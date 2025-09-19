Intralot: Χρηματοδότηση 660 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Bally's International Interactive

Το ποσό των 660 εκατ. ευρώ σε νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση εξασφάλισε η Intralot για την εξαγορά της Bally's International Interactive.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών:



Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ATSE: INLOT), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 21ης Ιουλίου 2025 σχετικά με την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας συναλλαγής με την Bally's Corporation (NYSE: BALY) για την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally's (η «Εξαγορά»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε, μέσω εμμέσως καθ’ ολοκληρίαν θυγατρικής, σύμβαση εξασφαλισμένου δανείου υψηλής προτεραιότητας εξαετούς διάρκειας και ύψους 400 εκατομμυρίων λιρών Μεγάλης Βρετανίας (ισοδύναμο με €460 εκατ.) με θεσμικούς δανειστές και έχει εξασφαλίσει από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών δεσμεύσεις χρηματοδότησης ύψους €200 εκατ. αναφορικά με τοκοχρεολυτικό δάνειο τετραετούς διάρκειας (συλλογικά, η «Νέα Χρηματοδότηση»).

Η Intralot σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη Νέα Χρηματοδότηση, ως μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης, για να χρηματοδοτήσει μερικώς την Εξαγορά και να αποπληρώσει ορισμένα υφιστάμενα χρέη (η «Αναχρηματοδότηση»). Το κλείσιμο της Νέας Χρηματοδότησης υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την Εξαγορά και Αναχρηματοδότηση. Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, η Intralot έχει λάβει τη συγκατάθεση των ομολογιούχων δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €130 εκατομμυρίων (το «ΚΟΔ»), με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, το ΚΟΔ να παραμείνει σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της Εξαγοράς.

Η Intralot συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες της αγοράς και επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές χρέους για την πλήρη αντικατάσταση των δεσμεύσεων χρηματοδότησης που είχε αρχικά αναλάβει από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.