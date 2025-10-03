Intralot: 1,3 δισ. συγκέντρωσε η ΑΜΚ, αντλεί 429 εκατ. με την τιμή διάθεσης στο 1,10 ευρώ

Κεφάλαια 1,3 δισ συγκέντρωσε η ΑΜΚ της Intralot μέσω της συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό, αντλώντας τελικά 429 εκατ. ευρώ, από 350 εκατ. που αρχικά είχε τεθεί ο πήχης.

Η διαδικασία της αύξησης ολοκληρώθηκε με την συμμετοχή 80 θεσμικών χαρτοφυλακίων και funds, και η Intralot, σήκωσε μέσω της συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό 1,3 δις ευρώ εκ των οποίων τα 200 εκατ από την εγχώρια αγορά.

Το τελικό ύψος της ΑΜΚ διαμορφώθηκε στα 429 εκατ ευρώ με την τιμή διάθεσης να κλειδώνει στο 1.10 ευρώ ανά μετοχή όπως έχει ήδη αναφέρει το liberal.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί η εταιρεία γνωστοποίησε στους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι «προσφορές κάτω από το ποσό του 1,10 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν για την κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά». Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Στην αύξηση συμμετείχαν ο Σωκράτης Κόκκαλης, Έλληνες εφοπλιστές αλλά και θεσμικά χαρτοφυλάκια όπως η BlackRock, δίνοντας πρακτικά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο μεγάλο σχήμα που δημιουργείτε με την εξαγορά της Bally’s.

Η ευρεία αποδοχή της ΑΜΚ και η ισχυρή υπερκάλυψη δείχνει έμπρακτα ότι η διεθνής κοινότητα έχει αξιολογήσει το εγχείρημα της Bally’s και το υπερθεματίζει με δεδομένη και την αποδοχή που είχε και η ομολογιακή έκδοση των 900 εκατ. ευρώ.