοποίηση των συστημάτων των δύο εταιρειών δεν θα αργήσει και θα έχει ολοκληρωθεί ως τον προσεχή Νοέμβριο, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του νέου σχήματος.

«Λόγω των λειτουργικών ταμειακών ροών που θα δημιουργεί η εταιρεία οι μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουμε, δηλαδή σε ένα με δύο χρόνια είναι αφενός να ξαναφέρουμε τον δείκτη μόχλευσης γύρω στις 2,5x το EBITDA, δηλαδή πάνω κάτω εδώ που είμαστε και σήμερα και επίσης να ξεκινήσουμε τη διανομή μερίσματος που να είναι το 35% των καθαρών κερδών», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intralοt.

Η Intralot θα επιδιώξει την είσοδό της σε νέες αγορές για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της , ενώ ταυτόχρονα η Bally’s θα αξιοποιήσει τα δίκτυα και τις τεχνολογικές υποδομές της Intralot για να επεκτείνει τη δραστηριότητά της. Οι κινήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια της Intralot να εδραιωθεί σε μια αγορά που αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 δισ. δολάρια έως το 2029, και να εξελιχθεί σε παγκόσμια υπολογίσιμη δύναμη του online gaming. Το οικονομικό «εκτόπισμα» της νέας εταιρείας θα της επιτρέψει να διεκδικήσει διαγωνισμούς για πολύ μεγαλύτερα έργα και εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον κ. Νικολακόπουλο.

Το νέο εταιρικό σχήμα που θα προκύψει από την ένωση Intralot και Bally’s Interactive αναμένεται να καταγράψει έσοδα άνω του 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA μεταξύ 380 και 440 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Bally’s Corp, μητρική της Bally’s International Interactive και ο πρόεδρός της, Σου Κιμ, αναλαμβάνουν τον έλεγχο του νέου εταιρικού σχήματος, καθιστώντας τον Κιμ τον κύριο μέτοχο της Intralot. Η συμμετοχή της Bally’s έχει ήδη αυξηθεί από 26,86% σε 33,34%, γεγονός που ενεργοποίησε την υποχρέωση για δημόσια πρόταση. Η προθεσμία συμμετοχής εξέπνευσε χτες και το επόμενο στάδιο στον εταιρικό μετασχηματισμό αποτελεί η εκκίνηση των διεργασιών για την ΑΜΚ.

Η εταιρεία, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Intralot, Χρυσόστομος Σφάτος, είχε ξεκινήσει- παράλληλα με τη διαδικασία της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης- έναν «κύκλο» άτυπης ενημέρωσης στο εξωτερικό, με στόχο την προσέλκυση, μεταξύ άλλων, επενδυτών και από διεθνή funds, που μέχρι σήμερα δεν είχαν παρουσία στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Παράλληλα, οι ενημερώσεις θα συνεχιστούν με τη διοργάνωση roadshow το επόμενο διάστημα, όπως αυτό που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Η σχετική διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως τον Οκτώβριο. Να σημειωθεί ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης, με λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν σύντομα και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Από την πλευρά του ο ιδρυτής, Σωκράτης Κόκκαλης, τόνισε ότι η εταιρεία κατάφερε να επεκταθεί σε πέντε ηπείρους και να διατηρηθεί σε αξιοπρεπή επίπεδα παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν. «Υπήρξαν ‘’κοιλιές’’, αλλά επαναφέραμε τους ισολογισμούς μας και σήμερα βρισκόμαστε στην τελική φάση ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με την Bally’s», σημείωσε. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα προχωρήσει με επιτυχία, δημιουργώντας μια σημαντική εισηγμένη εταιρεία στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, κόντρα στο «ρεύμα» των τελευταίων χρόνων με τις αποχωρήσεις από το ταμπλό.

Ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε «μεγάλο εγχείρημα» την εξαγορά της Bally’s που θα αυξήσει σημαντικά το κεφάλαιο της εταιρείας.

«Κατορθώσαμε να φέρουμε την εταιρεία σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και σκαμπανεβάσματα», είπε ο Σωκράτης Κόκκαλης. «Πλέον δημιουργείται μια σημαντική εταιρεία εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο, κάτι πολύ σημαντικό, και για αυτό ευχαριστώ τον Σουχιούνγκ Κιμ», τόνισε.

«Η τάση μέχρι σήμερα ήταν οι εταιρείες να αποχωρούν από το ελληνικό Χρηματιστήριο. Τώρα υπάρχει ενίσχυση του ΧΑ και σημαντικά μεγαλύτερη ρευστότητα», σημείωσε ο Σωκράτης Κόκκαλης. «Διανύουμε μια περίοδο σημαντικών οικονομικών εξελίξεων, καθώς τα τελευταία 4-5 χρόνια υπάρχουν πόλεμοι – πραγματικοί πόλεμοι – που όταν ξεκινούσαμε σαν εταιρεία δεν είχαμε κατά νου ότι θα αντιμετωπίσουμε μια τόσο περίεργη κατάσταση», κατέληξε ο κ. Κόκκαλης.