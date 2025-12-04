Intrafashion: Χτίζει το ελληνικό μοντέλο «Inditex» ο Δημήτρης Ματεμτζής

Η Intrafashion περνά στη σημαντικότερη ίσως φάση της μέχρι σήμερα, επιχειρώντας να μετατραπεί σε έναν ελληνικό πολυκλαδικό όμιλο μόδας με δική του ταυτότητα και ιδιοκτησία σημάτων.

Πίσω από το σχέδιο βρίσκεται ο Δημήτρης Ματεμτζής, ο άνθρωπος που εξαγοράζοντας την Pink Woman έθεσε τις βάσεις του Intrafashion Group. Πέντε χρόνια μετά, οι φιλοδοξίες του ξεπερνούν την ένδυση και δείχνουν προς ένα μοντέλο ολοκληρωμένης δραστηριότητας που παραπέμπει στη λειτουργία της ισπανικής Inditex.

Ο ίδιος μιλά ανοιχτά πλέον για την ανάγκη ενός ελληνικού οικοσυστήματος μόδας που δεν θα στηρίζεται στις αντιπροσωπείες αλλά στην πλήρη ιδιοκτησία των σημάτων. Όπως αναφέρει, η Intrafashion επιδιώκει να δημιουργήσει και να αναπτύξει brands, τα οποία θα ελέγχει εξ ολοκλήρου, ώστε να διαμορφώσει μακροπρόθεσμη δυναμική τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Το στοίχημα της Bodytalk

Η πρόσφατη εξαγορά της Bodytalk αποτελεί την πιο απαιτητική κίνηση του ομίλου. Η εταιρεία είχε συσσωρευμένες ζημιές τα προηγούμενα χρόνια, με αποκορύφωμα τα 2,2 εκατ. ευρώ το 2024. Η Intrafashion αναλαμβάνει τώρα το βάρος της αναδιάρθρωσης, με στόχο το 2025 να κλείσει χωρίς απώλειες και το 2026 να επιστρέψει σε θετικό μονοψήφιο ποσοστό κερδοφορίας.

Το σχέδιο εξυγίανσης βασίζεται σε μια εκτεταμένη συρρίκνωση του δικτύου των φυσικών σημείων. Από περισσότερα από είκοσι καταστήματα, αναμένεται να παραμείνουν περίπου επτά, ενώ το νέο μοντέλο θα στηριχθεί στις συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες αθλητικών ειδών, όπως οι Intersport, Zakcret και Cosmos.

Η ανάπτυξη της Pink Woman

Αν η Bodytalk αποτελεί στοίχημα, η Pink Woman αποτελεί τη «μηχανή» ανάπτυξης του ομίλου. Μέσα σε έξι μήνες άνοιξαν 16 καταστήματα στην Ιταλία, με τον στόχο για το 2025 να ξεπεράσει τα 20 σημεία και να καλύψει και το βόρειο τμήμα της χώρας.

Η παραγωγή των συλλογών της πραγματοποιείται σε χώρες με ανεπτυγμένες υποδομές ένδυσης, όπως η Κίνα, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, όμως ο σχεδιασμός παραμένει στην Ελλάδα, διατηρώντας τον έλεγχο του δημιουργικού χαρακτήρα των προϊόντων.

Η νέα δραστηριότητα στα καλλυντικά

Ο όμιλος εξετάζει πλέον σοβαρά την είσοδο στον χώρο των καλλυντικών, πιθανότατα μέσω εξαγοράς ελληνικής ή διεθνούς εταιρείας. Αν και δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια διαπραγμάτευση, ο κ. Ματεμτζής αναγνωρίζει ότι η Dust+Cream αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα καθετοποιημένου ελληνικού brand, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν κάποια κίνηση.

Παράλληλα, η συνεργασία με το ισπανικό brand Mira Mira ενισχύει τη δραστηριότητα του ομίλου στα κοσμήματα, με 13 καταστήματα να λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα και στόχο τα 30 σημεία έως το 2027.

Να σημειώσουμε ότι το 2024 η Intrafashion έκλεισε με κύκλο εργασιών 46,8 εκατ. ευρώ και ισχυρή κερδοφορία. Για το 2025 ο στόχος τοποθετείται στα 55 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας τη μερική ενσωμάτωση της Bodytalk. Χωρίς την εξαγορά, οι πωλήσεις θα κυμαίνονταν στα 50 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος απασχολεί πλέον περίπου 850 εργαζομένους, έναν αριθμό που έχει υπερδιπλασιαστεί σε πέντε χρόνια.