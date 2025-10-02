Intralot: Ανακοίνωση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοίνωση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εξέδωσε την Πέμπτη η Intralot.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Regulation (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Εταιρείας που δημοσιεύτηκαν την 30 Σεπτεμβρίου, 2025 και την 1 Οκτωβρίου, η Εταιρεία ανακοινώνει σήμερα ότι οι διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς έχουν λάβει εντολές ζήτησης στη Διεθνή Προσφορά που υπερβαίνουν τις Προσφερόμενες Μετοχές σε εύρος από €1,07 έως €1,12 και άνω ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Οι διαχειριστές έχουν ενημερώσει την Εταιρεία ότι οι επενδυτές της Διεθνούς Προφοράς αναμένεται να τοποθετήσουν εντολές σε εύρος από €1,07 έως €1,12 ανά Προσφερόμενη Μετοχή

Οι διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι οι αιτήσεις για αγορά Προσφερόμενων Μετοχών για τιμή χαμηλότερη του κατώτερου άκρου του ανωτέρω εύρους το πιθανότερο είναι να μην ληφθούν υπόψη στην κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται ως ορισμένοι όροι στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εκείνο που τους αποδίδεται στις ως άνω αναφερθείσες ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Σημαντική Ρυθμιστική Σημείωση

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Εταρεία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, εάν ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, ούτε θα υπάρξει πώληση Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία δεν επιτρέπεται η εν λόγω προσφορά, πρόσκληση για προσφορά ή πώληση. Οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή ισχύουσας εξαίρεσης από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.

Ενδέχεται να είναι παράνομη η διανομή αυτού του υλικού σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Αυτό το υλικό δεν προορίζεται για διανομή στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Ελβετία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι, στο Κατάρ, στη Σιγκαπούρη, στο Κουβέιτ, στη Βραζιλία ή στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες σε αυτό το υλικό δεν αποτελούν προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Ελβετία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι, στο Κατάρ, στη Σιγκαπούρη, στο Κουβέιτ, στη Βραζιλία ή στις ΗΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί με βάση το γεγονός ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») (έκαστο, ένα «Σχετικό Κράτος Μέλος»), εκτός από την Ελλάδα, θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς. Συνεπώς, οποιοδήποτε πρόσωπο που κάνει ή προτίθεται να κάνει οποιαδήποτε προσφορά στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, εκτός από την Ελλάδα, των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς που προβλέπεται στο παρόν έγγραφο, μπορεί να το πράξει μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους διαχειριστές σε σχέση με τις εν λόγω κινητές αξίες να δημοσιεύσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές σε σχέση με αυτές τις κινητές αξίες έχουν εγκρίνει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών σε περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή τέτοιων κινητών αξιών να δημοσιεύσει ή να συμπληρώσει ένα ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και που επίσης (i) είναι «επαγγελματίες επενδύσεων» που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση) Διάταγμα του 2005 (όπως τροποποιήθηκε, το

«Διάταγμα»), (ii) είναι πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) (εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα κ.λπ.) του Διατάγματος, ή (iii) είναι πρόσωπα στα οποία μπορεί να κοινοποιηθεί νομίμως ή υπό συνθήκες που δεν έχουν οδηγήσει και δεν θα οδηγήσουν σε δημόσια προσφορά μετοχών στο Ηνωμένο

Βασίλειο κατά την έννοια του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (όλα αυτά τα πρόσωπα μαζί αναφέρονται ως «σχετικά πρόσωπα»). Αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε άτομα που δεν είναι σχετικά πρόσωπα. Οποιαδήποτε επενδυτική ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε σχετικά πρόσωπα και θα ασκείται μόνο με σχετικά πρόσωπα.

MiFID II (μόνο για ECP και επαγγελματίες πελάτες): Η αγορά-στόχος του κατασκευαστή (διακυβέρνηση προϊόντων MiFID II) είναι οι ιδιώτες επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας, οι επαγγελματίες επενδυτές και η αγορά-στόχος των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων (όλα τα κανάλια διανομής). Δεν έχει συνταχθεί έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) για τα PRIIP, καθώς οι κινητές αξίες δεν είναι διαθέσιμες σε κανέναν ιδιώτη επενδυτή στον ΕΟΧ (εκτός εάν συνάδουν με την αγορά-στόχο).

Κάθε ένας από τους διαχειριστές και οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους ορισμένους συνεργάτες τους ενεργεί για την Εταιρεία και κανέναν άλλον σε σχέση με οποιαδήποτε πιθανή προσφορά κινητών αξιών της Εταιρείας και δεν θα είναι υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους αντίστοιχους πελάτες του ή για την παροχή συμβουλών σε σχέση με οποιαδήποτε πιθανή προσφορά κινητών αξιών της Εταιρείας. Κανένα πρόσωπο που βλέπει την παρούσα ανακοίνωση δεν θα θεωρείται πελάτης των διαχειριστών για οποιονδήποτε σκοπό.