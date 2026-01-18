IndiGo: Η πρώτη απευθείας πτήση Ινδίας - Ελλάδας και το στοίχημα της νέας αεροπορικής γέφυρας

Σε πέντε ημέρες, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, γράφεται ιστορία για τις αερομεταφορές μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Για πρώτη φορά απευθείας πτήση από την Ινδία θα προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εγκαινιάζοντας μια νέα αεροπορική γέφυρα, που μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο στα πλάνα των αεροπορικών εταιρειών.

Η IndiGo, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, ανοίγει τον δρόμο, συνδέοντας απευθείας τη Βομβάη και το Νέο Δελχί με την Αθήνα, φέρνοντας πιο κοντά δύο αγορές με τεράστιες προοπτικές.

Η εναρκτήρια πτήση της 23ης Ιανουαρίου από τη Βομβάη είναι το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής επιλογής της IndiGo να επεκταθεί δυναμικά σε πτήσεις μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, αξιοποιώντας ένα αεροσκάφος που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, το Airbus A321XLR.

Το Airbus A321XLR

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των πτήσεων προς την Αθήνα, η IndiGo παρέλαβε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Indira Gandhi στο Δελχί το πρώτο Airbus A321XLR της Ινδίας, καταγράφοντας μια ακόμη πρωτιά. Πρόκειται για την παραλλαγή μεγάλης εμβέλειας της οικογένειας A321neo, η οποία επιτρέπει σε αεροσκάφη στενής ατράκτου να εκτελούν δρομολόγια, που μέχρι πρότινος απαιτούσαν widebody στόλο.

Με εμβέλεια έως και 8.700 χιλιόμετρα και σημαντικά βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου, το A321XLR δίνει στην IndiGo τη δυνατότητα να ανοίξει νέες διεθνείς αγορές, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό κόστος λειτουργίας. Δεν είναι τυχαίο ότι από τη συνολική παραγγελία των 40 αεροσκαφών A321XLR, εννέα αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο 2026, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας σε μια νέα εποχή.

Άνεση και εμπειρία long-haul σε narrowbody

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος διαθέτει διαμόρφωση δύο κατηγοριών, με 12 θέσεις IndiGoStretch και 183 θέσεις οικονομικής θέσης. Οι θέσεις της business class έχουν διάταξη 2×2, με απόσταση καθισμάτων 44 ίντσες και ανάκλιση 6 ιντσών, ενώ στην οικονομική θέση η απόσταση φτάνει τις 31 ίντσες, με ανάκλιση 5 ιντσών.

Η IndiGo συνεργάστηκε με τη RECARO για τον εξοπλισμό της καμπίνας με καθίσματα επόμενης γενιάς, σχεδιασμένα ειδικά για πτήσεις μεγάλης διάρκειας. Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα, βελτιωμένη εργονομία, στήριξη οσφυϊκής χώρας, παροχές ρεύματος στο κάθισμα και ενσωματωμένες θήκες συσκευών συνθέτουν μια εμπειρία που πλησιάζει τα δεδομένα των αεροσκαφών ευρείας ατράκτου.

Τα δρομολόγια Αθήνα – Ινδία

Από τις 23 Ιανουαρίου 2026, η IndiGo ξεκινά απευθείας πτήσεις Βομβάη – Αθήνα τρεις φορές την εβδομάδα, με αναχώρηση από τη Βομβάη στις 09:50 και άφιξη στην Αθήνα στις 14:15. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται στις 15:25 από την Αθήνα, με άφιξη στη Βομβάη, στις 02:00 της επόμενης ημέρας.

Μία ημέρα αργότερα, στις 24 Ιανουαρίου, ξεκινούν και οι απευθείας πτήσεις Δελχί – Αθήνα, επίσης τρεις φορές την εβδομάδα. Η πτήση θα αναχωρεί από το Δελχί στις 09:10 και θα φτάνει στην Αθήνα στις 14:25, με την επιστροφή να γίνεται στις 16:00 και άφιξη στο Δελχί στις 03:10 (+1).

Με αυτά τα δρομολόγια, η IndiGo γίνεται ο μοναδικός ινδικός αερομεταφορέας που προσφέρει απευθείας σύνδεση Ινδίας – Ελλάδας, τοποθετώντας την Αθήνα στον χάρτη των στρατηγικών ευρωπαϊκών προορισμών της.

Η συνεργασία με την AEGEAN και το επόμενο βήμα

Για την AEGEAN, η Ινδία αποτελεί τη μεγαλύτερη νέα αγορά που έχει επιχειρήσει ποτέ να ανοίξει. Η ελληνική αεροπορική εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει τις δικές της απευθείας πτήσεις προς το Νέο Δελχί τον Μάρτιο του 2026 και προς τη Βομβάη τον Μάιο, αξιοποιώντας τον εκσυγχρονισμό του στόλου της με Airbus A321XLR και LR.

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε την στρατηγική σύμπραξη AEGEAN – IndiGo. Οι δύο εταιρείες έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για πτήσεις κοινού κωδικού, ανοίγοντας τον δρόμο για απρόσκοπτες συνδέσεις σε περισσότερους από 90 προορισμούς στα δίκτυά τους.

Η συνεργασία αυτή δεν αφορά μόνο στον τουρισμό, αλλά στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών, πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Ινδίας, με την Αθήνα να φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή πύλη για εκατομμύρια Ινδούς ταξιδιώτες.

Τι σημαίνει η απευθείας σύνδεση για τον ελληνικό τουρισμό

Για τον ελληνικό τουρισμό, η απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Ινδία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Η ινδική αγορά χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση της εξερχόμενης τουριστικής κίνησης, με εκατομμύρια ταξιδιώτες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος να αναζητούν νέους ευρωπαϊκούς προορισμούς πέρα από τους «παραδοσιακούς» κόμβους της Κεντρικής Ευρώπης.

Η Ελλάδα, μέχρι σήμερα, βρισκόταν ουσιαστικά εκτός αυτής της ροής, καθώς η έλλειψη απευθείας πτήσεων λειτουργούσε αποτρεπτικά. Με τις νέες πτήσεις της IndiGo –και σύντομα της AEGEAN– η Αθήνα αποκτά τη δυνατότητα να τοποθετηθεί δυναμικά στον χάρτη των city break, αλλά και ως πύλη για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σαντορίνη, Μύκονος, Κρήτη και Ρόδος μπορούν πλέον να συνδεθούν με μία μόνο ανταπόκριση, αξιοποιώντας και το δίκτυο της AEGEAN.

Αν οι συνθήκες ευνοήσουν, η απευθείας σύνδεση Ελλάδας – Ινδίας μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αποδοτικούς νέους τουριστικούς διαδρόμους της επόμενης δεκαετίας. Η επιτυχία, ωστόσο, δεν θα κριθεί μόνο από τα αεροσκάφη και τα δρομολόγια, αλλά και από το κατά πόσο θα διευκολυνθούν οι διαδικασίες βίζας και θα υποστηριχθεί έμπρακτα η νέα αυτή αγορά.