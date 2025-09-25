Η προσπάθεια ανάκαμψης της Intel την έφερε τελικά στο κατώφλι του πιο ισχυρού πελάτη της Silicon Valley: της Apple.

Ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών, ο οποίος την τρέχουσα χρονική περίοδο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, έχει πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών με τον κατασκευαστή του iPhone σχετικά με μια πιθανή επενδυτική συνεργασία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, αλλά και με δημοσιεύματα της The New York Times, μεταξύ άλλων σημαντικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Quartz, οι συζητήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά την αγορά μετοχών της Intel αξίας σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική κυβέρνηση τον περασμένο μήνα, μπορεί εν τέλει να μην καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δείχνουν πόσο επείγοντα η Intel αναζητά λύσεις για να σώσει την δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται.

Ούτε η Intel ούτε η Apple έχουν επιβεβαιώσει τις συνομιλίες. Ωστόσο, η ελπίδα «άναψε» στη Wall Street, με τις μετοχές της Intel να αυξάνονται κατά περίπου 2% πριν από το άνοιγμα της αγοράς την Πέμπτη. Για τους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, το σημαντικότερο ερώτημα είναι αν η Apple θεωρεί την Intel ως μια επένδυση που αξίζει να γίνει — ή ως μια επένδυση που είναι πολύ επικίνδυνη για να την αγγίξει κανείς.

Η Intel και η Apple έχουν μια ιστορική σχέση. Η Intel ήταν ο κύριος προμηθευτής των υπολογιστών Mac και οι δύο εταιρείες ανέπτυξαν από κοινού την τεχνολογία Thunderbolt. Ωστόσο, η συνεργασία τους άρχισε να... εξασθενεί το 2020 και τελικά καταργήθηκε το 2023. Η Apple, η οποία επί του παρόντος βασίζεται στην TSMC για την κατασκευή των ειδικά σχεδιασμένων τσιπ της, τα τελευταία χρόνια αρνείται να μεταφέρει την παραγωγή στην Intel λόγω της τεχνολογικής καθυστέρησης της τελευταίας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, πιέζει για τη σύναψη συμμαχιών που θα στηρίξουν την Intel ως τον τελευταίο αμερικανικό κατασκευαστή προηγμένων τσιπ. Η ίδια λογική κρύβεται πίσω από την πρόσφατη απόκτηση μεριδίου αξίας 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση.





