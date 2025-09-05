IDEAL: Ποιες εξαγορές εξετάζει το investor Day που έρχεται η μερισματική πολιτική και το CVC

Νέα deals σε πληροφορική και τρόφιμα, επενδύσεις στα attica χωρίς εξαγορές, ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης επένδυσης της OAK Hill Advisors, ύψους 41 δισ. που θα ανεβάσει το ποσοστό της στην εισηγμένη στο 25% με επιστροφή στους μετόχους μέρους αυτών των εσόδων, investor day τον Οκτώβριο αλλά και γενναία μερισματική πολιτική με επιστροφή 40%-50% των καθαρών κερδών την επόμενη τριετία, αλλά και οριστικό τέλος στην παραφιλολογία για διαπραγματεύσεις με το CVC, περιλάμβανε το «μπουκέτο» της ενημέρωσης της IDEAL Holdings προς του αναλυτές.

Με τον πρόεδρο της εισηγμένης Λάμπρο Παπακωνσταντίνου να διασαφηνίζει ότι ποτέ η Ideal δεν έχει έρθει σε συζητήσεις με το CVC για να εξαγοράσει κάποια θυγατρική της Vivartia (πχ. ΔΕΛΤΑ) πλην βεβαίως της Μπαρμπα Στάθης.

Ο ίδιος δε αναφερόμενος στον επόμενο στόχο εξαγοράς επισήμανε ότι εξετάζουν τον χώρο των τροφίμων αλλά θα επενδύσουν σε εταιρεία που θα έχει συνέργειες με την Μπαρμπα Στάθης είτε στην παραγωγή, είτε στα δίκτυα διανομής. Όπως αποκάλυψε δε ο Head of Strategy της Ideal Holdings, Δαμιανός Παπακωνσταντίνου, στον κλάδο των τροφίμων δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιλεκτικές εξαγορές, ενώ στον τομέα του retail δεν θα υπάρξουν εξαγορές, αλλά μόνο επεκτάσεις καταστημάτων.

Ωστόσο αναφέρθηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για διερεύνηση πιθανών deals στο χώρο της βιομηχανίας, ενώ τονίστηκε ότι κριτήρια μιας εξαγοράς είναι η επίτευξη εσωτερικού βαθμού αποδοτικότητας (IRR) τουλάχιστον 15%, ή η δυνατότητα μελλοντικής πώλησης σε διπλάσιο τίμημα.

Ειδικότερα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι μέρος του τιμήματος ύψους 41 εκατ. ευρώ που αφορά στη δεύτερη φάση της επένδυσης της OAK Hill Advisors στις θυγατρικές της εισηγμένης που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους θα επιστραφεί στους μετόχους της, σημειώνοντας ότι από το 2022 έως σήμερα η Ideal Holdings έχει μοιράσει στους μετόχους 45 εκατ. ευρώ ευρώ (περίπου 1 ευρώ ανά μετοχή) και όπως έγινε γνωστό τα επόμενα τρία χρόνια η μερισματική πολιτική του ομίλου θα προβλέπει τη διανομή του 40%-50% των ετήσιων καθαρών κερδών.

Η ρευστότητα του ομίλου μετά την αύξηση κεφαλαίου των 48 εκατ. ευρώ και των εσόδων από την πρώτη φάση επένδυσης της OAK ύψους 61 εκατ. ευρώ ανέρχεται περίπου στα 105 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση δίνει τη δυνατότητα στο management της Ideal να προχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή κρίνει σε επεκτατικές κινήσεις. Επιπρόσθετα στο τέλος του έτους ο καθαρός δανεισμός του ομίλου θα υπολείπεται των είκοσι εκατ. ευρώ (ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με το EBITDA), πέρα από τα 41 εκατ. ευρώ που θα εισρεύσουν από την ΟΗΑ και πέραν των ποσών που θα μπορούσαν να αντληθούν από άλλες πηγές.

Πρόβλεψη για ενοποιημένα EBITDA 57 εκατ. το 2025

Για το σύνολο του έτους ο κ. Παπακωνσταντίνου προέβλεψε ότι ο όμιλος θα καταγράψει ενοποιημένα έσοδα 500 εκατ. ευρώ, κέρδη ebitda 57 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 43 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο η Ideal Holdings ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων 17% στα 216,2 εκατ. ευρώ, ενίσχυση συγκρίσιμων EBITDA κατά 49% στα 26,3 εκατ. ευρώ και συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων 16,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 74%.

Επίσης, μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός κατά 36,2% στα 43,9 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ομίλου για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Οι καλές επιδόσεις αποδίδονται από τη διοίκηση στα έργα υψηλότερης ποιότητας στην πληροφορική (Byte, Adacom, Bleustrean), στη σταθερή δυναμική στο εξειδικευμένο λιανικό εμπόριο (Attica Stores) και στις λειτουργικές βελτιώσεις στον Μπάρμπα Στάθη.

Στα μέσα του Οκτωβρίου ο όμιλος θα διοργανώσει investor day με στόχο να αποσαφηνιστεί ακόμη καλύτερη η δομή του ομίλου στους αναλυτές και κυρίως η επενδυτική στρατηγική.

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου επίσης αναφέρθηκε στις αναμενόμενες φετινές επιδόσεις των επενδύσεων του ομίλου και ειδικότερα εκτίμησε:

Για τα Αττικά Πολυκαταστήματα, κύκλο εργασιών κοντά στα 240 εκατ. ευρώ, EBITDA πάνω από 27 εκατ. και προ φόρων κέρδη 20 εκατ. ευρώ.

Για τον κλάδο πληροφορικής, κύκλο εργασιών κοντά στα 110 εκατ. ευρώ, EBITDA περίπου 15 εκατ. και προ φόρων κέρδη 13 εκατ. ευρώ.

Για την Μπάρμπα Στάθης, κύκλο εργασιών κοντά στα 130 εκατ. ευρώ, EBITDA περίπου 15 εκατ. και προ φόρων κέρδη 8 εκατ. ευρώ.

Για τον κλάδο ηλεκτρονικών-ηλεκτρικών συσκευών 35-40 εκατ. ευρώ και EBITDA κοντά στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Από τα προηγούμενα προκύπτουν συνολικά μεγέθη περίπου 500 εκατ. ευρώ σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών, γύρω στα 57 εκατ. EBITDA και πάνω από 40 εκατ. ευρώ προ φόρων κέρδη.