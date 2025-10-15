IDEAL: Ο νέος επενδυτικός κύκλος και το πλάνο μέχρι το 2028

Έναρξη νέου κύκλου εξαγορών με δύναμη πυρός 400 εκατ. ευρώ με σύμμαχο την Oak Hill Advisors, ενδεχόμενη δημιουργία 4ου πυλώνα δραστηριότητας με επίκεντρο την βιομηχανία, νέες εξαγορές σε τρόφιμα και πληροφορική, επενδύσεις για επέκταση στα Αττικά Πολυκαταστήματα, αποτελούν τα βασικά σημεία του στρατηγικού πλάνου της IDEAL Holdings έως το 2028.

Όπως αποσαφήνισε χθες η διοίκηση της Ideal Holdings κατά την διάρκεια παρουσίασης του επενδυτικού πλάνου που πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο της Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, και τα ηγετικά στελέχη του ομίλου , Πάνος Βασιλειάδη CEO της Ideal Συμμετοχών, Νικήτα Ποθουλάκη CEO της Μπάρμπα Στάθης και Δημοσθένη Μπούμη CEO της Αττικά Πολυκαταστήματα, υπάρχουν επαφές με εταιρείες – στόχους, με τον πρόεδρο της εταιρείας να δηλώνει εμφατικά ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τις Δέλτα, Vivartia, Ελληνική Ζύμη με το CVC.

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σημείωσε πως, «η Ideal έχει βάλει συνολικά στην αγορά 390 εκατ. ευρώ, ποσό που κανένας άλλος Έλληνας δεν έχει βάλει πράγμα που δείχνει την σοβαρή δουλειά που κάνουμε». Αναφερόμενος στα έσοδα σημείωσε ότι θα φτάσουν τα 500 εκατ. ευρώ, όταν το 2021 έφταναν μόλις τα 20 εκατ. ευρώ και στόχο το 2028 να φτάσουν στα 615 εκατ. ευρώ και τα EBITDA τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ αποσαφήνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό της κάποιο spin off και αυτόνομη εισαγωγή οποιασδήποτε εταιρείας του χαρτοφυλακίου της στο Χρηματιστήριο.

Ο ίδιος απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για την πιθανότητα άμεσης αποεπένδυσης , σημείωσε ότι «προτάσεις γίνονται», αλλά η προϋπόθεση για να προχωρήσει η διοίκηση στην πώληση μιας εταιρείας είναι να έχει πετύχει απόδοση 15% σε ετήσια βάση ή να διπλασιάσει τα κεφάλαια που επένδυσε: «Αν αισθάνεσαι ότι εσύ έχεις πλέον να δώσεις λιγότερα από κάποιον άλλο, του μεταβιβάζεις τις μετοχές σου».

Για να συνεχίσει λέγοντας ότι, «Όλα έχουν να κάνουν με τις συνθήκες της αγοράς. Συνήθως μένουμε σε μια επένδυση 5 με 7 χρόνια και εμείς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε φάση ωρίμανσης. Θα ήταν ψέματα να πω ότι όταν χτυπάνε την πόρτα δεν ανοίγω, ή όταν τη χτυπάω δεν ανοίγουν…»



Οριοθετώντας την σχέση με την OHA, ανέφερε χαρακτηριστικά πως, «H σχέση μας με την OHA είναι ξεκάθαρη: με βάση τη συμφωνία μας, για τα επόμενα δυο χρόνια, έως τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο του 2027, έχουμε την υποχρέωση, όπου επενδύουμε, πρώτα να το συζητάμε μαζί τους, και αυτοί διατηρούν το δικαίωμα να επενδύουν μεταξύ 25% και 49%. Θα συμμετέχουν στις επιστροφές κεφαλαίου και θα ακολουθούν το πλάνο μας. Αν αύριο εντοπίσουμε μια περίπτωση που ικανοποιεί τα «θέλω» μας θα αγοράζουμε και αν αποφασίσουμε να πουλήσουμε, θα πουλάμε», ήταν τα λόγια του κ.Παπακωνσταντίνου.



Από την παρουσίαση έγινε σαφές ότι η Ideal βολιδοσκοπεί την αγορά για νέες εξαγορές σε υφιστάμενες δραστηριότητες, στους κλάδους των τροφίμων (Μπάρμπα Στάθης) και της πληροφορικής/κυβερνοασφάλειας (Byte-Adacom), όχι όμως στο λιανικό εμπόριο (Attica Stores)ενώ βάσει του στρατηγικού πλάνου για την 4ετία 2025-2028, προσδιορίστηκαν επιπλέον επενδύσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε δυο τουλάχιστον θυγατρικές, την Μπάρμπα Στάθης (50 εκατ. ευρώ) και τα Αττικά Πολυκαταστήματα (20 εκατ. ευρώ).

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του liberal.gr για το ενδεχόμενο επένδυσης σε νέο κλάδο, ήταν κάθετος τονίζοντας, «Ναι! Μας ενδιαφέρει η βιομηχανία και το ξαναλέω. Οτιδήποτε κοιτάμε θα πρέπει να έχει hard asset. Για εταιρείες υπηρεσιών είναι δύσκολο. Δεν μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Προφανώς και είμαστε σε επαφή με κάποιες εταιρείες, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι. Λογικά, αν όλα πάνε καλά, ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε μια εξαγορά μέχρι το τέλος του 2025, ή το αργότερο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026».

Παράλληλα, όπως γνωστοποιήθηκε, στο πρώτο δίμηνο του 2026 η Ideal θα εξετάσει την διανομή προμερίσματος στους μετόχους, κατά τη διαδικασία της επιστροφής κεφαλαίου, που κατά τα φαινόμενα θα κυμανθεί στο ίδιο ποσό με φέτος, δηλαδή στα 0,40 ευρώ ανά μετοχή (0,10 ευρώ +0,30 ευρώ).

Άλλωστε, ο πρόεδρος της εισηγμένης επιβεβαίωσε ότι διατηρείται η πολιτική της να «μοιράζεται» το 40%-50% των κερδών της, συν έναν επιπλέον ποσό σε περίπτωση πώλησης κάποιας θυγατρικής.

ΕΧΑΕ και Euronext

Σχολιάζοντας την κίνηση εξαγοράς της ΕΧΑΕ από το Euronext, κατόπιν ερωτήματος που ετέθη για το « τι αλλάζει στην αγορά ένα τέτοιο γεγονός και πώς συνδέεται με την πορεία της Ideal σε ένα νέο περιβάλλον», ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη «και ο,τιδήποτε πάει μπροστά» ως πρώην χρηματιστηριακό στέλεχος με μακρά παρουσία στο χώρο.

Ωστόσο πρόσθεσε πως, «Το θέμα είναι αν η οποιαδήποτε κίνηση από το Euronext θα καταλήξει στην πραγματική διάσταση και στο σωστό αποτέλεσμα. Από παλιά ανήκα στους αιρετικούς. Δεν θεωρώ ότι μπορεί στο Χρηματιστήριο να υπάρχει εταιρεία της οποίας ο βασικός μέτοχος ή οι βασικοί μέτοχοι αθροιστικά θα έχουν μερίδιο 50%. Με το καλημέρα, καταπατάει οποιαδήποτε έννοια Χρηματιστηρίου».

Για να συνεχίσει «αν ρωτήσεις στο Λονδίνο, θα σου πουν ότι δεν είναι δυνατόν οι βασικοί μέτοχοι να υπερβαίνουν το 45%. Το ερώτημα είναι θα μπορέσει να γίνει αυτό στην Ελλάδα; Δεν ξέρω. Θα καταφέρει το Euronext να πει παιδιά θα πάμε σε νέους κανόνες; Μπορεί… Έπρεπε να έχει αλλάξει τελείως. Δεν μπορεί το ελληνικό Χρηματιστήριο να εξυπηρετήσει τόσες εταιρείες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελπίζω να γίνει «δυο ταχυτήτων» με το Euronext.

Κατέληξε δε σημειώνοντας ότι «Εκεί λοιπόν, θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να μεγαλώσουμε όσο γίνεται. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Για αυτό βάλαμε μέσα και ξένους επενδυτές. Δεν θα έχει νόημα αύριο μια μικρομεσαία εταιρεία να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, αν εφαρμόζεις όλους τους κανόνες. Δεν συμφέρει».

Οι στόχοι για Μπάρμπα Στάθη, Attica και Byte

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες αλλά και οι στόχοι των θυγατρικών σε τρόφιμα, λιανικό εμπόριο και πληροφορική-κυβερνοασφάλεια από τους επικεφαλής τους, Νικήτας Ποθουλάκης για την Μπάρμπα Στάθης, Δημοσθένης Μπούμης για τα Attica και Πάνος Βασιλειάδης για τις Byte-Adacom.

Όσον αφορά στην πληροφορική η διοίκηση την χαρακτήρισε ως δυναμικό κλάδο και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του μετασχηματισμού του κλάδου η εταιρεία που έχει προκύψει όπως είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου, εάν έμπαινε σήμερα στο Χρηματιστήριο θα ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου. Ως προς αυτό το ενδεχόμενο ο πρόεδρος της Ideal ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στα άμεσα πλάνα.

Ερωτηθείς για το εάν η Ideal εξετάζει κάποια εξαγορά εταιρείας στο defence tech και είσοδο στην άμυνα, τόσο ο κ. Παπακωνσταντίνου όσο και ο CEO Πάνος Βασιλειάδης σημείωσαν ότι δεν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο τόνισαν ότι «επειδή κυβερνοάμυνα χωρίς κυβερνοασφάλεια δεν γίνεται, δεν θα λέγαμε όχι σε νέα εξαγορά στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας».

Η διοίκηση της Ideal δεν έδειξε να… ανησυχεί ιδιαίτερα ότι τα κονδύλια του RRF οδεύουν προς το τέλος, δείχνοντας αισιοδοξία ότι και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η πληροφορική θα συνεχίσει να είναι σε ανάπτυξη, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Όπως είπε ο κ. Βασιλειάδης, θα υπάρξουν κι άλλα προγράμματα, ενώ η Ideal (μέσω των θυγατρικών της Byte, Adacom Bluestream), θα υλοποίεί εκτός από νέα έργα στο δημόσιο αλλά και έργα συντήρησης, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη αλλά και διατήρηση της τεχνολογίας στο δημόσιο τομέα.

Στον κλάδο πληροφορικής-τεχνολογίας, για φέτος αναμένεται κύκλος εργασιών στα 110 εκατ., με στόχο αυτό το νούμερο να φτάσει τα 150 εκατ. το 2028, προσαρμοσμένο EBITDA 15 εκατ. (22 εκατ. το 2028) και τα προ φόρων κέρδη, τα οποία πέρυσι ήταν στα 10,9 εκατ. ευρώ, αναμένεται να φτάσουν φέτος τα 13 εκατ. και το 2028 τα 20 εκατ. ευρώ.



Στα πλάνα για τον κλάδο των τροφίμων, περιλαμβάνεται και η λειτουργία νέου εργοστασίου της Μπάρμπα Στάθης, είτε σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην Λάρισα είτε σε νέες, που θα κατασκευαστούν στη Βόρεια Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης, Νικήτας Ποθουλάκης, η εταιρεία, leader στην αγορά των κατεψυγμένων με το μερίδιό της να φτάνει στο 57% της αγοράς, το 2025 θα κλείσει με πωλήσεις 128 εκατ. ευρώ ενώ το 2028 εκτιμάται ο τζίρος θα αυξηθεί κατά 29% και θα φτάσει στα 165 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA από 15 εκατ. ευρώ το 2025 θα ανέλθουν σε 23 εκατ. ευρώ το 2028 (+55%) και τα κέρδη προ φόρων από 8 εκατ. ευρώ σε 15 εκατ. ευρώ (+84%). Το επενδυτικό πλάνο (Capex) προβλέπει συνολικές επενδύσεις 64 εκατ. ευρώ έως το 2028.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέου εργοστασίου στη Λάρισα που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες παραγωγής της Μπάρμπα Στάθης, ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε πως εξετάζουν πολύ προσεκτικά τα σενάρια που υπάρχουν, δεδομένου ότι από τον τελευταίο Αναπτυξιακό Νόμο απουσιάζουν τα αγροδιατροφικά προϊόντα, προκειμένου να ενταχθεί η νέα επένδυση. Έργο που προγραμματίζεται για το 2027 με τη διοίκηση να εξετάζει αν τελικά θα επενδύσει στη Λάρισα ή στη Βόρεια Ελλάδα.

Για τα Αττικά Πολυκαταστήματα, σημειώθηκε ότι το Attica Stores έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο αποδοτικά πολυκαταστήματα της Ευρώπης, αφού όπως σημείωσε ο κος Παπακωνσταντίνου.

«Το Attica έχει το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους στην Ευρώπη, είναι στο 12% όταν τα μεγάλα πολυκαταστήματα, όπως τα Harrods και Selfridges, κινούνται στο 5% με 6%, με το τελευταίο μάλιστα να εμφανίζει ζημιές»,.

Με πωλήσεις που προβλέπεται να αγγίξουν τα 300 εκατ. ευρώ το 2028 από 242 εκατ. ευρώ φέτος, η εταιρεία έχει χτίσει ένα μοντέλο λειτουργίας χαμηλού ρίσκου και υψηλής αποδοτικότητας, που της επιτρέπει να διατηρεί περιθώρια κέρδους πολλαπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όπως ανέφερε ο Δημοσθένης Μπούμης, διευθύνων σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας βασίζεται σε τρεις πυλώνες και ειδικότερα στην αύξηση των πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο μέσω νέων brands και υπηρεσιών, την επέκταση του φυσικού αποτυπώματος με 3.500 τ.μ. νέων καταστημάτων και την ψηφιακή αναβάθμιση του καναλιού ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Πλέον, προτεραιότητα αποτελεί η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων στα καταστήματα (με στόχο τα 73.000 τ.μ. έως το 2028, από 69.000 τ.μ.), κυρίως σε όλους τους διαθέσιμους χώρους σε Ελληνικό (με 3 καταστήματα 1.000 τ.μ. στο Riviera Galleria) και City Link και σε νέες δραστηριότητες (Monobrand Boutiques και Specialty Stores) πάντα με την επωνυμία τους. Το εμβαδόν των νέων καταστημάτων υπολογίζεται σε 3.500 τ.μ.