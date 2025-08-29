Intracom: Διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM HOLDINGS, στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο απολογισμός για το 2024 και οι τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές των εταιριών του Ομίλου INTRACOM.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Σωκράτης Κόκκαλης, λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε: ‘Επενδύσαμε σε κλάδους που δεν μας ήταν οικείοι. Εστιάσαμε στις επενδύσεις μας και ολοκληρώσαμε σημαντικούς και σύνθετους μετασχηματισμούς, με πολύ θετικό αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι, με τις δραστηριότητές μας, να αυξάνουμε την εσωτερική αξία της εταιρίας.’

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης επεσήμανε τη βεβαιότητά του για τα συνεχώς βελτιούμενα αποτελέσματα του Ομίλου και εξέφρασε την πρόθεση της Διοίκησης, να φροντίσει ώστε οι εσωτερικές αξίες του Ομίλου να

αποτυπωθούν και στην τιμή της μετοχής, που έχει όλες τις δυνατότητες να ξεπεράσει τα σημερινά της επίπεδα.

Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος της INTRACOM HOLDINGS παρουσιάζοντας την πορεία του Ομίλου στο 2024, αλλά και τις προοπτικές του, επεσήμανε ότι ‘Η INTRACOM εξελίσσεται πλέον σε έναν ισχυρό και διακλαδικό όμιλο της ελληνικής οικονομίας που τοποθετείται στρατηγικά, με εξαγορές, επενδύσεις αιχμής, και συνεργασίες με κορυφαίους στον χώρο τους επιχειρηματίες, στον τομέα του real estate, στον τουριστικό και ψυχαγωγικό τομέα και πρόσφατα και στον ασφαλιστικό κλάδο.’

Ο κ. Δημήτρης Κλώνης επεσήμανε ιδιαίτερα την τοποθέτηση της INTRACOM HOLDINGS στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων εταιρειών, οι περισσότερες εκ των οποίων υψηλής κεφαλαιοποίησης, που παράγουν συστηματικά υπεραξίες τονίζοντας ότι ο Όμιλος INTRACOM, χτίζει το μέλλον με στοχευμένες εξαγορές και επενδύσεις, ισχυροποιείται, αξιοποιεί το δυναμικό του και θέτει ξεκάθαρους στόχους: ηγετική θέση στις αγορές δραστηριοποίησής του, και δημιουργία υπεραξίας σταθερά, προς όφελος των μετόχων, των συνεργατών του, αλλά και των κλάδων της οικονομίας στους οποίους δραστηριοποιείται.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και στο πλαίσιο συστηματικής ανταποδοτικής πολιτικής της Εταιρίας προς τους μετόχους της, υπερψηφίστηκε η διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού €10.032.000, δηλαδή €0,12 ανά μετοχή.