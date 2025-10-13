Ideal Holdings: Η OHA επένδυσε 41 εκατ. ευρώ

Το δικαίωμά της για πρόσθετη επένδυση στην Ideal Holdings άσκησε η Oak Hill Advisors (OHA), με την καταβολή 41 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε ότι η OHA (UK) LLP και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες («OHA») άσκησαν το δικαίωμά τους, βάσει της Συμφωνίας Επένδυσης, να προβούν σε πρόσθετη επένδυση στην ίδια κατηγορία μετοχών, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στο Εταιρικό Όχημα («CV») στο 25%, με πρόσθετη καταβολή €41 εκατ. σε μετρητά.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την εν λόγω επένδυση θα ενισχύσουν περαιτέρω την ταμειακή θέση της IDEAL Holdings.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το CV κατέχει σήμερα σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων της IDEAL Holdings, οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) attica Department Stores, (ii) Byte, Adacom, Bluestream («ICT») και (iii) Μπάρμπα Στάθης & Χαλβατζής.

Περαιτέρω, μέσω του CV, η OHA διατηρεί δικαίωμα συνεπένδυσης με την IDEAL Holdings, υπό μειοψηφική συμμετοχή, έως και επιπλέον €200 εκατ. εντός της επόμενης διετίας, υποστηρίζοντας τα σχέδια ανάπτυξης και στρατηγικής επέκτασης της Εταιρείας.