Intralot: Ο μετριασμός των επιπτώσεων από την φορολογία, το παράθυρο ευκαιρίας, buy back και συνέλευση τον Δεκέμβριο, συνεχίζονται οι επενδύσεις

Τις κινήσεις μετριασμού των επιπτώσεων από τις αυξήσεις στους φόρους τυχερών παιχνιδιών που ανακοίνωσε προχθές η βρετανική κυβέρνηση, εξειδίκευσε στην παρουσίαση των αναλυτών που ακολούθησε των αποτελεσμάτων εννεαμήνου η διοίκηση της Intralot.

Η διοίκηση πέρα από τα μέτρα περιορισμού επανέλαβε τη στόχευση για επενδύσεις 60 εκατ. σε ετήσια βάση, ενώ ανακοίνωσε την πρόθεση επαναγοράς ιδίων μετοχών, χωρίς να γνωστοποιήσει εύρος τιμής και ποσοστό, καθώς αυτά θα εξειδικευθούν σε επερχόμενη γενική συνέλευση εντός του Δεκεμβρίου. Η κίνηση ουσιαστικά δείχνει τη στήριξη των βασικών μετόχων στη μετοχή και τις προοπτικές της εταιρείας.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τη διατήρηση της μερισματικής πολιτικής που στοχεύει στη διανομή του 35% των κερδών της ετησίως με αρχή την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, η εταιρεία εξακολουθεί να τρέχει τις διαγωνιστικές διαδικασίες σε περισσότερες από πέντε πολιτείες των ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και την Αυστραλία μεταξύ άλλων.

Η φορολογία, οι κινήσεις μετριασμού και η ευκαιρία

Όσον αφορά στο θέμα της φορολογίας, αν και η διοίκηση γνωστοποίησε ότι αυτή η εξέλιξη πηγαίνει πίσω ένα χρόνο το αναπτυξιακό πλάνο της ο Ceo Robeson Reeves, πέρασε ένα μήνυμα αισιοδοξίας σημειώνοντας ότι «οι ισχυροί που θα ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση θα γίνουν ισχυρότεροι».

Η διοίκηση έκανε την εκτίμηση ότι η επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία από την αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές για τα διαδικτυακά παιχνίδια τη Μ. Βρετανία θα ανέλθει στην περιοχή των 47 εκατ. ευρώ λόγω των εκτεταμένων μέτρων περιορισμού του αναμενόμενου αντίκτυπου.

Ο CEO, Robeson Reeves κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης σημείωσε ότι «όπως γνωρίζετε, η βρετανική κυβέρνηση αναθεώρησε πρόσφατα τους φόρους παιχνιδιών αυξάνοντας το φόρο αυξάνοντας τον φόρο για τα διαδικτυακά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026.

Αν και η αύξηση ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη, σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε σενάρια μετριασμού των επιπτώσεων».

Εξειδικεύοντας σημείωσε ότι «στόχος μας παραμένει η ανάπτυξη των εσόδων, με ταυτόχρονη μείωση κινήτρων στους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και επιτάχυνση των συνεργειών ώστε να περιοριστεί η επίδραση του φόρου. Ωστόσο, αυτό θα καθυστερήσει το σχέδιο ανάπτυξης κατά ένα έτος και θα μειώσει το συνολικό EBITDA το 2026 κατά 4% σε σχέση με τις προβλέψεις του 2025.

Τα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων ανέρχονται στα 50 εκατ. ευρώ μαζί με οργανική ανάπτυξη που αναμένεται να προσθέσει ακόμη 34 εκατομμύρια ευρώ. Το τελικό προσαρμοσμένο EBITDA μετά τις επιπτώσεις των φόρων και τις ενέργειες μετριασμού αναμένεται στα 424 εκατομμύρια ευρώ.»

Για να τονίσει εν συνεχεία ότι «Πιστεύουμε ότι οι εκτιμήσεις αυτές είναι συντηρητικές. Οι πλήρεις επιπτώσεις των φόρων για ολόκληρο το έτος θα είναι υψηλότερες, ενώ η πλήρης αξιοποίηση των συνεργιών και η ανάπτυξη σε νέες αγορές αναμένεται να περιορίσουν τις πιέσεις από τη φορολόγηση στο Ηνωμένο Βασίλειο τα επόμενα χρόνια».

Εν συνεχεία εξειδίκευσε το παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγει η νέα φορολόγηση για εταιρείες με ισχυρά περιθώρια κέρδους σημειώνοντας ότι «ταυτόχρονα, η αύξηση των φόρων μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς, καθώς οι ανταγωνιστές με χαμηλότερα περιθώρια κερδών ίσως δεν μπορέσουν να προσαρμοστούν, δημιουργώντας λιγότερους παίκτες και ένα λιγότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Η συνένωση της Bally's International Interactive με την Intralot δημιουργεί μια πλατφόρμα για οργανική ανάπτυξη και στρατηγικές εξαγορές, βελτιώνοντας τις προοπτικές μας. Πιστεύουμε ότι θα παραμείνουμε ισχυροί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και σχεδιάζουμε προτάσεις για επαναγορά μετοχών, υπό έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως έχω πει, αυτές οι αλλαγές δημιουργούν ευκαιρίες. Κατά την άποψή μου, οι ισχυροί επιβιώνουν απλώς από αυτό, αλλά γίνονται ακόμη πιο δυνατοί. Η αύξηση στη φορολογία μπορεί να μας επηρεάσει, αλλά μπορούμε να τη μετριάσουμε καλύτερα από άλλους χάρη στα υψηλότερα περιθώρια EBITDA, σημείωσε ο κος Reeves.

Η πλειοψηφία των εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο που δραστηριοποιούνται στον κλάδο έχει περιθώριο EBITDA κάτω από 25% και πολλές κάτω από 20%. Αυτή η αλλαγή αφαιρεί μεγάλο μέρος από τα κέρδη και καθιστά ορισμένες εταιρείες ζημιογόνες. Αυτό οδηγεί σε λιγότερους παίκτες και η αγορά θα είναι λιγότερο ανταγωνιστική, κατέληξε.

Από την παρουσίαση της εταιρείας προκύπτει πως για το 2025-2026 από τις ενέργειες περιορισμού (mitigation) θα επιδιωχθεί να μετριαστεί κατά 50 εκατ. ευρώ η επίπτωση στο EBITDA.

Ειδικότερα με τα μέτρα που θα λάβει:

Θα κόψει 15 εκατ. ευρώ από τις χορηγίες και 15 εκατ. ευρώ από τα διαφημιστικά προγράμματα.

Άλλα 5 εκατ. ευρώ θα πρέπει να εντοπιστούν από τις περικοπές άλλων εξόδων, μεταξύ των οποίων, ενδεχόμενες απολύσεις ή μετακινήσεις στελεχών

Επίσης, θα υπάρξουν 15 εκατ. ευρώ από συνέργειες που θα έχει η Ballys με την Intralot.

Αυτό σημαίνει ότι η επίπτωση από την φορολογία θα μειωθεί στα 46 εκατ. ευρώ, ενώ το 2027 η επίπτωση θα είναι της τάξης των 31 εκατ. ευρώ, όπως είπε η διοίκηση και η διαφορά θα καλυφθεί από τις κοινές συνέργειες που υπάρχουν με την Intralot.

Η εκτίμηση για το 2025 σε ετήσια βάση, pro-forma για τις δύο εταιρείες, αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή των 1,07 δισ. σε επίπεδο εσόδων και 435 εκατ. προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή ένα ενοποιημένο περιθώριο 40,65%.

Για το 2026 ο τζίρος θα φθάσει τα 1,150 εκατ. ευρώ και τα EBITDA τα 423 εκατ, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2027 θα ανέλθουν σε 1,245 εκατ. και 449 εκατ. ευρώ.

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος του ΔΣ, Νίκος Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στις διαγωνιστικές διαδικασίες σε Οντάριο, Μέριλαντ, Μινεσότα, Οχάιο και Λατινική Αμερική που παρακολουθεί από κοντά η εταιρεία, ενώ αναφορά έκανε και στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στη Βικτόρια, όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία των προσφορών.